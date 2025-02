Contadores del Reino Unido presionan para eliminar el límite de tarifas en el trabajo de ESG para clientes de auditoría.

“

Los principales contadores del Reino Unido están presionando a los ministros para que eliminen un límite de tarifas para el trabajo ESG en sus clientes de auditoría, una medida que diluiría las normas de independencia y ayudaría a las cuatro grandes firmas a aumentar sus ingresos.

Alan Vallance, jefe del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, le dijo al Financial Times que el trabajo para verificar las afirmaciones ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas no debería contar para el límite de tarifas no relacionadas con la auditoría que las firmas de contabilidad pueden recibir de sus clientes de auditoría.

El límite prohíbe a las firmas de contabilidad cobrar tarifas superiores al 70% de su tarifa de auditoría por otros trabajos, como consultoría o asesoramiento fiscal, para clientes cuyas cuentas financieras verifican.

El límite se introdujo en 2016 como parte de medidas europeas para aumentar la independencia de los auditores tras las preocupaciones de que la profesión se había vuelto demasiado cercana a los clientes corporativos. Se diseñó para asegurar que el deseo de los auditores de ganar tarifas de asesoramiento de empresas no socavaría su voluntad de desafiar a la dirección sobre la precisión de sus cifras financieras.

Vallance dijo en una entrevista que había instado al secretario de empresa Jonathan Reynolds y al ministro de empleo Justin Madders a excluir las auditorías de datos ESG de las clases de trabajos sujetos al límite.

También había planteado regularmente el tema con Richard Moriarty, director ejecutivo del Consejo de Informes Financieros, que regula el sector contable y de auditoría, agregó.

Vallance dijo que su organización había mantenido conversaciones con las principales firmas de auditoría sobre el tema “individual y conjuntamente”, y agregó que apoyaban el enfoque de su organización. Una persona de una de las cuatro grandes firmas dijo que los grupos habían querido que el límite cambiara “durante años”.

La garantía ESG —verificar la información que las empresas publican sobre su impacto social y ambiental, como su CO₂— es una línea de trabajo lucrativa en crecimiento tanto para las firmas de contabilidad como para otros consultores que no están restringidos por un límite de tarifas, ya que no llevan a cabo auditorías financieras.

Las normas de la UE que se aplican a partir de este año requieren que las grandes empresas que operan en el bloque obtengan verificación independiente cuando publiquen información estandarizada de este tipo.

Las cifras del Consejo de Informes Financieros muestran que las cuatro grandes —Deloitte, EY, KPMG y PwC— realizaron el 40% de las auditorías ESG del FTSE 350 en 2023, y las firmas están ansiosas por aumentar esa participación. En comparación, las firmas completaron el 88% de las auditorías financieras en el mismo año.

El momento de las nuevas normas de la UE causaría un aumento en el trabajo de aseguramiento ESG este año, creando una “enorme oportunidad”, dijo Vallance, cuyas mayores firmas miembro son las cuatro grandes.

Pero agregó que las firmas del Reino Unido estaban “en desventaja con respecto a las firmas de auditoría europeas”, que podrían incluir el trabajo ESG dentro de sus tarifas de auditoría regulares, mientras que las firmas del Reino Unido no podían. “Es realmente importante para el Reino Unido que se aborde esto”, dijo.

Las firmas europeas “no pueden hacer frente a la demanda” de auditorías ESG, dijo Vallance, y estaban pasando el exceso a las firmas del Reino Unido. Pero las reglas del Reino Unido a menudo impedían que las firmas del Reino Unido aceptaran el trabajo, dijo.

El gobierno del Reino Unido ha señalado a los servicios profesionales como uno de los ocho sectores que pueden impulsar la expansión económica y ha presionado a los reguladores para que prioricen el crecimiento.

Un proyecto de reforma de auditoría muy esperado, destinado a mejorar los estándares después de fracasos empresariales de alto perfil como Carillion y Patisserie Valerie, podría ser un vehículo para los cambios.

Vallance también dijo que los contadores estaban más calificados que otros asesores para llevar a cabo el aseguramiento ESG debido a su formación en la verificación de cifras publicadas por las empresas.

“Las habilidades que aprendes para convertirte en un contador —objetividad, juicio crítico, esas cosas— son igualmente relevantes [para las auditorías ESG]… nuestra profesión debería ser la profesión a la que acudir para eso”, dijo.

Deloitte, EY, KPMG y PwC declinaron hacer comentarios.

