“Los organizadores dicen que las recomendaciones de los 600 delegados guiarán al nuevo gobierno de transición que se formará pronto. El presidente interino de Siria ha dicho en una conferencia de diálogo nacional que el país tiene una oportunidad “histórica” para reconstruir después del derrocamiento de Bashar al-Assad. Ahmed al-Sharaa también destacó la necesidad de que los grupos armados se integren en el ejército y de que el estado tenga el monopolio de las armas, diciendo que la “fortaleza de Siria radica en su unidad”. Los 600 delegados han sido solicitados para proporcionar recomendaciones sobre justicia transicional, la economía, la nueva constitución y otros temas para guiar a un nuevo gobierno de transición. Sin embargo, ha habido críticas de que el proceso se ha apresurado y la alianza de milicias liderada por los kurdos y la administración autónoma que controlan el noreste de Siria no fueron invitados. La familia Assad gobernó Siria durante más de 50 años con puño de hierro, con Bashar convirtiéndose en presidente en 2000 después de la muerte de su padre Hafez. En 2011, Bashar reprimió brutalmente un levantamiento pacífico pro-democracia, desencadenando una devastadora guerra civil en la que más de 600,000 personas fueron asesinadas y 12 millones obligadas a huir de sus hogares. El 8 de diciembre, huyó a Rusia después de que una alianza de rebeldes liderada por el grupo islamista de Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), avanzara desde el noroeste de Siria y entrara en Damasco en solo 12 días. Siete semanas después, Sharaa fue nombrado presidente para el “período de transición” por sus compañeros comandantes rebeldes. También anunciaron la cancelación de la constitución de 2012, la disolución del parlamento, el ejército y las agencias de seguridad, y la integración de todos los grupos rebeldes en las nuevas instituciones estatales que los reemplazan. Sharaa prometió llevar a cabo una conferencia de diálogo nacional para discutir el futuro de Siria, que dijo sería seguida por una “declaración constitucional” para servir durante la transición. “Siria se liberó por sí misma y le conviene construirse por sí misma”, dijo Sharaa en un discurso en la conferencia de diálogo nacional en Damasco el martes. “Lo que estamos viviendo hoy es una oportunidad excepcional, histórica y rara. Debemos aprovechar cada momento de ella para servir a los intereses de nuestro pueblo y nuestro país”. El comité organizador dijo que se formarían seis grupos de trabajo para discutir un sistema de justicia transicional, la nueva constitución, reformar y construir instituciones estatales, libertades personales, el papel de la sociedad civil y el modelo económico futuro del país. Los grupos acordarían recomendaciones no vinculantes, que se presentarán al nuevo gobierno de transición que tomará el poder el sábado y ayudarán a dar forma a la declaración constitucional, según el comité. Sharaa dijo que pronto se formaría un organismo de justicia transicional para “restaurar los derechos de las personas” y empezar a responsabilizar a quienes cometieron crímenes contra los sirios durante la guerra civil. También reiteró que los grupos armados no estatales tenían que desarmarse y ceder su territorio. “La unidad de armas y su monopolio por parte del Estado no es un lujo sino un deber y una obligación”, dijo. “Siria es indivisible; es un todo completo y su fuerza radica en su unidad”. Las fuerzas del gobierno interino controlan las ciudades más grandes de Siria, pero grandes partes del país aún están en manos de varios grupos armados. Esto incluye a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) lideradas por los kurdos, una alianza de milicias apoyada por Estados Unidos, que controla la mayor parte del noreste y sirve como las fuerzas armadas de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES).”