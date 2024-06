Confirmado como próximo líder de la OTAN Mark Rutte, negociador y crítico de Putin, por Reuters.

“

Por Bart H. Meijer

ÁMSTERDAM (Reuters) -Mark Rutte, elegido para ser el próximo secretario general de la OTAN, es un feroz crítico del presidente ruso Vladimir Putin y un firme aliado de Ucrania que ha perfeccionado sus habilidades como negociador político durante casi 14 años como primer ministro holandés.

Rutte, de 57 años, ha sido una de las fuerzas impulsoras detrás del apoyo militar de Europa para Ucrania desde la invasión de Rusia en 2022, y afirma que la derrota en el campo de batalla de Moscú es vital para asegurar la paz en Europa.

Su opinión está fuertemente influenciada por el derribo de un avión sobre Ucrania en 2014, que los Países Bajos atribuyen a Rusia, y en el que 196 de las 298 víctimas eran holandesas. La OTAN debe ser poderosa para contrarrestar a Moscú, y otros líderes de la Unión Europea no deben ser ingenuos sobre Rusia de Putin, dice.

“Él no se detendrá en Ucrania si no lo detenemos ahora. Esta guerra es más grande que Ucrania en sí misma. Se trata de mantener el estado de derecho internacional”, dijo Rutte a las Naciones Unidas en septiembre de 2022, siete meses después de la invasión a gran escala de Rusia.

Rutte asumió el cargo por primera vez en 2010 y se convirtió en el primer ministro holandés más antiguo antes de anunciar el año pasado que planeaba dejar la política nacional.

Después del derribo del vuelo MH17, pasó de estar principalmente centrado en el ámbito nacional a ser uno de los principales negociadores de la UE, desempeñando un papel importante en los debates europeos sobre inmigración, deuda y la respuesta a COVID-19.

Bajo su liderazgo, los Países Bajos han aumentado el gasto en defensa a más del umbral del 2% del PIB requerido de los miembros de la OTAN, proporcionando cazas F-16, artillería, drones y municiones a Kyiv e invirtiendo fuertemente en su propio ejército.

Su camino para reemplazar a Jens Stoltenberg, quien deja el cargo de jefe de la OTAN en octubre después de casi una década al mando, se volvió casi seguro después de que el presidente de Rumania retirara su propia candidatura. Rutte ya contaba con el respaldo de los otros 31 países de la alianza de 32 estados.

“Mark es un verdadero transatlántico, un líder fuerte y un constructor de consenso”, dijo Stoltenberg. “Sé que estoy dejando la OTAN en buenas manos.”

Bajo el liderazgo de Stoltenberg, quien se unió unos meses después de que Rusia anexara Crimea de Ucrania en 2014, la alianza ha agregado a Montenegro, Macedonia del Norte, Finlandia y Suecia como nuevos miembros.

Algunos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte esperaban que la primera ministra estonia Kaja Kallas se convirtiera en la primera mujer en liderar la OTAN, pero otros la veían como demasiado beligerante hacia Rusia.

VÍNCULO TRANSATLÁNTICO

Rutte se apartará formalmente como primer ministro cuando el gobierno de derecha holandés recién formado reemplace su coalición de centro-derecha.

Rutte ha vivido toda su vida en La Haya y había insinuado que podría disfrutar enseñando después de la política. Pero citó la guerra en Ucrania como la razón para buscar un puesto internacional mientras centraba su atención en el liderazgo de la OTAN.

Es un firme partidario del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, a quien recordó haber conocido en Kyiv hace cinco años.

“Ya estaba claro en ese momento: este es un hombre con una misión … Estoy convencido de que el éxito de Ucrania depende en gran medida de la mentalidad que transmitió desde el principio”, dijo Rutte a Reuters en abril.

Por el contrario, aunque advierte sobre la amenaza que representa Putin, ha sugerido que el líder ruso no es tan fuerte como parece.

“No sobreestimen mentalmente a Putin. He hablado mucho con el hombre. No es un hombre fuerte, no es un tipo fuerte”, dijo Rutte en un debate con el parlamento en abril.

Rutte consolidó su candidatura para convertirse en el nuevo jefe de la OTAN el año pasado mientras copresidía una coalición internacional que entregará cazas F-16 a Ucrania y entrenará pilotos ucranianos.

En sus últimos meses en el cargo, también firmó un pacto de seguridad de 10 años con Ucrania, garantizando el apoyo de los Países Bajos a pesar de las críticas del líder de extrema derecha y ganador de las elecciones, Geert Wilders.

Rutte ha forjado buenas relaciones con varios líderes británicos y estadounidenses y es ampliamente visto como uno de los más exitosos de la UE en tratar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se postula para la reelección.

Esto podría resultar una experiencia valiosa, ya que el posible regreso de Trump ha desconcertado a los líderes de la OTAN desde que el ex presidente cuestionó la voluntad de Estados Unidos de apoyar a otros miembros de la alianza de defensa si eran atacados.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich del año pasado, Rutte dijo que los líderes deberían dejar de “quejarse y lamentarse sobre Trump” y gastar más en defensa y producción de municiones, independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos.

