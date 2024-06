Conoce a Chase Oliver, el joven candidato presidencial Libertario

Hace 18 minutos. Anthony Zurcher y Rachel Looker. Sergio Flores / Bloomberg a través de Getty Images. Algunos votantes en noviembre pueden ver una opción menos familiar en su boleta presidencial cuando estén en el puesto de votación en noviembre: Chase Oliver. Mr. Oliver es el candidato presidencial de este año para el Partido Libertario, un partido político que normalmente logra alrededor del uno por ciento del voto nacional y es conocido por promover las libertades civiles y un gobierno pequeño. A los 38 años (apenas tres años por encima del umbral constitucional para ser candidato presidencial), Mr. Oliver es de lejos el contendiente más joven en el campo de este año. También es el único candidato abiertamente gay, lo cual dice que espera sirva como ejemplo para políticos LGBT aspirantes. El ex candidato al congreso de Georgia se encuentra como un candidato presidencial de un tercer partido en una elección donde los votantes tienen una sensación de déjà vu. El ex presidente Donald Trump ha ganado la nominación del partido Republicano y el presidente Joe Biden está luchando por su segundo mandato como el demócrata actual, preparando el escenario para un reencuentro entre los dos candidatos. El sábado, Trump habló en la convención nacional del Partido Libertario en Washington DC y pidió su apoyo. Fue abucheado unánimemente. Esto no fue una sorpresa para Mr. Oliver, quien finalmente ganó la nominación presidencial del partido después de siete rondas de votación al día siguiente. “Vino aquí para intentar cortejar a nuestros votantes”, dijo Mr. Oliver al podcast Americast de la BBC el jueves. “Obtuvo la recepción Libertaria exacta que alguien como él se merece.” Jim Watson / AFP. Mr. Oliver dijo que Trump representa “el estado de guerra en todo el mundo” y criticó su expansión de la deuda nacional de EE. UU. y los confinamientos de Covid durante su mandato de cuatro años en el cargo. Al final, el presidente republicano anterior no fue el único forastero en dirigirse a la convención. Robert F. Kennedy, quien actualmente está organizando una candidatura independiente para presidente, también habló, y su recepción fue significativamente más cálida. Sin embargo, cuando llegó el momento de la votación, solo recibió apoyo de alrededor del 2% de los delegados y fue eliminado en la primera ronda. En encuestas al público estadounidense, sin embargo, Mr. Kennedy ha estado haciendo significativamente mejor que cualquier candidato de tercer partido o independiente en décadas, sondeando alrededor del 15% en su punto más alto. Eso está muy por encima del 3% que fue el punto máximo para el candidato del Partido Libertario Gary Johnson en los resultados de las elecciones de 2016. Mr. Oliver dice que entiende por qué Mr. Kennedy, el sobrino del presidente de EE. UU. John F. Kennedy, podría ir bien, pero dijo a Americast que los votantes que buscan un externo están mejor servidos con su partido, que está tratando de construir una alternativa duradera al sistema de dos partidos. Mr. Kennedy, advierte, es una opción “una vez y listo” que no estará presente después de esta elección. “¿Quieres llorar con un voto de protesta?” preguntó. “¿O quieres construir algo que pueda durar y construir una base para que podamos desmantelar los abusos del estado juntos?” Kevin Dietsch / Getty Images. Dan John, de Pittsburgh, Pennsylvania, ha sido un Libertario desde la década de 2000 y recientemente se convirtió en delegado del Partido Libertario antes de la convención nacional de este año. Mr. John dijo que cree que un candidato Libertario podría tener más influencia en el ciclo electoral de este año que en años anteriores. “Hemos tenido un mandato de cada uno [Biden y Trump] y hay personas que odian sus vidas bajo ambos”, dijo el de 39 años. “Tenemos el voto de protesta por esa razón.” Pero si Mr. Kennedy corta demasiado profundamente en la cuota de voto Libertaria en noviembre, el partido podría caer por debajo de la marca que muchos estados establecen para recibir una línea automática en las próximas elecciones presidenciales. Un resultado así podría ser un golpe devastador para las esperanzas Libertarias de ampliar aún más el apoyo del partido. Alana Leguia, de 32 años, asistió a la convención Libertaria y dijo que planea votar por Oliver en noviembre. “Creo que un candidato Libertario… será competencia directa para Kennedy y creo que la gente está lista para algo nuevo, algo fuera del duopolio. Están hartos de Trump y Biden,” dijo la residente del condado de Sussex, Nueva Jersey. Central a la propuesta Libertaria es un esfuerzo agresivo para limitar el alcance del gobierno recortando el gasto y la regulación y expandiendo las libertades personales. En la práctica, esto incluye descriminalizar la mayoría de las drogas y la prostitución, expandir el derecho a poseer armas de fuego, reducir drásticamente el gasto militar de EE. UU. y permitir la inmigración abierta. Chip Somodevilla / Getty Images. Algunas de las posiciones del partido tienen un apoyo público limitado y van en contra del debate político predominante en este momento. “Tenemos que educar al público de que la inmigración no es algo aterrador”, dijo Mr. Oliver. “De hecho, es algo natural que hemos visto durante cientos de años en el continente de América del Norte y algo que me gustaría seguir viendo.” Añade que uno de sus objetivos para la próxima campaña es ampliar el atractivo de su partido para los votantes más jóvenes, quienes han expresado una insatisfacción particular con el status quo político en los últimos años. “Están clamando por algo mejor que republicanos o demócratas, y necesitamos dárselo”, dijo. “Tenemos que proporcionar soluciones para su causa y para los problemas que están enfrentando.” Erin Wood, de 40 años, ha sido Libertaria durante años y no está convencida de que ni Mr. Kennedy ni Trump ganarán sobre su partido. “Somos un partido de terquedad”, dijo. La residente del condado de Montgomery, Maryland, dijo que planea votar por el candidato de su partido en noviembre. “No tengo un plan B en este momento,” dijo.