Confusión y desconfianza se ciernen sobre los esfuerzos para salvar el alto al fuego.

Yolande Knell

Corresponsal de Oriente Medio

Rushdi Abualouf

Corresponsal de Gaza

EPA

Muchos palestinos desplazados han regresado a los restos de sus hogares en el norte

La tregua de Gaza entre Israel y Hamás ha parecido inestable desde que entró en vigor el 19 de enero, pero ahora parece estar más cerca que nunca de desmoronarse por completo.

Un alto funcionario egipcio dijo a la BBC que los mediadores regionales Egipto y Catar estaban “intensificando sus esfuerzos diplomáticos en un intento de salvar el acuerdo de alto el fuego”.

Una delegación de alto nivel de Hamás ha llegado a El Cairo para conversaciones “para contener la crisis actual”, dijo un funcionario de Hamás a la BBC. Reiteró el “completo compromiso” de su grupo con los términos del acuerdo.

El martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo: “Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes para el mediodía del sábado, la tregua terminará y [el ejército israelí] reanudará los combates intensos”.

Reuters

El ejército israelí dijo que estaba enviando refuerzos al sur de Israel el martes

Sin embargo, ha habido mensajes contradictorios sobre si se refiere a los 76 rehenes que aún están en Gaza, siguiendo el ultimátum de alto riesgo recomendado por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Trump reaccionó a una amenaza de Hamás de descarrilar el acuerdo el lunes.

Se quejó de violaciones del alto el fuego por parte de Israel, en particular en relación con la ayuda, y advirtió que retrasaría la liberación de rehenes el sábado.

En la última semana, el nuevo plan radical del presidente para un toma de control de Gaza por parte de EE. UU. -sin sus dos millones de residentes palestinos- también ha cambiado el contexto del alto el fuego que su administración ayudó a negociar.

El miércoles, la Casa Blanca reiteró el plan de Trump, admitiendo que el rey Abdalá II de Jordania había rechazado la idea durante conversaciones en Washington un día antes.

“El rey preferiría mucho que los palestinos se quedaran en su lugar”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Pero el presidente cree que sería mucho mejor y más majestuoso si estos palestinos pudieran ser trasladados a zonas más seguras”.

Entonces, ¿qué más sabemos sobre lo que ha estado sucediendo tras bambalinas?

Cuando se trata del resultado de la reunión de cuatro horas del gabinete de seguridad de Israel el martes, los periodistas israelíes admitieron la perplejidad por los informes contradictorios y confusos.

Después del mensaje en video del primer ministro israelí exigiendo la liberación de “nuestros” rehenes, los primeros informes – citando a un funcionario israelí no identificado – dijeron que esto se refería a los tres rehenes originales programados para ser liberados.

Luego se dijo que Israel esperaba que los nueve rehenes restantes vivos programados para su liberación en la primera fase de seis semanas del alto el fuego sean liberados, lo que supuestamente verá a un total de 33 cautivos entregados.

Luego comenzaron a intervenir los ministros clave. Miri Regev – una estrecha aliada de Netanyahu – dijo el X que la decisión era “muy clara” y repitió la demanda de Trump. ¡Dijo: “¡Para el sábado, todos serán liberados!”

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich – que ha amenazado con abandonar la coalición de Netanyahu si no hay un retorno a los combates al final del acuerdo de alto el fuego de seis semanas – fue aún más lejos.

En las redes sociales, propuso decir a Hamás que liberara a todos los rehenes o de lo contrario se abrirían “las puertas del infierno”, sin que entrara combustible, agua o ayuda humanitaria en Gaza.

Dijo que solo debería haber “fuego y azufre” de aviones de guerra y tanques israelíes, con la franja completamente ocupada y su población expulsada.

“Dijo que teníamos todo el respaldo internacional para este asunto.”

Sus comentarios indican cómo la visión de posguerra de Trump para Gaza ha fortalecido a la extrema derecha en Israel.

Se dice que eso preocupa a los jefes de seguridad israelíes que negociaron el actual acuerdo de alto el fuego y que creen que su colapso pondrá en peligro la vida de los rehenes.

Los medios israelíes informan que están presionando para encontrar una forma de traer de vuelta a los tres próximos cautivos retenidos por Hamás según lo previsto el fin de semana.

Las familias de los rehenes y sus seguidores se han alarmado por los últimos acontecimientos, al igual que los extenuados por la guerra de Gaza.

Reuters

Las familias de los rehenes están instando al gobierno israelí a garantizar que todos sean liberados

El hecho de que el líder de Hamás para Gaza, Jalil al-Hayya, esté liderando una delegación para dar seguimiento a la implementación en El Cairo, muestra que el grupo armado también está tratando de que el acuerdo de alto el fuego vuelva a encarrilarse.

Desde el 19 de enero, el acuerdo ha visto a un total de 16 rehenes israelíes regresados a casa a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos por Israel. También fueron liberados cinco trabajadores agrícolas tailandeses.

Al mismo tiempo, las tropas israelíes se han retirado justo dentro del perímetro de Gaza, incluida a lo largo de la frontera con Egipto.

La relativa calma ha permitido que cientos de miles de palestinos desplazados regresen a sus propios vecindarios y ha traído un aumento de la ayuda humanitaria.

Sin embargo, el estancamiento actual se debe a la afirmación de Hamás de que Israel no ha cumplido sus promesas para la primera fase del alto el fuego.

Dice que esto requería que las autoridades israelíes permitieran la entrada de alrededor de 300,000 carpas y 60,000 caravanas a Gaza.

Con tanta gente regresando a los restos de sus hogares – durante el frío y húmedo clima invernal – se han necesitado desesperadamente tales refugios.

También se dice que hay escasez de combustible y generadores – especialmente en el norte de Gaza – donde son urgentemente necesarios, especialmente para bombas de agua y panaderías.

Es difícil verificar exactamente lo que ha entrado en la franja.

Según las cifras citadas por la ONU, “desde que el alto el fuego entró en vigor, 644,000 personas en toda Gaza han recibido asistencia de refugio, incluidas carpas, materiales de sellado y lonas”.

El cuerpo militar israelí Cogat dijo que Israel estaba “comprometido y cumpliendo su obligación de facilitar la entrada de 600 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza cada día”.

Agregó: “Según los datos disponibles para nosotros, desde que entró en vigor el acuerdo, cientos de miles de carpas han entrado en la Franja de Gaza.”

EPA

A los palestinos se les ha permitido viajar por el Corredor Netzarim del ejército israelí que dividía Gaza en dos

A pesar de los relatos conflictivos, se puede asumir que los problemas con la ayuda que Israel permite entrar en Gaza podrían resolverse mediante mediadores.

“El Cairo y Doha instan a todas las partes a adherirse a los términos del acuerdo en medio de complejidades políticas y en el terreno que hacen la tarea más desafiante”, dijo la fuente egipcia a la BBC.

“La continuación del alto el fuego es del interés de todos, y advertimos que el colapso del acuerdo llevará a una nueva ola de violencia con serias repercusiones regionales.”

Incluso si la crisis inmediata se puede superar este fin de semana, todavía dejará sin resolver la siguiente etapa de las negociaciones de alto el fuego.

La primera fase del acuerdo debe finalizar en marzo, a menos que Hamás e Israel acuerden una extensión. Hasta ahora, las negociaciones al respecto se han pospuesto.

El primer ministro israelí retrasó las discusiones sobre la próxima fase debido a la presión dentro de su coalición gobernante y a la creciente evidencia durante el alto el fuego de que -en contradicción con sus objetivos de guerra- Hamás sigue siendo una fuerza política y militar significativa en Gaza.

Durante las entregas de rehenes y la distribución de ayuda, Hamás ha tratado de proyectar una imagen de su propio poder.

Aunque ha señalado previamente disposición para compartir el poder con otras facciones palestinas, aún parece poco probable que se desarme.

Además, Trump redoblar su idea de convertir a Gaza en un destino turístico mediterráneo -después de reubicar a los que viven allí en Jordania y Egipto- ha causado conmoción e indignación en todo el mundo árabe.

Egipto dice que ha formulado su propio plan integral de reconstrucción de Gaza -que no implicará que los palestinos abandonen sus tierras.

Se espera que los líderes de Egipto, Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se reúnan antes de una conferencia en El Cairo el 27 de febrero.

La disputa en curso sobre el futuro de Gaza se suma a la confusión y al sentido de profunda desconfianza en medio de los esfuerzos por resolver los problemas actuales.

Información adicional de Wael Hussein en El Cairo