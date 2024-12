Configuración de reportes y creación de alta tecnología de Amber.

El lugar de trabajo de Amber incluye un iMac, una MacBook Air, un iPad Air y una cortadora láser muy cara. Así es como todo funciona en conjunto y cómo logra hacer las cosas para AppleInsider.

En este punto, estoy bastante segura de que me he ganado mi reputación como la miembro del personal más crítica con la tecnología de AppleInsider a través de innumerables artículos que he escrito. Estoy segura de que eso también se reflejará aquí.

Cuando Mike me pidió que escribiera un artículo sobre mi configuración, me burlé. Seguramente, mi configuración sería mucho menos impresionante que la de mis compañeros de trabajo, y todavía mantengo esa afirmación.

Sin embargo, creo que lo que elegí mantener a medida que reduje lentamente mi arsenal de tecnología podría ser algo interesante. Si nada más, estoy segura de que será un gran contraste con la configuración de todos los demás.

Baja tecnología, pero no ninguna tecnología

Si alguna vez trabajaste en un trabajo en comida rápida, es probable que hayas pasado por una fase en la que te sentías repulsivo por lo que estabas haciendo. A principios de los años 2000, trabajé en una pequeña tienda de bagels en Virginia Beach, Virginia. Esta breve experiencia como panadera significó que durante aproximadamente una década después de dejar de trabajar allí, odiaba los bagels y el queso crema.

De manera extraña, creo que trabajar en el periodismo tecnológico ha hecho algo similar. Es difícil emocionarse por las cosas cuando estás expuesto a ellas todos los días, y después de un tiempo, incluso llegas a resenrtir algunas de ellas.

Eso no quiere decir que odie toda la tecnología o que sugiera que tiren su iPhone al contenedor de basura más cercano. No es tan simple como eso, pero ha cambiado la forma en que interactúo con mi tecnología en un nivel profundo.

Así que, aquí está cómo es mi configuración como una especie de ludita de la era moderna si te interesa ese tipo de cosas.

iMac M1 de 2021

Por mucho que haya reducido mi uso de tecnología en los últimos años, sigo amando la sensación de una computadora de escritorio. Si me dieran a elegir, probablemente me desharía de mi iPhone y iPad mucho antes que de mi iMac, lo cual podría no haber sido algo que hubiera dicho incluso recientemente.

De hecho, solía tener una MacBook Pro con Intel, que cambié por crédito para el iMac. Qué puedo decir, siempre he sido una usuaria de escritorio.

Mi iMac M1 es una máquina potente, aunque no es particularmente impresionante en comparación con los estándares actuales de Apple Silicon (ver precios de iMac M4 con descuento). Tiene 16 GB de RAM y un disco duro de 512 GB, que es más que suficiente para todo lo que necesito.

Mi iMac, días después de recibirlo

Maneja Photoshop y Premiere sin ningún problema, ejecuta todo el software que necesito para mi cortadora láser y Cricut, y es mucho más estéticamente agradable que cualquier PC que haya tenido. Ese último punto se vuelve más importante cuando te das cuenta de que pasarás todos los días mirando tu computadora durante al menos unas horas.

Cambié el teclado mágico incluido por el Lofree Flow, aunque esta vez con el teclado numérico, y el Magic Mouse por un Logitech M340. Sigo usando mi HyperDrive iMac Hub del mismo color.

Intercambié el teclado mágico por el Lofree Flow y nunca miré hacia atrás

Un par de espectadores vigilantes también han visto una lámpara de pantalla BenQ, ahora antigua según los estándares tecnológicos, que ha vivido en la parte superior de mi pantalla desde febrero de 2020. También tengo un dock USB-C Slim de Satechi que uso, aunque principalmente solo me da un par de puertos USB-A extras.

Pero eso es todo lo que tengo cuando se trata de mi máquina de trabajo principal. Bastante simple.

Eventualmente, probablemente jubilaré el iMac y pueda usar mi MacBook Air de M2 como mi máquina principal, siempre y cuando pueda encontrar un monitor que se sienta tan bien como la pantalla de mi iMac. Y cuando llegue ese día, supongo que probablemente sentiré una punzada de tristeza.

Pero, por el momento, lo adoro. Me encanta su color amarillo brillante, la pantalla retina de 24 pulgadas y el hecho de que nunca he tenido un solo problema con él en los tres años que lo he tenido. Como alguien que siempre parecía tener problemas con las PC, he aprendido a amar la confiabilidad que Apple aporta a la mesa.

MacBook Air M2

Una de las cosas buenas de trabajar desde casa es que, teóricamente, puedes trabajar desde cualquier parte. No soy exactamente una trotamundos, pero la capacidad de llevar mi trabajo a la carretera significa menos contratiempos cuando surge algo.

Esto quedó claro en 2022 cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama. Llevar mi iMac a la casa de mis padres o a largas consultas médicas no era posible, así que terminé trabajando en mi iPad Air, lo cual no era mi favorito.

MacBook Air de Amber

Así que, este año, finalmente agregué una nueva computadora a mi configuración, algo que no me emocionaba hacer en ese momento, pero estoy genuinamente contenta de haberlo hecho.

Mi MacBook Air M2 (ver precios) no es particularmente impresionante en cuanto a especificaciones. Opté por la versión de 8 GB porque normalmente no hago nada particularmente intensivo en ella. Elegí el disco duro de 256 GB; mi mayor arrepentimiento es no haberlo duplicado. No suelo mantener muchas cosas en mi disco duro, pero el sistema operativo solo ocupa 25 GB, lo que no deja mucho espacio después de instalar Photoshop.

Aparte del problema de almacenamiento, realmente me gusta esta pequeña máquina. Siempre está completamente silenciosa; es extremadamente portátil y, al igual que mi iMac, aún no he tenido ningún problema con ella.

iPad Air de cuarta generación

He afirmado aquí al menos tres o cuatro veces que mi producto favorito de Apple es el iPad. No estoy completamente segura si sigo manteniendo ese sentimiento o no, aunque sigo pensando que es el mejor producto que Apple fabrica.

Mi iPad Air es antiguo según los estándares de los iPads, pero sigue funcionando extremadamente bien para todo lo que necesito.

Mis accesorios para el iPad son bastante estándar. Cuando lo uso para navegar por la web, pasar el rato en Discord o ver YouTube, lo mantengo conectado a su teclado mágico complementario. Esta configuración es, sinceramente, fantástica, y la recomiendo mucho a cualquier persona que quiera una experiencia similar a la de una computadora portátil pero que no necesariamente requiera macOS.

Cuando uso el iPad para leer, tomar notas o usar Procreate, suelo quitarlo del teclado mágico y simplemente lo uso con mi Apple Pencil. Además, lo he configurado con el protector de pantalla Rock Paper Pencil y la punta para lápiz de Apple, dos accesorios que considero esenciales si estás escribiendo o dibujando en tu iPad.

Usado en conjunto con Rock Paper Pencil de Astropad

Solía hacer mucho más en mi iPad en el pasado, pero últimamente, ha sido relegado principalmente al dispositivo en el que juego Hearthstone. Parte de esto se debe a que obtuve una MacBook Air, lo que imaginé que sería probablemente el caso.

La otra parte es que no tengo tiempo de usar mi iPad tanto como me gustaría. Intento pasar una buena parte de mi día lejos de las pantallas, lo que significa que después del trabajo, cualquier dispositivo adicional ha sido un poco relegado.

Cuando llegue el momento de jubilar el iPad Air, no estoy completamente segura de qué haré. Solía suponer que simplemente conseguiría otro iPad Air para reemplazarlo, pero actualmente no es algo en lo que esté interesada.

He jugueteado con la idea de tal vez volver al iPad mini (ver precios), que fue el primer iPad que tuve, allá por 2014. Me encanta el tamaño de un iPad mini, y su peso más ligero significa que puedo sostenerlo cómodamente con una sola mano cuando quiero leer.

Pero, por ahora, seguiré usando mi iPad Air.

iPhone 13 mini

No me gustan particularmente los teléfonos inteligentes. Creo que probablemente he dicho eso muchas veces aquí, pero vale la pena repetirlo.

Me abrumo bastante fácilmente cuando estoy concentrada, y un teléfono inteligente parece diseñado exclusivamente para interrumpir cualquier pensamiento que estés teniendo en ese momento.

Incluso mientras escribo esto, mi iPhone se ha iluminado con tres notificaciones. Y, aunque no las revisé correctamente, mis ojos se desviaron hacia mi escritorio al cargador MagSafe en el que descansa mi iPhone mientras trabajo.

No es mi iPhone 13 mini, pero se ve igual

Y sí, hay argumentos donde fácilmente podría configurar diferentes modos de enfoque para manejar esto. Créeme, conozco mis opciones. Pero muchas de estas notificaciones son cosas que en realidad no puedo silenciar: notificaciones de Slack, mensajes de texto de amigos y familiares, alertas de timbres inteligentes, notificaciones recordándome que tome mi medicación, etc.

El hecho es que si tienes un teléfono inteligente y quieres participar en la sociedad, aún tendrás que lidiar con una cantidad no nula de notificaciones. Para muchas personas, no es un problema, pero no estoy sola en mi agotamiento tecnológico.

También me enseñó que las redes sociales no son para mí. Descubrí que, al igual que todos en el planeta, estaba perdiendo mucho tiempo con el desplazamiento interminable. Primero fue a través de Twitter, lo que resultó en que eliminara mi Twitter personal en 2020.

Luego, fue Instagram, que terminé eliminando hace aproximadamente un mes. Los Reels estaban ocupando una cantidad sustancial de mi día y realmente no me estaban dando nada a cambio, aparte de una extraña compulsión por revisar Instagram en más de 50 ocasiones al día.

Dicho esto, el iPhone 13 mini es prácticamente lo que quiero de un teléfono, dejando de lado las características inteligentes. Me encanta el hecho de que cabe en todos mis bolsillos, algo que no pueden decir la mayoría de las mujeres sobre sus teléfonos inteligentes.

Me gusta la duración de la batería, que sigue siendo sólida a pesar de estar tres generaciones atrás. Me gusta que se integre perfectamente con todos mis otros productos de Apple.

Y, como alguien que pasa al menos dos horas al día hablando por teléfono, me gusta el hecho de que es bastante confiable. Ha comenzado a mostrar ciertos problemas relacionados con la edad, pero incluso eso ha sido relativamente mínimo.

Eventualmente, necesitaré actualizar mi iPhone a una generación más nueva. Infortunadamente, probablemente será antes de lo que me gustaría.

Ya estoy temiendo una actualización porque no me gusta tener un teléfono inteligente en primer lugar, y gastar varios cientos de dólares para reemplazar un dispositivo que he tenido pagado durante años es particularmente frustrante.

Timbre Blink

Permíteme dejar claro que en realidad no me gustan los timbres de video en absoluto. Reconozco su utilidad, pero algo me resulta inquietante acerca de saber que habrá una cámara pegada al costado de casi cada puerta de entrada.

Tengo una relación complicada con mi timbre Blink. Una gran parte de ello es la función de detección de movimiento.

Por alguna razón, la detección de movimiento parece ser particularmente mala en este modelo. Me entregan correo en mi puerta de entrada casi todos los días, y creo que la cámara ha logrado capturar al cartero de USPS solo dos veces en los dos años que la he tenido.

Por otro lado, prácticamente puedo decirte si el autobús de la ciudad está en hora porque no estoy seguro de que alguna vez haya dejado de grabar un agradable clip del autobús pasando. También captura gatos callejeros y telarañas, y se activa con frecuencia si el sol se oculta detrás de una nube demasiado rápido.

Pero si alguien se acerca a mi casa y deja un paquete que estaba esperando para el trabajo, es probable que la cámara ni siquiera pretenda funcionar.

Y, aumentar o disminuir la sensibilidad de la cámara solo empeora las cosas. Bajar un escalón y deja de captar movimiento por completo, y subir un escalón significa que se activa con cada coche, persona o animal callejero que pase por mi casa.

Si en este momento estás apretando el mouse o el iPad con fuerza mientras lees esto, diciendo “Amber, ¿por qué tienes un timbre de video si los odias?” Entiendo tu frustración.

En última instancia, todo se reduce a esto: mi casa actualmente no tiene un timbre con cableado. Me dieron un presupuesto para instalar uno por 350 dólares, siempre y cuando el proyecto saliera perfecto.

Mi casa tiene 140 años, así que prácticamente cada vez que me cotizan un precio para el “mejor escenario posible”, sé que debo agregar al menos dos horas de trabajo al costo total.

En comparación, mi timbre Blink lo compré en oferta por 20 dólares, y mi plan de suscripción antiguo cuesta 10 dólares al año. A ese precio, puedo obtener cerca de 32 años de servicio de mi timbre por el costo de tener uno nuevo con cableado.

Mi timbre no será compatible durante 32 años. Me sorprendería si fuera compatible durante otros cinco.

Mi punto sigue en pie, sin embargo. Incluso si tengo que comprar otro timbre Blink, no será tan caro como instalar algo con cableado, especialmente porque estos timbres suelen bajar de precio durante las festividades y días de ofertas especiales.

Mi único plan para cambiar algo sobre el timbre es agregar un timbre de puerta de terceros para no tener que depender de mi teléfono para las alertas.

Ride1Up Roadster

Esto no es algo que use explícitamente para trabajar, pero ha habido algunas ocasiones