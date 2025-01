Consejos de un ex residente local

Tuve la suerte de vivir en Argentina durante casi 2 años y pude explorar el país a mi ritmo en mis vacaciones. Sin embargo, para la mayoría de las personas que vienen a visitar este hermoso país, simplemente no es posible. Creo que un itinerario de 10 días es la cantidad perfecta de tiempo para ver lo mejor de Argentina.

Este itinerario te ayudará a planificar tu aventura argentina y ver tanto como sea posible en tus 10 días, y está escrito por alguien que ha vivido realmente en Argentina. Te llevará desde Buenos Aires hasta Puerto Iguazú y Patagonia, y también ofrecerá sugerencias para Mendoza si tienes tiempo adicional.

También explico la mejor época del año para venir a Argentina, cómo moverte por el país y ofrezco sugerencias de alojamiento. ¡Disfruta!

Mejor época del año para viajar a Argentina

Argentina es ENORME, amigos. Así que dependiendo de qué partes del país planeas visitar, esto variará. ¡Este itinerario hará todo lo posible por llevarte a ver la mayor parte del país, aunque! Personalmente puse a prueba este itinerario a finales de febrero, ¡y funcionó perfectamente!

El clima es un poco cálido en Buenos Aires y Puerto Iguazú en esta época del año (alrededor de 80 grados Fahrenheit en promedio), pero fue absolutamente perfecto en Patagonia (entre 50 y 60 grados Fahrenheit). También había muy pocas multitudes.

Si finales de febrero no funciona para ti, también recomiendo visitar Argentina en primavera, que va desde finales de septiembre hasta finales de diciembre. Las temperaturas son suaves y los hermosos árboles de Jacaranda están en flor (se muestra arriba). Las temperaturas medias variarán, pero Buenos Aires suele estar entre 60 grados Fahrenheit y 70 grados Fahrenheit. La región de la Patagonia será más fría, con temperaturas que van desde los 30 grados Fahrenheit hasta los 50 grados.

Llegando a Argentina: Cómo llegar a tu hotel desde el aeropuerto

La mayoría de los vuelos internacionales llegan al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires (EZE). Este se encuentra a unos 20 millas/33 km del centro de la ciudad de Buenos Aires (donde probablemente estará tu hotel).

Ahora bien, tomar el autobús desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad te llevará entre 2 y 3 horas, y no es un viaje sencillo. Mientras que un viaje en coche llevará aproximadamente 40 minutos.

Recomiendo contactar con tu hotel en Buenos Aires para un servicio de traslado (ver todos los hoteles de Buenos Aires) o tomar un Uber. ¡Uber funciona en Buenos Aires! Un viaje costará aproximadamente 18,000 pesos (aproximadamente 17 dólares estadounidenses).

Moverse por Argentina para este itinerario

Para maximizar tu tiempo en este itinerario, recomiendo volar a cada destino. Es posible tomar un autobús o alquilar un coche y llegar a estos destinos, pero necesitarás más tiempo que solo 10 días en Argentina.

Por ejemplo, realizar un viaje en autobús de Buenos Aires a Puerto Iguazú llevará un mínimo de 18 horas, y el boleto tendrá aproximadamente el mismo precio que un vuelo. Conducir tu coche de alquiler llevará aproximadamente 15 horas. ¡O un vuelo de Buenos Aires a Puerto Iguazú tomará menos de 2 horas!

Los vuelos domésticos más comunes serán a través de Aerolíneas Argentina. Sus vuelos serán los más fácilmente disponibles y probablemente los más baratos. No mentiré, no son la mejor aerolínea. El servicio es bastante terrible (en mi experiencia) y es un poco caótico. ¡Prepárate para ajustar tus expectativas al volar con ellos! (Personalmente volé con Aerolíneas Argentina para todo este itinerario).

LATAM Airlines también ofrece vuelos domésticos, aunque no tantos, y los precios pueden ser un poco más altos. ¡Sin embargo, son una experiencia mucho mejor para volar, en mi experiencia!

En Buenos Aires o Puerto Iguazú, puedes usar el transporte público para moverte dentro de las ciudades. Buenos Aires tiene un gran sistema de metro, y los autobuses en Puerto Iguazú son bastante eficientes y económicos. Los taxis también están siempre disponibles (y Uber también funciona en Buenos Aires).

En Patagonia, hay autobuses, taxis y muchas compañías de turismo para llevarte a donde necesites.

El Itinerario Definitivo de Argentina

Día 1 – Llegada a Buenos Aires y Pasar medio día explorando

Noche en Buenos Aires

Tu vuelo internacional probablemente hará una parada en Buenos Aires, así que asegúrate de tomarte un tiempo y explorar esta hermosa ciudad. Por lo general, he notado que la mayoría de los vuelos que vienen de los EE. UU. llegan por la mañana. ¡Así que esto te dará medio día para explorar!

¡Sugeriría ir a Plaza de Mayo, La Boca y La Recoleta, y luego cenar cerca de La Recoleta o Puerto Madero, dependiendo de dónde esté tu hotel. Siempre me alojé en los Sheratons (el Convention Center y el Libertador fueron geniales) y siempre tuve experiencias fabulosas. Sin embargo, si estás buscando alojamiento de lujo, entonces te sugiero el Four Seasons en Buenos Aires.

Lee mis consejos para pasar medio día en Buenos Aires.

Día 2 – Más exploración en Buenos Aires o Excursión de un día a Colonia

Noche en Buenos Aires

Opción 1.) Explora Buenos Aires – desde recorrer la Casa Rosada hasta el Teatro Colón y cenar en una Parrilla o ver un espectáculo de tango… ¡hay mucho que hacer en Buenos Aires! (¡Nos ENCANTÓ el espectáculo Rojo Tango!)

Opción 2.) Excursión de un día a Colonia del Sacramento, Uruguay – lo incluyo porque fue una de mis experiencias de viaje favoritas hasta la fecha. ¡Colonia es tan pintoresca y relajante y es una excelente manera de relajarte un poco antes de adentrarte en el caos que es el resto de este itinerario!

Estos son mis consejos para pasar un día en Colonia del Sacramento.

Fotos de Colonia del Sacramento

Día 3 – Volar a Puerto Iguazú y Visitar el Lado Brasileño de las Cataratas

Noche en Puerto Iguazú

Para alojamiento de lujo, te recomiendo quedarte en el lado brasileño de las cataratas en el Belmond Hotel das Cataratas. Este hotel está literalmente al otro lado de la carretera de las cataratas y tienes acceso a ellas después de que el parque cierra.

Si vienes hasta Argentina, DEBES visitar las Cataratas del Iguazú. Realmente no pensé que iba a disfrutar esta parte del viaje, ¡pero vaya que estaba equivocado! Las Cataratas del Iguazú son una de mis experiencias de viaje favoritas.

Intenta conseguir uno de los vuelos de la mañana temprano (alrededor de las 6 am). Estos son vuelos directos que te llevarán a Puerto Iguazú alrededor de las 8 am. Esto te dará mucho tiempo para dejar tu equipaje en tu hotel y luego visitar el lado brasileño de las cataratas (puedes hacerlo a través de una empresa de tours, tomando el autobús público o en taxi).

Este es toda mi información para visitar las cataratas.

Día 4 – Visitar el Lado Argentino de las Cataratas del Iguazú

Noche en Puerto Iguazú

Sí, visitar el lado argentino de las Cataratas del Iguazú requiere un día completo. ¡Hay mucho que ver en este lado! Todos tienen un lado favorito de las cataratas, pero tengo que decir que el lado argentino fue mi favorito.

Aquí tienes todos mis consejos para visitar el lado argentino de las Cataratas del Iguazú.

¡Mira el video a continuación de lo cerca que puedes llegar a las cataratas en el lado argentino!

Día 5 – Volar a El Calafate

Noche en El Calafate

Los vuelos de Puerto Iguazú a El Calafate, desafortunadamente, pueden llevar cierto tiempo y suelen implicar una escala de un par de horas en Córdoba. Esto significa que cuando llegues a El Calafate, no habrá mucho tiempo para actividades. (¡Si logras llegar con un par de horas de sobra, podrías hacer un recorrido en 4×4 por la zona!) Pero no te preocupes, El Calafate es una agradable ciudad con un ambiente relajado, hay muchas tiendas de recuerdos y fabulosos restaurantes/bares/cafeterías para llenar tu tiempo.

Para alojamiento de lujo, te recomiendo alojarte en el Xelena Hotel and Suites o en el Boutique Hotel La Cantera.

Día 6 – Excursión de un día a El Chaltén

Noche en El Calafate

Si planeas pasar más de 10 días en Argentina, te sugeriría pasar esos días adicionales en El Chaltén. Es una fabulosa ciudad con algunas caminatas increíbles. De hecho, es la "capital del senderismo en Argentina". ¡Pero incluso si solo tienes 1 día para pasar aquí, igual pasarás un buen rato y verás algunas vistas fantásticas del Monte Fitz Roy!

Toda mi información sobre cómo hacer una excursión de un día a El Chaltén.

*Aunque estas excursiones están sujetas al clima, todavía es posible hacerlas en los meses de invierno.

Día 7 – Caminar por el Glaciar Perito Moreno

Noche en El Calafate

Lo único que fue mejor para mí que las Cataratas del Iguazú fue caminar por el Glaciar Perito Moreno. ¡Nada se compara con esta experiencia! Esta es una de las partes más caras del viaje, sin embargo, vale mucho la pena ahorrar tus centavos.

Por eso me gustó tanto el Glaciar Perito Moreno + todos mis consejos para la caminata.

Si la caminata está fuera de presupuesto, ¡no te preocupes! Puedes tomar un autobús a las plataformas de observación del glaciar, esta es una opción mucho más económica + aún te permite acercarte al glaciar.

¡Ah, y si quieres una experiencia de senderismo en el glaciar más desafiante, también tienen una opción de senderismo "big ice". El big ice es una caminata más larga y requiere que uses arneses. También es más caro.

*Visitar el glaciar en invierno obviamente será más frío, ¡pero sigue siendo posible! Y significa menos multitudes.

Día 8 – Volar a Ushuaia y Potencialmente Hacer una Corta Excursión **(o ver opciones alternativas al final de la publicación)

Noche en Ushuaia

Para alojamiento de lujo, te recomiendo alojarte en Arakur Ushuaia Resort & Spa. Es un hotel hermoso con vistas impresionantes… Y es donde Leonardo DiCaprio se alojó mientras filmaba "El Renacido" aquí.

¡Ah, Ushuaia! Es apodada "La Ciudad Más Austral del Mundo" y es el lugar de donde parten muchas expediciones a la Antártida. Ushuaia no está tan alta en la lista de todos los lugares para visitar en Argentina, ya que tiende a ser un poco más caro.

Para mí, visitar "La Ciudad Más Austral del Mundo" siempre ha estado en lo alto de mi lista de deseos. Así que trabajamos esto en nuestro itinerario de viaje.

Esta es toda mi información para visitar Ushuaia.

¡Me encantó estar aquí! Pero entiendo completamente que esta parte no es para todos, por lo que he incluido algunas opciones al final de la publicación si Ushuaia no es tu idea de pasar un buen rato.

Sin embargo, si vienes aquí, ¡una excelente manera de pasar tu primer día sería hacer una corta excursión por el Parque Nacional Tierra del Fuego!

Día 9 – ¡Camina con los Pingüinos!

Noche en Ushuaia

Otra razón para ir a Ushuaia es caminar con los pingüinos. Hay varios tours diferentes para hacer esto (algunos son mucho más económicos que otros). Sin embargo, caminar con los pingüinos en Isla Martillo es muy cercano y personal + solo se permite la entrada de 20 personas a la isla a la vez, ¡así que es muy privado!

*Nota, ¡los pingüinos no están allí todo el año! Consulta con la empresa de turismo al planificar tu viaje. (Y sí, debes usar una empresa de turismo para esto). Tengo entendido que no están allí en los meses de otoño/invierno y solo están allí en primavera/verano para anidar. Y si resulta que estás visitando en un momento en el que no habrá pingüinos, ¡prueba hacer un tour en catamarán para ver la otra vida silvestre de la zona!

Día 10 – Vuelo de Ushuaia a Buenos Aires y luego a Casa

Desafortunadamente, para los vuelos internacionales, tendrás que regresar a Buenos Aires. Esto probablemente te dejará con muy poco tiempo el Día 10.

**Si prefieres no ir a Ushuaia, echa un vistazo a estas opciones en su lugar…

*Opción 1.) Mendoza – En lugar de ir a Ushuaia, también podrías pasar un par de días en Mendoza, degustando vinos y disfrutando del paisaje. (¡Montar a caballo por los Andes fue uno de mis recuerdos de viaje favoritos de siempre!)

El único problema es que los vuelos desde El Calafate son horribles. Tu mejor opción sería ir de Puerto Iguazú a Mendoza y luego a El Calafate: los vuelos parecen funcionar mucho mejor de esta manera. (¡Si tienes más tiempo y presupuesto, esta sería otra opción para agregar unos días más a tu itinerario!)

Mira mis publicaciones sobre viajar a Mendoza.

Fotos de Mendoza

*Opción 2.) Más tiempo en El Chaltén y El Calafate – En lugar de ir a Ushuaia, podrías añadir un par de días adicionales en El Chaltén o pasar más tiempo explorando los glaciares cerca de El Calafate. También hay fantásticos tours en bote y vela para hacer allí.

Sugerencias de hoteles – Donde nos alojamos en Argentina

*Buenos Aires: Siempre me alojé en los Sheratons (tanto el Convention Center como el Libertador fueron geniales) y siempre tuve experiencias fabulosas.

*Puerto Iguazú: Nos alojamos en el Hotel Saint George – está muy céntrico y justo al lado de las estaciones de autobús. También cuenta con una fabulosa piscina al aire libre y zona de bar. ¡Su desayuno también era bastante bueno!

*El Calafate: Hostería Miyazato Inn – esto es similar a un bed & breakfast. El dueño era muy amable y hacía panqueques caseros todas las mañanas. El hotel está a poca distancia del centro de la ciudad, pero está en una calle muy tranquila.

*Ushuaia: Hotel Mustapic – este hotel era increíblemente económico y muy céntrico. El hotel en sí no tiene nada especial, sin embargo. Las habitaciones son bastante aburridas y el desayuno era solo pan, jugo y café. Pero, ¡el precio era correcto!

Preguntas frecuentes

P: ¿Alquilamos un coche?

R: ¡No! No alquilamos un coche mientras estábamos en Argentina. Usamos transporte público, caminamos, tomamos taxis y tours para llegar a donde debíamos ir. Personalmente, no creo que sea necesario alquilar un coche en Argentina.

P: ¿Dónde nos alojamos en Mendoza?

R: Nos alojamos en el Sheraton Mendoza Hotel. ¡Es un hotel muy bonito en una excelente ubicación! Realmente nos gustaron los hoteles Sheraton en Argentina porque pudimos utilizar nuestros puntos y estatus de Marriott en ellos (y no hay ningún hotel Marriott en Argentina).

P: ¿Qué vacunas nos pusimos antes de visitar? ¿Debería vacunarme contra la fiebre amarilla?

R: En el momento en que visitamos, se recomendaban vacunas contra la fiebre amarilla si ibas a las Cataratas del Iguazú. Sin embargo, siempre consulta con tu proveedor de atención médica, ya que tendrán la información más actualizada sobre las vacunas recomendadas para una zona. También puedes ver las recomendaciones de los CDC para los viajeros que van a Argentina.

P: ¿Cuáles son algunas opciones de hoteles de lujo en cada una de estas ciudades que mencionas en Argentina?

R: He recibido esta pregunta con la suficiente frecuencia como para haber actualizado cada sección que mencioné arriba en la publicación para incluir sugerencias de dónde alojarte si estás buscando algo de lujo. Nos alojamos en lugares de "relaciones públicas" o más asequibles mientras estábamos en Argentina. ¡Sin embargo, eso no significa que no exista alojamiento de lujo en Argentina!

P: ¿Qué debo usar al viajar por Argentina?

R: Esto variará dependiendo de a dónde viajes. Tengo una publicación entera