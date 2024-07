Conexiones del NYT hoy – pistas y respuestas para el domingo, 7 de julio (juego #392)

Las Conexiones del domingo tienen un grupo que nunca encontrarás fácil o no tendrás ni idea, más tres que son más accesibles para todos. Sigue leyendo si necesitas pistas para ese difícil (y para los otros, si los quieres).

¿Qué deberías hacer una vez que hayas terminado? Pues jugar más juegos de palabras, por supuesto. También tengo pistas y respuestas diarias de Wordle, pistas y respuestas de Strands y pistas y respuestas de Quordle si necesitas ayuda con esos también.

ADVERTENCIA DE SPOILERS: La información sobre las Conexiones del NYT de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

NYT Connections hoy (juego #392) – palabras de hoy

Las palabras de hoy de NYT Connections son…

COPPER

HONEY

COVER

MELT

SUB

SHRINK

HERO

CONDENSE

FREEZE

HACK

BACKUP

SOMEDAY

ALTERNATE

FANTASY

VAPORIZE

SUIT

NYT Connections hoy (juego #392) – pista #1 – pistas de grupos

¿Cuáles son algunas pistas para los grupos de hoy de NYT Connections?

Amarillo: Los científicos – y la naturaleza – podrían realizar estas acciones

Verde: Sustituir

Azul: No es el título oficial del trabajo

Morado: Todo lo que quiere para Navidad

¿Necesitas más pistas?

Estamos definitivamente en territorio de spoilers ahora, pero sigue leyendo si quieres saber cuáles son las cuatro respuestas temáticas para los puzzles de hoy de NYT Connections…

NYT Connections hoy (juego #392) – pista #2 – respuestas de grupos

¿Cuáles son las respuestas para los grupos de hoy de NYT Connections?

AMARILLO: CAMBIAR ESTADOS DE LA MATERIA

VERDE: SUSTITUCIÓN

AZUL: NOMBRES DE OFICIOS EN ARGOT

MORADO: ÉXITOS NÚMERO UNO DE MARIAH CAREY

Correcto, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

NYT Connections hoy (juego #392) – las respuestas

Las respuestas de las Conexiones de hoy, juego #392, son…

AMARILLO: CAMBIAR ESTADOS DE LA MATERIA CONDENSE, FREEZE, MELT, VAPORIZE

VERDE: SUSTITUCIÓN ALTERNATE, BACKUP, COVER, SUB

AZUL: NOMBRES DE OFICIOS EN ARGOT COPPER, HACK, SHRINK, SUIT

MORADO: ÉXITOS NÚMERO UNO DE MARIAH CAREY FANTASY, HERO, HONEY, SOMEDAY

Mi calificación: Fácil

Mi puntuación: Perfecta

Menos mal que los primeros tres grupos fueron fáciles hoy, porque no había ni una mínima posibilidad de que hubiera resuelto el grupo morado si no es por defecto. Sin intentar ofender a Mariah Carey, quien sí grabó una de las mejores canciones de Navidad de la historia, pero no estoy familiarizado con su repertorio más amplio y por lo tanto no habría notado que FANTASY, HERO, HONEY y SOMEDAY iban juntos.

Afortunadamente, sí noté que CONDENSE, FREEZE, MELT y VAPORIZE formaban un grupo de CAMBIAR ESTADOS DE LA MATERIA, porque mi conocimiento de la ciencia es mayor que mi conocimiento de los éxitos de Mariah. Los grupos verde de ‘sustitución’ y azul de ‘nombres de oficios en argot’ fueron igualmente sencillos, haciendo de esta una de las experiencias de Conexiones más fluidas que he tenido últimamente.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Respuestas de las Conexiones del NYT de ayer (sábado, 6 de julio, juego #391)

AMARILLO: BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN BIOLÓGICOS ÁTOMO, CÉLULA, MOLÉCULA, PROTEÍNA

VERDE: COMPRAS PARA UN BEBÉ BIBERÓN, CUNA, MÓVIL, SONAJERO

AZUL: OBJETOS QUE SE UTILIZAN COMO INSTRUMENTOS JARRA, SIERRA, CUCHARAS, LAVADERO

MORADO: ___ ETIQUETA PERRO, FREEZE, TELÉFONO, PRECIO

¿Qué es NYT Connections?

NYT Connections es uno de varios juegos de palabras cada vez más populares hechos por el New York Times. Te desafía a encontrar grupos de cuatro elementos que comparten algo en común, y cada grupo tiene un nivel de dificultad diferente: verde es fácil, amarillo un poco más difícil, azul a menudo bastante duro y morado generalmente muy complicado.

Por otro lado, técnicamente no necesitas resolver el último, ya que podrás responder a ese por un proceso de eliminación. Además, puedes cometer hasta cuatro errores, lo que te da un poco de margen de maniobra.

Es un poco más complicado que algo como Wordle, sin embargo, y hay muchas oportunidades para que el juego te confunda con trucos. Por ejemplo, cuidado con los homófonos y otros juegos de palabras que podrían disfrazar las respuestas.

Es jugable de forma gratuita a través del sitio de juegos de NYT en ordenador o móvil.