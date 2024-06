Conoce a las sorprendentes figuras que dominan en Key West

Conoce a los figuras sorprendentes que mandan en Key West – Noticias de CBS.

Key West, Florida es conocido por sus vistas impresionantes y playas de arena, pero los pollos realmente gobiernan el área. Los funcionarios locales intentan acabar con ellos, pero es imposible deshacerse completamente de los pájaros, quienes han estado en la zona desde la década de 1800.

