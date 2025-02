Congelación de fondos de Trump diezma la atención médica de las mujeres, según la ONU y otros.

Las mujeres estaban siendo rechazadas en clínicas que brindaban atención en maternidad, salud reproductiva, tratamiento contra el cáncer y el VIH. Se les ha pedido a médicos y enfermeras que se vayan a casa. En todo el mundo, las agencias de ayuda dicen que décadas de trabajo de atención médica centrado en las mujeres se han “diezmado de la noche a la mañana”.

Tres semanas después de la suspensión de toda la ayuda extranjera por parte del presidente Trump, y ya el impacto en millones de mujeres y niñas es catastrófico y los sistemas de salud se están “derrumbando”, según las Naciones Unidas y otras agencias de ayuda globales centradas en las mujeres.

“Uno no puede recibir tratamiento ni atención porque Estados Unidos ha decidido de manera caprichosa que no eres digna, eso es incomprensible,” dijo Elisha Dunn-Georgiou, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Global de Salud. “Estamos luchando por la vida de todos”.

Por ejemplo, a partir del miércoles, aproximadamente 2.5 millones de mujeres y niñas han sido rechazadas en la atención anticonceptiva, dijo la Dra. Elizabeth Sully, científica principal de investigación en el Instituto Guttmacher. Esa cifra se disparará a 11.7 millones para el final del proceso de revisión de 90 días de la administración de Trump para la ayuda extranjera.

La administración Trump ha congelado casi toda la ayuda extranjera pendiente de una revisión “para identificar los programas que funcionan y continuar con ellos y para identificar los programas que no están alineados con nuestro interés nacional”, dijo el Secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada durante una visita a la República Dominicana. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o U.S.A.I.D., a través de la cual se distribuyó gran parte de la ayuda para los grupos de mujeres, ha sido prácticamente desmantelada y lo que queda ahora será dirigido desde el Departamento de Estado.

En un panel organizado por las Naciones Unidas, representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Consejo Global de Salud, MSI Reproductive Choices, el Instituto Guttmacher, la Federación de Planificación Familiar de América y el Proyecto de Acceso Universal en la Fundación de la ONU dijeron que se habían unido para dar la señal de alarma.

Describieron un caótico colapso de operaciones a lo largo de la cadena de suministro de atención médica, con décadas de construcción de confianza en las comunidades que se habían visto diezmadas de la noche a la mañana.

El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentario.

Los Estados Unidos han sido líderes en donaciones e inversiones en salud global durante las últimas cinco décadas, proporcionando aproximadamente el 40 por ciento de todas las donaciones para la planificación familiar global, principalmente a través de U.S.A.I.D., según la Dra. Sully.

El Sr. Rubio ha dicho que Estados Unidos emitirá exenciones de emergencia para el trabajo humanitario y que la ayuda vital como alimentos y medicinas no está incluida en el congelamiento. Pero las agencias de ayuda globales refutan esa afirmación, diciendo que las exenciones no existen en los lugares donde operan los programas. Los miembros del personal que las procesarían están de licencia, y las súplicas a los funcionarios estadounidenses no han sido respondidas.

“Si están escuchando del gobierno de los EE. UU. que hay una exención, eso es una mentira,” dijo la Sra. Dunn-Georgiou del Consejo Global de Salud. Agregó que para las agencias de salud globales, una de las principales preocupaciones es que los programas relacionados con la planificación familiar y los anticonceptivos podrían desaparecer permanentemente. El Departamento de Estado no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las exenciones.

En la primera semana de su presidencia, el Sr. Trump reinstauró una antigua política republicana contra el aborto que prohíbe que se destinen fondos federales a cualquier organización no gubernamental en el extranjero que realice o promueva abortos.

“Ya la administración Trump ha atacado servicios y sistemas que mantienen a millones de personas seguras y saludables en nuestro país y en todo el mundo,” dijo Caitlin Horrigan, directora senior de Abogacía Global de la Federación de Planificación Familiar de América.

La Dra. Carole Sekimpi, directora senior de MSI Africa, una agencia de planificación familiar que proporciona anticoncepción y abortos a mujeres, dijo que el miedo y la ansiedad eran predominantes con todos los programas en África que reciben ayuda de Estados Unidos cerrados y que su personal enviado a casa.

Ella dijo que en su país, Uganda, a cientos de médicos que brindan atención contra el VIH se les ha pedido que se vayan a casa. “La mayoría de estas organizaciones colapsarán porque dependen al cien por cien de la ayuda de U.S.A.I.D.,” dijo la Dra. Sekimpi.

El programa de la ONU centrado en los derechos reproductivos y de salud de las mujeres, UNFPA, dijo que sus programas en todo el mundo se ven afectados porque Estados Unidos proporciona más del 30 por ciento del financiamiento de la agencia. Durante los últimos cuatro años, eso significó $725 millones que ayudaron a proporcionar atención de salud mental a mujeres en Ucrania, a mujeres desplazadas en Chad y atención maternal para mujeres afganas.

Rachel Moynihan, directora adjunta del programa de América del Norte de UNFPA, dijo que la suspensión de servicios y el quiebre de la confianza han puesto en peligro las inversiones de EE. UU. en la agencia de la ONU. También pone en peligro las inversiones del gobierno local en sus propios sistemas de salud, lo que la ONU había alentado a hacer.