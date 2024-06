Conexiones del NYT hoy – pistas y respuestas para el domingo, 9 de junio (juego #364)

El fin de semana termina con otro rompecabezas de Conexiones. Este es bastante accesible, pero eso no necesariamente lo hace fácil para todos. Si necesitas ayuda, encontrarás algunas pistas abajo.

¿Qué deberías hacer una vez que hayas terminado? Bueno, jugar más juegos de palabras, por supuesto. También tengo pistas y respuestas diarias de Wordle, pistas y respuestas de Strands y pistas y respuestas de Quordle si necesitas ayuda para esos también.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre las Conexiones del NYT hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Conexiones del NYT hoy (juego #364) – palabras de hoy

(Crédito de la imagen: New York Times)

Las palabras de hoy de las Conexiones del NYT son…

SALADO

PIPER

HORNEADO

PASTELES

ESPOLVOREAR

CEBOLLA

AMARGO

TIERRA

DULCE

DISPERSIÓN

SOFÁ

MOLESTO

CALIENTE

MADERA CONTRACHAPADA

DOLORIDO

ESPARCIR

Conexiones del NYT hoy (juego #364) – pista #1 – pistas de grupo

¿Cuáles son algunas pistas para los grupos de hoy en las Conexiones del NYT?

Amarillo: ¿Cuáles son tus emociones?

Verde: Regados por ahí

Azul: Estratos

Morado: ¡Patatas fritas!

¿Necesitas más pistas?

Estamos firmemente en territorio de spoilers ahora, pero sigue leyendo si quieres saber cuáles son las cuatro respuestas temáticas para los puzzles de hoy de las Conexiones del NYT…

Conexiones del NYT hoy (juego #364) – pista #2 – respuestas de grupo

¿Cuáles son las respuestas para los grupos de hoy en las Conexiones del NYT?

AMARILLO: SINTIENDO DE ALGUNA MANERA AMARGO, SALADO, DOLORIDO, MOLESTO

VERDE: LANZAR AQUÍ Y ALLÁ PIMIENTA, DISPERSIÓN, ESPOLVOREAR, ESPARCIR

AZUL: ___ PATATA HORNEADO, SOFÁ, CALIENTE, DULCE

MORADO: COSAS CON CAPAS PASTELES, TIERRA, CEBOLLA, MADERA CONTRACHAPADA

Correcto, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

Conexiones del NYT hoy (juego #364) – las respuestas

(Crédito de la imagen: New York Times)

Las respuestas de las Conexiones de hoy, juego #364, son…

Mi calificación: Fácil

Mi puntaje: Perfecto

Una cosa que me gusta de Conexiones es la forma en que los astutos creadores de acertijos del NYT intentan confundirte lanzando pistas falsas. Por ejemplo, sería muy fácil ver AMARGO, DULCE y SALADO, tres de los cinco sabores básicos (con agrio y umami), y asumir que componen tres cuartos de un grupo. Pero ¿cuál sería el cuarto? ¿Quizás CALIENTE? Pero no, eso es un astuto subterfugio del NYT, porque esas palabras no forman parte de un grupo.

Una vez que decidí no seguir por ese camino, pensé en DISPERSIÓN y ESPOLVOREAR, que pueden significar una cosa similar. STREW encajaba también, y aunque había estado pensando que PIMIENTA podría ser parte de un grupo relacionado con alimentos con CEBOLLA o PASTELES, me di cuenta de que también encajaría allí. Uno resuelto.

Volviendo a AMARGO y SALADO, DOLORIDO y MOLESTO podrían unirse para formar el grupo amarillo. El tercer grupo, _PATATA, ahora era obvio y aunque no sabía cuál era la conexión con las palabras moradas, una vez más pude resolverlo por eliminación.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Respuestas de las Conexiones del NYT de ayer (sábado, 8 de junio, juego #363)

AMARILLO: LLAMAR LA ATENCIÓN ABSORBER, ENGAÑAR, AGARRAR, PRENDER

VERDE: DOCUMENTO CON VIDEO PELÍCULA, GRABAR, FILMAR, CINTA

AZUL: ANAGRAMAS PÁSTEL, PÉTALOS, PLIEGUES, GRAPA

MORADO: BASTANTE ___ BUENO, MONEDA, POR FAVOR, MUJER

¿Qué es NYT Connections?

NYT Connections es uno de varios juegos de palabras cada vez más populares creados por el New York Times. Te desafía a encontrar grupos de cuatro elementos que comparten algo en común, y cada grupo tiene un nivel de dificultad diferente: verde es fácil, amarillo un poco más difícil, azul a menudo bastante duro y morado usualmente muy difícil.

Por un lado, técnicamente no necesitas resolver el último, ya que podrás responder ese por un proceso de eliminación. Además, puedes cometer hasta cuatro errores, lo que te da un poco de margen de maniobra.

Es un poco más complicado que algo como Wordle, sin embargo, y hay muchas oportunidades para que el juego te confunda con trucos. Por ejemplo, cuidado con los homófonos y otros juegos de palabras que podrían disfrazar las respuestas.

Es jugable de forma gratuita a través del sitio de juegos del NYT en computadoras de escritorio o móviles.