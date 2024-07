Considera estas 2 acciones para hacerte millonario en su lugar.

"

Apple (NASDAQ: AAPL) tiene una larga historia de proporcionar ganancias consistentes en acciones. Sus acciones han aumentado un 346% en los últimos cinco años, superando a muchos de sus competidores y al aumento del 86% del S&P 500. La empresa es el rey de la tecnología de consumo, obteniendo beneficios de la inmensa fidelidad a la marca que ha construido.

Sin embargo, Apple ha enfrentado muchos obstáculos en el último año. La empresa se retrasó en inteligencia artificial (IA), lo que la dejó fuera de gran parte del repunte que ha visto el mercado desde principios de 2023.

Mientras tanto, los repetidos descensos en las ventas han obligado a la empresa a replantear su estrategia de productos. Tiene el efectivo y la dominancia de la marca para cambiar las cosas a largo plazo, pero podría valer la pena invertir en acciones más fiables por ahora.

Gráfico de NVDA

Esta tabla muestra que Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Amazon (NASDAQ: AMZN) han ofrecido significativamente más rendimientos que Apple desde el comienzo de 2024. Han emocionado a los inversores con roles dominantes en áreas cruciales de la IA: diseño de chips y computación en la nube. Los dos líderes en sus respectivas industrias no es probable que sean destronados pronto.

Sus posiciones más establecidas en tecnología indican que podrían ofrecer más aumentos de acciones en la próxima década que el fabricante de iPhone. Entonces, olvídate de Apple y considera comprar estas dos acciones millonarias en su lugar.

1. Nvidia

Pocas acciones se han seguido tan de cerca como Nvidia en el último año. La empresa ha alcanzado el estatus de estrella de rock en la industria tecnológica, ya que sus chips se han convertido en el estándar de oro para los desarrolladores de IA en todo el mundo. Nvidia es responsable de aproximadamente el 90% del mercado de chips de IA gracias al éxito de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Así como Apple ha atraído a usuarios leales con su diseño fácil de usar, la Arquitectura de Dispositivos Computacionales Unificados (CUDA) de Nvidia es una de las principales razones de su dominio en IA. CUDA es la plataforma de software que complementa las GPU de IA de la empresa. Millones de desarrolladores se han acostumbrado tanto a la arquitectura de chips de Nvidia que cambiar a ofertas similares de competidores como AMD tiene poco sentido.

Gráfico de ingresos de NVDA (trimestral)

A medida que la demanda de servicios de IA ha aumentado, también lo han hecho las ventas de Nvidia. El gráfico anterior muestra la diferencia significativa en el crecimiento financiero que ha experimentado Nvidia en comparación con AMD desde julio pasado. Como resultado, Nvidia alcanzó los $39 mil millones en flujo de efectivo libre este año, mientras que AMD rondaba los $1 mil millones en flujo de efectivo libre.

La cifra más alta de Nvidia sugiere que solo está ampliando la brecha entre las empresas, con el potencial de estar mejor equipado para seguir invirtiendo en su tecnología y mantener su liderazgo.

Según Grand View Research, el mercado de IA alcanzó $196 mil millones en gasto el año pasado y está creciendo a un ritmo que lo llevaría a alcanzar cerca de $2 billones para 2030. Entonces, a pesar de su ascenso meteórico desde el año pasado, el mercado de IA aún tiene mucho espacio para crecer, con Nvidia bien posicionado para seguir viendo grandes ganancias y creando millonarios.

Continúa la historia

2. Amazon

Amazon ha hecho más de unos pocos millonarios a lo largo de los años. Desde su oferta pública inicial en 1997, las acciones de la empresa han aumentado más de un 200,000%.

Ha pasado de ser un minorista de libros en línea a ser el mayor nombre en comercio electrónico en varios países. Y a medida que sus ganancias han aumentado, Amazon ha reinvertido en su negocio, diversificando sus fuentes de ingresos para incluir ingresos de computación en la nube, publicidad digital, transmisión y más.

La empresa publicó sus ganancias del primer trimestre el 30 de abril, entregando un crecimiento de ingresos del 13% interanual y superando las estimaciones de Wall Street en $750 millones. Amazon demostró que su negocio de comercio electrónico sigue siendo lucrativo, con un aumento de ingresos del 10% y 12% en sus dos segmentos minoristas. Mientras tanto, el ingreso operativo minorista alcanzó un total de $6 mil millones después de informar pérdidas de $349 millones el año anterior.

Pero es fuera del comercio electrónico donde se puede encontrar la mayor promesa de la empresa. Su plataforma en la nube, Amazon Web Services (AWS), domina el mercado, reportando un crecimiento de ingresos del 17% interanual y un aumento casi duplicado de ingresos operativos. El trimestre también destacó el incipiente negocio de publicidad digital de la empresa, con un aumento del 24% en los ingresos de sus servicios de publicidad después de introducir anuncios en Prime Video.

Mientras que Apple ha sufrido varios trimestres de declive en ventas, Amazon ha visto un impulso impresionante en los ingresos de sus segmentos minoristas. Mientras tanto, se ha convertido en una figura imponente en IA gracias a AWS. Con catalizadores de crecimiento en múltiples mercados, su acción es demasiado buena para ignorar en este momento.

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia en este momento?

Antes de comprar acciones de Nvidia, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no era una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir ganancias enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $780,654!

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadriplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002 .

Vea las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 8 de julio de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Dani Cook no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Apple y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Olvídate de Apple: Considera en su lugar estas 2 acciones millonarias fue publicado originalmente por The Motley Fool

"