Construir LLMs probablemente no será un negocio brillante

En la década de 1960, las aerolíneas eran El Futuro. Por eso, muchas películas antiguas tienen tantas tomas de aeropuertos. Sin embargo, las aerolíneas resultaron ser un negocio inevitablemente malo. He volado en muchas aerolíneas que han quebrado: Monarch, WOW Air, Thomas Cook, Flybmi, Zoom. Y todas estas quiebras ocurrieron antes del coronavirus, los tiempos cambian pero ser una aerolínea siempre es una mala idea.

Eso es curioso, porque otros negocios, incluso los que parecen realmente estúpidos, son mucho más rentables. Vender bebidas gaseosas es sorprendentemente un negocio increíble. Quizás el mejor. El rendimiento de capital de Coca-Cola rara vez ha caído por debajo del 30% en cualquier año dado. Eso parece muy injusto porque ser una aerolínea implica mucho trabajo, pero hacer coca es bastante fácil. Es aún más molesto porque Coca-Cola en realidad no hace la coca ellos mismos, eso lo subcontratan a “empresas embotelladoras”. Literalmente solo la venden.

Si creyeras a LinkedIn, pensarías que un gran negocio se logra con eficiencia, trabajo duro, innovación u otra razón intrínseca relacionada con lo trabajadores o inteligentes que sean las personas en el negocio. Eso simplemente no es cierto.

Lo que hace un buen negocio es la estructura de la industria.

Ser una aerolínea implica estar en una posición de mercado casi única y terrible. Por un lado, solo hay dos fabricantes de aviones (Airbus y Boeing). Por razones de entrenamiento y eficiencia del personal, debes comprometerte con uno u otro, lo que le da a los fabricantes de aviones un gran poder de fijación de precios.

Y los compradores de boletos de avión son increíblemente inconstantes y no tienen lealtad. Cambiarán de un “transportista” a otro por pequeñas diferencias de precio. ¡Molesto, hay un montón de otras aerolíneas y todas operan las mismas rutas que tú!

Peor aún, comenzar una nueva aerolínea es sorprendentemente fácil. Las aeronaves mantienen su valor, por lo que los bancos estarán encantados de prestar contra ellas. Hay muchos empleados disponibles que los nuevos participantes pueden contratar. Por lo tanto, personas aleatorias entrarán continuamente en tu mercado, a menudo vendiendo boletos por debajo del costo durante un tiempo antes de ir a la quiebra. Y para colmo, hay muchos sustitutos para los viajes aéreos, desde trenes de alta velocidad subsidiados por el gobierno hasta llamadas por Zoom.

Las aerolíneas que se vuelven más eficientes, trabajan más duro o presentan innovaciones no podrán “capturar” el valor de lo que han hecho. Si generas más de lo mínimo necesario para sobrevivir, Airbus se dará cuenta de que te están cobrando de más y descubrirás que la próxima renovación en tu contrato de servicio consumirá la diferencia.

Ser la compañía Coca-Cola es bastante genial. La Coca-Cola es solo agua, colorante, saborizante, cafeína y edulcorante. Todos esos son ampliamente disponibles y realmente baratos. Y como dije, ni siquiera tienes que combinarlos tú mismo, las empresas embotelladoras lo harán por ti por casi nada.

Además, los consumidores son muy exigentes sobre lo que se ponen en la boca. El lema no oficial de tu principal competidor es “¿Está bien Pepsi?”. Esto a pesar del hecho de que son idénticos en sabor y color. ¡Y una minoría significativa de personas realmente dice que no!

Y no es fácil para nuevos competidores ingresar al mercado. No pueden llamar a su nueva bebida “coca” debido a las marcas comerciales. Deben llamarla de otra manera. Y los consumidores generalmente la rechazarán porque consideran que beber una alternativa es una especie de declaración extraña.

En la estructura clásica de la industria, hay cinco partes básicas (“fuerzas”) que determinan la posición de una empresa:

El poder de sus proveedores para aumentar sus precios

El poder de sus compradores para reducir tus precios

La fuerza de los competidores directos

La amenaza de nuevos participantes

La amenaza de sustitutos

Es la estructura de la industria la que hace que un negocio sea rentable o no. No la eficiencia, no el trabajo duro y no la innovación.

Si ninguna de las fuerzas está en tu contra, tu negocio florecerá. Si todas están en tu contra, estarás en la posición de las aerolíneas. Y si todas están a tu favor: genial, eres Coca-Cola.