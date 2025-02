Congreso Se Reúne Para Elegir al Nuevo Jefe del Organismo Electoral.

Nueva Delhi: El Congreso se ha opuesto a la selección de un Comisionado Jefe de Elecciones cuando la ley para el nombramiento al puesto ha sido desafiada en la Corte Suprema. El Líder de la Oposición, Rahul Gandhi del Congreso, asistió a una reunión con el Primer Ministro Narendra Modi y el Ministro del Interior Amit Shah esta tarde para elegir un sucesor de Rajiv Kumar que se jubila mañana. Pero después de la reunión, presentó una nota de disenso, diciendo que la reunión no debería haberse celebrado ya que el asunto está pendiente en la Corte Suprema.

La corte suprema tiene previsto escuchar el asunto el 22 de febrero.

Fuentes dijeron que el gobierno no quería posponer el proceso de selección ya que dejaría una vacante en la comisión electoral. La corte no había suspendido el nombramiento y se solicitó y concedió una opinión legal y se dijo al comité encabezado por el Primer Ministro que siguiera adelante, dijeron las fuentes.

Las órdenes de nombramiento del nuevo Comisionado Jefe de Elecciones y los demás miembros de la Comisión se espera que sean firmadas por el Presidente mañana.

“Cuando la Corte Suprema ha indicado que escuchará el asunto el 22, queríamos que la reunión se pospusiera. El equipo legal del Congreso también ha respaldado la decisión”, dijo el Congreso.

Fuentes en el Congreso dijeron: “No podemos operar con ego y la reunión tiene que posponerse para que la Corte Suprema tome una decisión temprana”.

Su partido ha alegado que el gobierno quiere controlar la Comisión Electoral y no le preocupa su credibilidad.

Tradicionalmente, el Presidente de la India nombra al Comisionado Jefe de Elecciones – visto como el primero entre iguales – por consejo del Primer Ministro. También tradicionalmente, se nombra al Comisionado electoral más antiguo de los dos restantes como CEC. Según esa regla, es probable que Gyanesh Kumar sea nombrado como CEC.

Pero esta vez, se espera que el nuevo CEC sea nombrado bajo una nueva ley – Ley del Comisionado Jefe de Elecciones y Otros Comisionados de Elecciones (Nombramiento, Condiciones de Servicio y Mandato) de 2023.

Bajo esta ley, un comité presidido por el ministro de justicia tiene que preseleccionar a cinco candidatos y el equipo de selección – el Primer Ministro, el Líder de la Oposición y un ministro del gabinete tiene que hacer la selección final.

Esta ley, sin embargo, ha sido impugnada en la Corte Suprema. La controversia es que la inclusión de un ministro del gabinete en lugar del Presidente del Tribunal Supremo, como se esperaba, priva al panel de neutralidad.

Esta nueva ley se hizo después de que la Corte Suprema, siguiendo un manojo de peticiones, dictaminó en 2023 que un comité de selección compuesto por el Primer Ministro, el Líder de la Oposición en la Lok Sabha y el Presidente del Tribunal Supremo de la India seleccionaría a los Comisionados Electorales y al CEC hasta que el Parlamento promulgara una ley.

En diciembre de 2023, se aprobó una nueva ley que cambió la composición del comité de selección, reemplazando al Presidente del Tribunal Supremo de la India por un “Ministro del Gabinete de la Unión que será nominado por el Primer Ministro”.