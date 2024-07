Conoce a los magnates detrás de la gran boda india.

Hace 3 horas por Nikhil Inamdar, corresponsal de negocios de la BBC Imágenes de Getty Los Ambanis son frecuentemente descritos como la familia empresarial más prominente de la India. Durante los últimos meses, el hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, ha estado acaparando la atención en la India. No es porque haya completado una importante adquisición o hecho un gran cheque filantrópico, sino que las grandiosas celebraciones de bodas de su hijo han cautivado a toda la nación y al mundo. Las fiestas previas a la boda, que comenzaron en marzo, han colocado a la familia Ambani firmemente en el centro de muchas conversaciones en la mesa del desayuno, almuerzo y cena. Anant Ambani, el hijo menor de Mukesh Ambani, se casó con su novia de toda la vida Radhika Merchant en un centro de convenciones propiedad de la familia en Mumbai el viernes, en el culmen de seis meses de fiestas que se han llevado a cabo en todo el mundo. Las bodas indias pueden ser suntuosas, pero la escala y tamaño del jamboree de los Ambani han eclipsado quizás el fervor celebratorio mostrado por los antiguos reales. La presencia inquebrantable de las grandes estrellas de Bollywood en cada fiesta, las actuaciones millonarias de estrellas pop globales como Rihanna y Justin Bieber, y una multitud de dignatarios muy importantes descendiendo sobre las celebraciones han sido una fuente interminable de entretención para los paparazzi. Consideren algunos de la élite global que asistió a las funciones – Mark Zuckerburg de Meta, el CEO de Samsung Han-Jong Hee, Bill Gates, la hija del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump Ivanka, los ex primeros ministros del Reino Unido Boris Johnson y Sir Tony Blair, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y las hermanas Kardashian. Y la lista continúa. “Estas son personas muy ocupadas. No vienen solo a divertirse,” dijo James Crabtree, autor de The Billionaire Raj: A Journey Through India’s New Gilded Age, a la BBC. “Lo que esto te dice es que los líderes empresariales globales consideran que los Ambanis son estratégicamente importantes y que ven a la India como un mercado muy grande.” Ivanka Trump y su marido Jared Kushner asistieron a las celebraciones previas a la boda en marzo Conozca a la familia Los Ambanis son frecuentemente descritos como la familia empresarial más prominente de la India. Dirigen Reliance Industries, un conglomerado de petróleo a telecomunicaciones que fue fundado por el padre de Mukesh Ambani, Dhirubhai Ambani, un hombre con un legado controversial que alcanzó un estatus legendario por navegar hábilmente por la polémica política pre-liberalización de la India, mientras creaba una gran riqueza para los accionistas de su empresa. Dhirubhai falleció en 2002 y el imperio que fundó fue dividido entre sus dos hijos – Anil y Mukesh – después de lo que podría describirse como una de las batallas de sucesión más amargas de la India. Desde entonces, las fortunas de los hermanos han divergido, con el menor Anil declarándose en bancarrota y Mukesh pivotando cada vez más hacia negocios orientados al consumidor, incluso mientras mantiene su posición en la piedra angular de Reliance, los petroquímicos. Su refinería de petróleo en la ciudad occidental de Jamnagar es la más grande del mundo. En los últimos años, Reliance ha traído algunas de las marcas de lujo más celebradas del mundo a la India, desde Valentino hasta Versace y Burberry hasta Bottega. Entre otras cosas, la compañía ahora posee un equipo en el torneo de cricket más rico del mundo y la icónica juguetería británica Hamleys. En 2021, adquirió el histórico club campestre Stoke Park en Buckinghamshire por £57 millones. A principios de este año, Reliance firmó un acuerdo vinculante para fusionar sus plataformas de entretenimiento con Disney, en su último intento de transformar los cimientos industriales de la compañía. Es un trato que convierte a Mukesh Ambani en un jugador formidable en el espacio de transmisión digital, con derechos para torneos de críquet y espectáculos internacionales. Pero el conglomerado realmente comenzó su racha de compras durante la pandemia de Covid-19, cuando obtuvo miles de millones de dólares en inversiones de más de una docena de jugadores globales, incluidos Meta y Google. El plan con Meta ha sido conectar a los más de 400 millones de usuarios de WhatsApp en India con su plataforma de supermercado en línea JioMart. La estrategia de precios agresiva de la compañía ha lanzado un serio desafío a los competidores extranjeros como Netflix y Amazon. Los analistas dicen que a veces los jugadores extranjeros se quejan de la falta de un campo de juego nivelado, afirmando que los Ambanis están entre los pocos privilegiados que se han beneficiado de la política del gobierno indio de otorgar contratos preferenciales a unos pocos magnates locales. “Los jugadores extranjeros se enfrentan a una elección difícil,” dice el Sr. Crabtree. “Pueden luchar con Reliance o aliarse con Reliance. Zuckerburg ha elegido asociarse con ellos, mientras que Amazon ha decidido luchar. Pero estas batallas a menudo son muy costosas y los extranjeros terminan perdiendo.” Ahora, el próximo objetivo de Mukesh Ambani son los servicios financieros, con Reliance entrando en una empresa conjunta con BlackRock con sede en EE. UU. para un negocio de intermediación y gestión de patrimonios. No es sorprendente entonces que para los Ambanis, esto sea mucho más que una boda. Es un espectáculo de fuerza y del poder que ejercen, dice Harish Bijoor, especialista en estrategia de marca. “Es un espectáculo de que esta familia es un imán que atrae a personas de todos los ámbitos de la vida – negocios, política y entretenimiento.” La avalancha mediática alrededor de esto, añade, también es una forma para ellos de hacer un evento personal “aún más personal para todo un mundo” – como los consumidores de productos y servicios de Reliance, por ejemplo – que nunca habrían recibido una invitación. Si el patriarca de los Ambanis, Dhirubhai, fue acreditado por introducir el mercado de valores a los inversores minoristas de la India, su hijo Mukesh es reconocido por crear una miríada de puntos de contacto entre sus negocios y el consumidor promedio indio. La mayoría de lo que los indios consumen hoy, desde los programas que ven, hasta la ropa que usan y potencialmente incluso cómo harán transacciones en el futuro, proviene del establecimiento Ambani. Y por eso no podría haber una mejor ocasión que una deslumbrante boda para que la familia comercialice su marca a la creciente clase consumidora de la India. Y ciertamente, la boda ha cautivado a la gente en la India y en todo el mundo.