Conexiones del NYT hoy – pistas y respuestas para el martes 25 de junio (juego #380)

Este puede ser el acertijo de Conexiones más fácil durante unos días, pero eso no significa que sea fácil de inmediato, como verás cuando lo juegues. Hay pistas a continuación si las necesitas.

¿Qué debes hacer una vez que hayas terminado? Pues jugar más juegos de palabras, por supuesto. También tengo pistas y respuestas diarias de Wordle, pistas y respuestas de Strands y pistas y respuestas de Quordle si necesitas ayuda con esos también.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre las Conexiones del NYT de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Conexiones

Marc McLaren

Enlaces sociales de navegación

Editor en Jefe Global

Conexiones NYT hoy (juego n.° 380) – palabras de hoy

(Crédito de imagen: New York Times)

Las palabras de Conexiones del NYT de hoy son…

DESCONOCIDO

FÓRMULA

PICAPORTE

CUCHILLO

HABLAR

TENEDOR

RECETA

PLATO

MOÑO

PARTE

DECIR

SECRETO

DIVIDIR

BOLETO

RAMA

DERRAMAR

Conexiones NYT hoy (juego n.° 380) – pista n.° 1 – pistas de grupo

¿Cuáles son algunas pistas para los grupos de Conexiones del NYT de hoy?

Amarillo: Compartir secretos

Verde: Compartido entre

Azul: Visto pero no oído

Morado: Cómo ganaron

¿Necesitas más pistas?

Estamos firmemente en territorio de spoiler ahora, pero sigue leyendo si quieres saber cuáles son las cuatro respuestas temáticas para los acertijos de Conexiones del NYT de hoy…

Regístrate para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas tecnológicas destacadas y más.

Conexiones NYT hoy (juego n.° 380) – pista n.° 2 – respuestas de grupo

¿Cuáles son las respuestas para los grupos de Conexiones del NYT de hoy?

AMARILLO: REVELAR, COMO INFORMACIÓN PRIVADA PLATO, DERRAMAR, HABLAR, DECIR

VERDE: DIVIDIR RAMA, TENEDOR, PARTE, DIVIDIR

AZUL: SILENT “K” PICAPORTE, CUCHILLO, MOÑO, DESCONOCIDO

MORADO: CLAVE DEL ÉXITO, POR ASÍ DECIRLO FÓRMULA, RECETA, SECRETO, BOLETO

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

Ofertas de Get Better At Wordle de hoy

Conexiones NYT hoy (juego n.° 380) – las respuestas

(Crédito de imagen: New York Times)

Las respuestas para las conexiones de hoy, juego n.° 380, son…

AMARILLO: REVELAR, COMO INFORMACIÓN PRIVADA PLATO, DERRAMAR, HABLAR, DECIR

VERDE: DIVIDIR RAMA, TENEDOR, PARTE, DIVIDIR

AZUL: SILENT “K” PICAPORTE, CUCHILLO, MOÑO, DESCONOCIDO

MORADO: CLAVE DEL ÉXITO, POR ASÍ DECIRLO FÓRMULA, RECETA, SECRETO, BOLETO

My rating: Fácil

Mi puntuación: Perfecta

No he marcado este acertijo de Conexiones como fácil, pero todo es relativo. Conexiones nunca es fácil de la manera en que Wordle, por ejemplo, puede ser en algunos días. Después de todo, no hay realmente un elemento de suerte como lo hay allí: siempre necesitas usar tu cerebro.

Como suele ser el caso, tuve que mirar el tablero durante unos cinco minutos antes de tener alguna idea de qué jugar. Cuando finalmente encontré algo, era inevitablemente un callejón sin salida con solo dos conexiones posibles, por ejemplo SECRETO y DESCONOCIDO o PLATO y RECETA.

Eventualmente, me di cuenta de que RAMA, DIVIDIR y TENEDOR podrían ir juntos, lo que finalmente me dio tres para un grupo, luego agregué PARTE para hacer el conjunto verde ‘Dividir’. PLATO, DERRAMAR, HABLAR y DECIR se colocaron rápidamente después, dejando, adivina, los dos grupos más difíciles.

No realmente me tomó mucho tiempo resolverlos, en esta ocasión, con las muchas K destacándose pronto y dándome azul, seguido por el morado predeterminado, que creo que hubiera conseguido de todos modos (pero nunca lo sabremos…)

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y avísame.

Las respuestas de Conexiones de NYT de ayer (lunes, 24 de junio, juego n.° 379)

VERDE: PLATOS DE RESTAURANTE POSTRE, PRINCIPAL, GUARNICIÓN, ENTRADA

AMARILLO: DOLOROSO AL TACTO DELICADO, CRUDO, SENSIBLE, TIERNO

AZUL: HOMÓFONOS DE ANIMALES DESNUDO, QUERIDO, MOUSSE, NUEVO

MORADO: CARNE ROJA DELICIOSA, CARNE, CINTA

¿Qué es NYT Connections?

Conexiones NYT es uno de varios juegos de palabras cada vez más populares hechos por el New York Times. Te desafía a encontrar grupos de cuatro elementos que comparten algo en común, y cada grupo tiene un nivel de dificultad diferente: verde es fácil, amarillo un poco más difícil, azul a menudo bastante complicado y morado normalmente muy difícil.

Por otro lado, técnicamente no necesitas resolver el último, ya que podrás responder a ese por un proceso de eliminación. Además, puedes cometer hasta cuatro errores, lo que te da un poco de margen de maniobra.

Es un poco más complicado que algo como Wordle, sin embargo, y hay muchas oportunidades para que el juego te confunda con trucos. Por ejemplo, cuidado con los homófonos y otros juegos de palabras que podrían disfrazar las respuestas.

Es jugable de forma gratuita a través del sitio de juegos de NYT en escritorio o móvil.