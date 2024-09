Conoce el Stock de Inteligencia Artificial (IA) que Podría Convertirse en el Próximo Palantir, o Incluso Mejor

"

Palantir Technologies (NYSE: PLTR) se está convirtiendo rápidamente en el proveedor líder de plataformas de software de inteligencia artificial (IA) para empresas y gobiernos de todo el mundo. La evidencia de esto se puede ver en la reciente aceleración del crecimiento de la empresa, así como en la mejora de su cartera de ingresos. Ambas métricas apuntan hacia tiempos mejores por delante.

Los inversores se están dando cuenta y han estado comprando acciones de Palantir a manos llenas. El precio de las acciones ha subido un impresionante 76% hasta ahora en 2024, y la siguiente discusión ofrece pistas sobre por qué ha sido así.

La plataforma de software de IA de Palantir ha ganado una tracción impresionante

Cuando Palantir presentó sus resultados del segundo trimestre el mes pasado, la empresa informó un aumento interanual del 27% en los ingresos, hasta $678 millones. Eso fue una mejora sólida sobre el crecimiento interanual del 13% que la empresa logró en el mismo período del año pasado, así como una aceleración sobre su crecimiento de ingresos del primer trimestre del 21%.

Hubo un buen aumento en la base de clientes de la empresa, así como en el tamaño de los acuerdos que ha estado cerrando con ellos. La gerencia de Palantir atribuyó su perfil de crecimiento mejorado a la creciente adopción de su Plataforma de IA Generativa (AIP). Esta es una plataforma de software que ayuda a las empresas y gobiernos a integrar IA generativa en sus procesos para mejorar la eficiencia operativa.

Desde ayudar a los clientes a construir sus propias aplicaciones potenciadas con grandes modelos de lenguaje (LLM) hasta ayudarles a acelerar sus flujos de trabajo diarios con la ayuda de la IA generativa, la utilidad de la AIP de Palantir parece haber resonado con los clientes. Esto explica por qué la empresa elevó su pronóstico de crecimiento de ingresos para 2024 y espera que su línea superior aumente un 24% este año, hasta $2.75 mil millones.

Más importante aún, Palantir parece capaz de mantener su crecimiento excepcional a largo plazo, considerando que finalizó el trimestre anterior con un valor de contrato restante (RDV) de $4.3 mil millones. La métrica se refiere al valor total restante de los contratos de Palantir al final de un período, y aumentó un 26% interanual en el segundo trimestre.

Este gigante de hardware de IA está avanzando en el mercado de software de IA

Así que, Palantir parece estar en camino de aprovechar al máximo la enorme oportunidad de mercado disponible en el mercado de software de IA generativa. Sin embargo, hay otra forma para que los inversores capitalicen en la creciente demanda de software de IA, y una mirada más cercana podría llevar a los inversores a pensar que puede ser una mejor acción de software de IA que Palantir.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha sido la opción preferida para las empresas que buscan comprar hardware de IA de alta gama para poder entrenar modelos de IA, lo que ha dado lugar a un crecimiento sobresaliente en los ingresos y ganancias de la empresa en los últimos meses. Lo interesante es que los comentarios de la Directora Financiera, Colette Kress, en la reciente conferencia de ganancias sugieren que Nvidia está empezando a hacer mella en el mercado de software de IA empresarial. Según Kress, "Esperamos que nuestros ingresos por software, SaaS y soporte se acerquen a una tasa anual de $2 mil millones al salir de este año, con Nvidia AI Enterprise contribuyendo notablemente al crecimiento."

El CEO Jensen Huang también comentó, señalando que los clientes pueden implementar el software de Nvidia AI Enterprise por $4,500 por unidad de procesamiento gráfico (GPU) por año. Dado que las GPU de AI de Nvidia se venden a $30,000 o más por un solo chip dependiendo de la configuración, los clientes empresariales que buscan construir e implementar modelos de IA están obteniendo una buena oferta a través de la plataforma de software de IA de Nvidia.

Nvidia proporciona a los clientes múltiples ofertas de software de IA. Por ejemplo, la plataforma AI Foundry de la empresa, que fue lanzada en julio de este año, es una solución integral con la que los clientes pueden construir e implementar modelos de IA generativa personalizados. Nvidia ofrece modelos base populares que pueden ser ajustados por sus clientes y rápidamente trasladar aplicaciones de IA (incluidos chatbots, herramientas de creación de contenido y herramientas de procesamiento de documentos) a la fase de producción.

Nvidia también ofrece flujos de trabajo de IA preentrenados y personalizables que pueden ser utilizados para extraer datos de PDF o implementados para crear flujos de trabajo de servicio al cliente, acelerar el descubrimiento de medicamentos en el campo de la medicina o construir aplicaciones de IA generativa personalizadas adaptadas a las necesidades de una organización. Vale la pena señalar que la adopción de las soluciones de software de Nvidia está aumentando a un ritmo formidable gracias a la IA.

En su conferencia de ganancias de febrero, la administración de Nvidia señaló que sus ofertas de software y servicios alcanzaron una tasa de ingresos anual de $1 mil millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024. Por lo tanto, la tasa de ingresos de software y servicios de la empresa está lista para duplicarse en el espacio de solo un año. Eso es significativamente más rápido que el ritmo al que se espera que crezca la línea superior de Palantir este año.

Sumado al hecho de que Nvidia se beneficia enormemente de la creciente demanda de sus chips de IA, lo que llevó a un crecimiento interanual del 122% en los ingresos de la empresa en el segundo trimestre del año fiscal 2025 a $30 mil millones, es fácil ver que el fabricante de chips es la apuesta más diversificada en IA. Otro punto a tener en cuenta aquí es que las acciones de Nvidia se negocian a 28 veces las ventas, lo que es menor que el múltiplo de ventas de 29 de Palantir.

Además, Nvidia es la acción de IA más atractiva cuando comparamos los múltiplos de ganancias de ambas empresas.

Gráfico del Ratio Precio/Ganancias de NVDA

Así que, los inversores que busquen una alternativa más barata a Palantir para aprovechar el crecimiento del mercado de software de IA harían bien en echar un vistazo más de cerca a Nvidia, especialmente considerando que esta última ya tiene un próspero negocio de hardware de IA que la convierte en una mejor acción de crecimiento para comprar en este momento.

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia ahora mismo?

Antes de comprar acciones de Nvidia, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no fue una de ellas. Las 10 acciones que formaron parte de la selección podrían generar rendimientos extraordinarios en los próximos años.

Considera esto: si Nvidia hubiera formado parte de esta lista el 15 de abril de 2005… ¡habrías tenido $630,099 si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación!

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para tener éxito, incluyendo orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio de Stock Advisor ha más que cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

Mira las 10 acciones »

*Los rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de septiembre de 2024

Harsh Chauhan no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Conoce la acción de Inteligencia Artificial (IA) que podría convertirse en la próxima Palantir, o incluso mejor originalmente publicado por The Motley Fool

"