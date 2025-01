Consejos de declaración de impuestos de HMRC sobre negocios paralelos en eBay y Air BnB

Con el aumento del costo de la vida, muchos buscan formas de diversificar sus ingresos para poder permitirse unas vacaciones en familia o pagar sus facturas. Esto puede significar trabajar para varios empleadores o desarrollar un negocio secundario para complementar el empleo a tiempo completo o a tiempo parcial. Desde enero de 2025, con HMRC, está endureciendo la no declaración de impuestos para los negocios secundarios, con los mercados en línea como Vinted, eBay, Etsy y Air BnB están legalmente obligados a compartir los datos de ventas para los usuarios que ganan más de £1,700 o que completaron más de 30 transacciones el año pasado.

El objetivo es ayudar a HMRC a identificar a aquellos que pueden necesitar pagar impuestos por sus transacciones en línea. ¿Estás preocupado por el impuesto de venta de Etsy, eBay, Vinted, etc. – Espero poder tranquilizarte? Por favor comparte con cualquier persona que esto afecte. Puedes ver el show completo de @itvMLshow aquí en ITVX: https://t.co/V2Ez0svipp pic.twitter.com/swbozdiP7F – Martin Lewis (@MartinSLewis) 12 de enero de 2024

Tom Biggs, Socio de Wellers, la firma de contadores para pequeñas empresas, dice: “No es raro que las personas tengan más de una fuente de ingresos en la actualidad. Pero con ese espíritu emprendedor surge la pregunta crucial de ‘¿necesito pagar impuestos sobre los ingresos de mi negocio secundario?’. “La respuesta es… depende.” Hay dos preguntas que debes hacerte que ayudarán a que la respuesta sea más clara: ¿Cuánto estás ganando con tu negocio secundario? Cuánto estás ganando con flujos de ingresos complementarios jugará un gran papel en si debes impuestos y cuánto. “Si los ingresos de tu negocio secundario superan las £1,000 en cualquier año fiscal dado, entonces debes declararlo a HMRC a través de una declaración de impuestos de autoliquidación”, dice Tom. “Pero, si tus ingresos son inferiores a £1,000, puede que no tengas nada de qué preocuparte.”

¿Cuál es la diferencia entre los ingresos y las ganancias? Otra cosa a considerar es la ganancia. El proceso de declaración de impuestos de autoliquidación implica calcular la ganancia (ingresos menos gastos) y potencialmente pagar impuestos sobre esa cantidad. Pero, si no estás obteniendo ganancias, entonces es posible que no debas impuestos (aunque aún necesitarás declarar los ingresos si superan los £1,000). “A menudo depende de cuál es tu negocio secundario, ya que algunos son más rentables que otros,” dice Tom. “Por ejemplo, si estás vendiendo ropa o muebles no deseados a través de sitios como Vinted, eBay, o incluso en Facebook Marketplace, es más probable que estés vendiendo esos artículos por menos de lo que originalmente compraste. En este caso, probablemente no estás obteniendo ganancias y, por lo tanto, es probable que no deba renciar impuestos. Sin embargo, si tu negocio secundario es algo como dar clases particulares, pasear perros, limpiar, drop shipping o hacer encuestas en línea, entonces podrías estar obteniendo ganancias, y es probable que debas pagar impuestos sobre cualquier ingreso complementario superior a £1,000. ” La única vez que esto no será cierto es si los ingresos de tu trabajo principal más los ingresos de tu negocio secundario son inferiores a la Renta Personal por Impuesto sobre la Renta.”

Actualmente, esto es £12,570. ¿Qué pasa si mi negocio secundario me empuja a un tramo impositivo superior o adicional? A veces, un negocio secundario rentable puede llevarte a un tramo impositivo superior. “Debes sopesar si vale la pena seguir el negocio secundario si terminarás pagando impuestos adicionales,” dice Tom.

“Junto con los impuestos, también hay que tener en cuenta y pagar la seguridad social (NICs), así como cosas como el cargo por beneficio infantil de alto ingreso.” ¿Cuándo debo registrarme con HMRC? “Si estás comprometido con un negocio secundario, en lugar de que sea algo puntual o un ‘pasatiempo’, registrarse como autónomo junto con tu trabajo principal simplificará el proceso de declaración de impuestos,” dice Tom. “Entonces, serás tanto empleado como autónomo.” Esto ayudará a asegurarte de pagar la cantidad correcta y evitar cualquier multa o penalización por no declarar la cantidad correcta de ingresos e impuestos. Del mismo modo, puede valer la pena configurar una cuenta bancaria separada para un negocio secundario. “Hacerlo hace significativamente más fácil hacer seguimiento de los gastos e ingresos para calcular la ganancia,” explica Tom. “También significa que los gastos personales no se mezclan con el flujo de efectivo del negocio secundario, lo cual puede confundir el proceso y llevar a errores. Finalmente, si tienes dudas sobre algo, busca asesoramiento profesional. Un contador podrá asesorarte sobre tu conjunto específico de circunstancias. Pueden ayudarte a determinar tus obligaciones fiscales, reclamar cualquier deducción fiscal para la que puedas ser elegible y comprender los plazos, regulaciones y procesos para evitar errores costosos.” shutdown gson.