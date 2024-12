Configura los AirPods de la manera correcta.

“

Si eres un afortunado de la vida, es posible que Santa te haya dejado un par de AirPods. Son verdaderamente uno de los mejores productos que Apple ha creado, ya que realmente ofrecen una gran mejora con respecto a todos los auriculares anteriores. Aquí te explicamos cómo configurar tus nuevos AirPods.

Cómo configurar los AirPods: Emparéjalos sólo una vez

Los AirPods son fáciles de usar y suenan increíble. Este artículo te mostrará todo lo que necesitas saber.

Una de las mejores características de los AirPods es algo que sólo verás una vez: el emparejamiento fácil. Es tan fácil que puede que ni siquiera te des cuenta de que lo has hecho, y una vez que hayas emparejado tus AirPods con un dispositivo, se emparejarán automáticamente con todos tus otros dispositivos gracias a iCloud.

Cómo emparejar los AirPods con el iPhone

Así es cómo conectar tus AirPods al iPhone por primera vez:

Desbloquea tu iPhone.

Abre la caja de los AirPods (no es necesario sacarlos aún) y mantenla al lado de tu iPhone.

Cuando aparezca la ventana emergente en la pantalla, toca Conectar, luego toca Listo.

Eso es todo. Ahora puedes ponerte los AirPods en los oídos.

Cómo usar los AirPods

Para usar tus AirPods, sólo mételos en tus oídos. Se conectarán automáticamente y cuando presiones play en música o un video, el sonido se dirigirá a los AirPods.

Para pausar la reproducción, saca un AirPod. Para reanudar la reproducción, vuelve a colocarlo en tu oído. Esto te permite pausar la música cuando saques un auricular para escuchar a alguien, por ejemplo, al pagar en un supermercado. Si sacas ambos AirPods, la reproducción se detendrá y el audio se dirigirá de nuevo al altavoz del iPhone la próxima vez que presiones play.

Otro truco interesante es poner un audífono en un oído y mantener el otro en la caja. El iPhone mezclará las pistas izquierda y derecha en una pista mono, para que puedas escuchar toda una pista estéreo en un oído. Esto puede ser útil para podcasts. Además, cuando la batería de un AirPod se agota, puedes cambiar al otro mientras el primero se recarga en la caja. Esto duplica el tiempo de uso.

Configurar los AirPods con otros dispositivos

Los AirPods funcionan como cualquier otro dispositivo AirPlay.

Para usar tus AirPods en otro dispositivo Apple, toca el cuadro AirPlay estándar para seleccionarlos como una salida. AirPlay se puede encontrar en el Centro de Control, o tocando el icono de AirPlay en cualquier vista de reproducción de video o música. Tus AirPods se listarán junto con cualquier otro altavoz AirPlay disponible.

Comprobar el nivel de batería de los AirPods

Para ver cuánta carga queda en tus AirPods, simplemente abre la tapa de la caja y mantenla cerca de un iPhone o iPad que haya sido emparejado con ellos. Después de unos segundos, aparecerá un panel en la pantalla con los niveles de carga de los propios AirPods y de la caja de carga.

Si estás usando los AirPods, también puedes utilizar el widget de batería en tu iPhone o iPad para comprobar los niveles.

Emparejar los AirPods con Bluetooth estándar

También puedes usar los AirPods con cualquier otro dispositivo que funcione con altavoces y auriculares Bluetooth. Pierdes las características adicionales geniales que funcionan con los dispositivos modernos de Apple, pero funcionarán perfectamente. Simplemente empareja los AirPods como lo harías con cualquier otro receptor de audio Bluetooth. El método exacto depende del dispositivo que estés usando. Para poner los AirPods en modo de emparejamiento, sólo tienes que presionar y mantener pulsado el botón de configuración en la parte posterior hasta que el LED parpadee en blanco.

Configurar y personalizar los gestos de los AirPods

Controlas los AirPods interactuando con los tallos de los auriculares. En los últimos AirPods y AirPods Pro, puedes hacer clic en el tallo. En los modelos más antiguos, puedes tocarlos.

Pulsar y mantener pulsados los AirPods ajustará el modo de cancelación de ruido, en los modelos compatibles.

Por defecto, los gestos de doble clic para controlar tus AirPods son reproducir/pausar (AirPod derecho) y llamar a Siri (AirPod izquierdo). Puedes personalizar estos en tu iPhone, en la aplicación Ajustes. Las opciones disponibles son Siri, reproducir/pausar, pista siguiente, pista anterior y apagado.

Siri es útil, pero yo prefiero pista siguiente en el izquierdo y reproducir/pausar en el derecho. Después de todo, con “Oye Siri”, no necesitas realmente un gesto físico para ello. La pista siguiente es particularmente buena, porque también funciona con la función de saltar en aplicaciones de audiolibros y podcasts.

Apple te ofrece muchas formas de personalizar lo que hacen tus AirPods o AirPods Pro cuando haces doble clic o mantienes pulsado sus tallos. Aquí tienes la guía completa de Apple para cambiar la configuración de tus AirPods.

Restablecer tus AirPods

Si tienes problemas con tus AirPods, hay algunos trucos para hacer que vuelvan a funcionar. Apple tiene una página de soporte con instrucciones, pero los básicos son asegurarte de que estén cargados, luego intentar cerrar la tapa y esperar 15 segundos antes de abrirla de nuevo.

Si eso no funciona, mantén pulsado el botón en la caja de los AirPods hasta que la luz de estado parpadee en blanco.

En los AirPods de cuarta generación, este es un sensor capacitivo en la parte delantera, debajo de la luz. (En la imagen de la izquierda.)

En los AirPods Pro, este es un botón en la parte trasera de la caja. (En la imagen de la derecha.)

En los AirPods de primera, segunda o tercera generación, este es también un botón en la parte trasera de la caja.

Y si eso no funciona, mantén pulsado el mismo botón durante al menos 15 segundos para realizar un restablecimiento. Sabrás que funcionó cuando veas que la lámpara de estado “parpadea ámbar varias veces y luego parpadea en blanco”.

Disfruta de tus AirPods

Para ser honestos, no necesitas ir más allá del primer paso de esta lista para configurar tus AirPods. Y los disfrutarás. Sin enredos de cables, enganches o ruidos fuertes de los cables al frotarse o golpear tu ropa mientras te mueves. No olvides pausar un audiolibro al sacarte los auriculares. y no encontrarás tus auriculares inalámbricos sin carga. Feliz Año Nuevo.

Cómo conectar los AirPods a una laptop

Puedes usar los AirPods con un PC o laptop con Windows. Funcionarán como cualquier otro auricular o auriculares Bluetooth, y configurarlos es sencillo.

Para conectar los AirPods a una laptop, sigue estos pasos:

Pon los AirPods en modo de emparejamiento: Abre la caja de los AirPods. Presiona y mantén pulsado el botón de configuración en la parte trasera de la caja hasta que la luz LED empiece a parpadear en blanco.

Enciende Bluetooth: En tu laptop, ve a Configuración, luego a Bluetooth y dispositivos, y haz clic en Dispositivos.

Añadir dispositivo Bluetooth u otro: Haz clic en el signo más donde dice “Añadir dispositivo Bluetooth u otro dispositivo.”

Selecciona tus AirPods: Selecciona tus AirPods de la lista de dispositivos.

Haz clic en “Conectar”: Si tus AirPods no se conectan automáticamente, haz clic en Conectar.

Prueba el audio: Asegúrate de que funcionen probando el audio.

Cómo conectar los AirPods a un dispositivo Android

Los AirPods también funcionan genial con Android, pero algunas características, como Siri y el indicador de vida útil de la batería, no funcionarán en dispositivos Android. Sin embargo, puedes utilizar aplicaciones de terceros como MaterialPods para mostrar la vida útil de la batería y lanzar Google Assistant.

Para conectar los AirPods a un dispositivo Android, haz lo siguiente:

Enciende Bluetooth: En tu dispositivo Android ve a Configuración > Conexiones > Bluetooth. O desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y mantén pulsado Bluetooth.

Pon los AirPods en modo de emparejamiento: Coloca tus AirPods en su estuche de carga y ábrelo. Presiona y mantén pulsado el botón de configuración en la parte trasera del estuche hasta que la luz de estado parpadee en blanco.

Selecciona tus AirPods de la lista de dispositivos Bluetooth.

Si tienes problemas para conectar tus AirPods a tu dispositivo Android, intenta restablecer la conexión. Coloca tus AirPods de nuevo en su estuche de carga, espera un segundo y luego sácalos de nuevo. Si eso no funciona, es posible que se conecten automáticamente a otro dispositivo cercano. Para detener esto, apaga Bluetooth en cualquier otro dispositivo al que puedan estar intentando conectarse.

D. Griffin Jones y Leander Kahney también contribuyeron a este artículo. Este artículo sobre cómo configurar los AirPods fue publicado originalmente el 27 de diciembre de 2017. Fue actualizado con la información más reciente.

