Conoce el ETF del Vanguard de bajo costo que está superando al S&P 500 (nuevamente) en 2025

Después de ser el sector con mejor rendimiento en el mercado de valores en 2024, las comunicaciones están recibiendo un nuevo protagonismo en 2025. Hasta la fecha, las comunicaciones son, una vez más, el mejor rendimiento de los 11 sectores del mercado de valores.

La impresionante subida puede ser una sorpresa, ya que acciones muy valoradas como Nvidia, Broadcom y Palantir Technologies están todas en el sector tecnológico. Pero las comunicaciones tienen algunas ventajas que podrían ayudar al sector a seguir superando a índices importantes como el S&P 500.

El fondo cotizado en bolsa (ETF) Vanguard Communication Services (NYSEMKT: VOX) es una forma simple y económica de invertir en el sector. Con solo una ratio de gastos del 0.09%, o 90 centavos por cada $1,000 invertidos, el fondo es una forma económica de reflejar el rendimiento del sector de las comunicaciones.

Veamos qué está impulsando el sector a nuevas alturas y por qué el ETF Vanguard Communication Services podría valer la pena comprar ahora.

Casi la mitad del sector de las comunicaciones está compuesto por Meta Platforms (NASDAQ: META) y Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Si bien es común que un puñado de empresas tengan un peso significativo, ningún otro sector está tan concentrado en solo dos empresas como las comunicaciones.

Aunque el ETF de Vanguard Communication Services tiene 117 participaciones, no está tan diversificado cuando se analizan los pesos de las principales participaciones. Además, el 11.8% del fondo está en gigantes de los medios como Netflix, Walt Disney y Comcast. El 10.4% del fondo está en empresas de telecomunicaciones como AT&T, Verizon Communications y T-Mobile.

Sumémoslo todo, y el fondo está básicamente apostando fuerte por un número reducido de empresas.

La pura magnitud de Meta Platforms y Alphabet muestra cuán valiosas se han vuelto las redes sociales en comparación con las empresas de comunicaciones tradicionales. Más allá de las valoraciones bursátiles, Meta y Alphabet tienen, argumentablemente, dos de los mejores modelos de negocio del planeta.

Los márgenes altos permiten a ambas empresas respaldar programas masivos de investigación y desarrollo, recomprar acciones y (desde el año pasado) pagar dividendos. En 2025, Meta está invirtiendo $65 mil millones en gastos de capital (capex), principalmente en inteligencia artificial (IA), para aumentar la participación en sus plataformas y permitir a los anunciantes ejecutar campañas más precisas. Su división Reality Labs (altamente no rentable) invierte en software y hardware de realidad virtual y aumentada. Pero, nuevamente, Meta puede permitirse estas inversiones debido a la fortaleza del negocio publicitario.

Por otro lado, Alphabet ha incorporado funcionalidades de IA en Google Search y está escalando la infraestructura en la nube. Está pronosticando un asombroso gasto de capex de $75 mil millones en 2025. A pesar de las numerosas ventajas, Alphabet tiene un ratio precio-ganancias (P/E) futuro de solo 20.4, en comparación con 28.4 para Meta Platforms. Sin embargo, el negocio publicitario de Meta está creciendo más rápido y es argumentablemente mejor que el de Alphabet, por lo que la valoración premium tiene sentido.

Aun así, ambas acciones tienen P/Es forward más bajos que muchos otros nombres tecnológicos de mega capitalización. Y eso se tiene en cuenta a pesar de la asombrosa ganancia del 245% de Meta en los últimos tres años.

Invertir en el sector de las comunicaciones es una gran apuesta en Alphabet y Meta Platforms, por eso la mayor parte de esta discusión se centró en esas dos acciones. A pesar del rendimiento del sector en 2024, y hasta ahora en 2025, ambas acciones tienen valoraciones razonables y sólidas perspectivas de crecimiento, lo que sugiere que aún podrían valer la pena comprar ahora.

Mientras ambas acciones sigan obteniendo fuertes ganancias, el ETF Vanguard Communication Services puede seguir superando al S&P 500. El ETF es una buena apuesta si estás interesado en Alphabet y Meta y quieres algo de diversificación más allá de esas dos acciones. El ETF tiene un rendimiento del 1% y un ratio P/E de 23. Eso es mucho menos costoso que otros ETF enfocados en el crecimiento, como el ETF de Tecnología de la Información de Vanguard, que tiene un ratio P/E de 38.5 y solo un rendimiento del 0.6%.

Sin embargo, si estás buscando una variedad de acciones de crecimiento de mega capitalización sin las restricciones que conlleva invertir en acciones de un determinado sector, puede valer la pena echar un vistazo más de cerca al ETF de Crecimiento de Vanguard o al ETF de Crecimiento de Mega Capitalización de Vanguard.

Conoce el ETF de Vanguard de bajo costo que está superando al S&P 500 (de nuevo) en 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool