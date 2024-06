Conexiones del NYT hoy — pistas y respuestas para el domingo, 30 de junio (juego #385)

Y así el fin de semana llega a su fin con un rompecabezas de Conexiones realmente difícil. ¿O sí? Bueno, ciertamente luché, pero tal vez tú no. Si lo haces, hay pistas abajo.

¿Qué deberías hacer una vez que hayas terminado? Bueno, jugar más juegos de palabras, por supuesto. También tengo pistas y respuestas diarias de Wordle, pistas y respuestas de Strands y pistas y respuestas de Quordle si necesitas ayuda para esos también.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre las Conexiones del NYT de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

NYT Conexiones de hoy (juego #385) – palabras de hoy

Las palabras de las Conexiones del NYT de hoy son…

CENIZA

ELÉCTRICO

SIERRA

JET

GAS

CASTAÑA

FILTRO

CHICLE

ÉBANO

MÁXIMA

MADERA

CALENTADOR

BOMBA

CEREZA

CARBÓN

REFRÁN

NYT Conexiones de hoy (juego #385) – pista #1 – pistas de grupo

¿Cuáles son algunas pistas para los grupos de hoy en las Conexiones del NYT?

Amarillo: Un refrán del pasado

Verde: Enciende la barbacoa

Azul: Tipos de madera

Morado: No hay burbujas sin estos

¿Necesitas más pistas?

Estamos totalmente en territorio de spoilers ahora, pero sigue leyendo si quieres saber cuáles son las cuatro respuestas temáticas para los rompecabezas de las Conexiones del NYT de hoy…

NYT Conexiones de hoy (juego #385) – pista #2 – respuestas de grupo

¿Cuáles son las respuestas para los grupos de las Conexiones del NYT de hoy?

AMARILLO: REFLEJO VIEJO

VERDE: FUENTES DE ENERGÍA PARA LA PARRILLA

AZUL: ÁRBOLES

MORADO: COMPONENTES DE LA BAÑERA DE HIDROMASAJE

Bien, las respuestas están más abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

NYT Conexiones de hoy (juego #385) – las respuestas

Las respuestas de las Conexiones de hoy, juego #385, son…

AMARILLO: REFLEJO VIEJO REFÁN, CASTAÑA, MÁXIMA, SIERRA

VERDE: FUENTES DE ENERGÍA PARA LA PARRILLA CARBÓN, ELÉCTRICO, GAS, MADERA

AZUL: ÁRBOLES CENIZA, CEREZA, ÉBANO, CHICLE

MORADO: COMPONENTES DE LA BAÑERA DE HIDROMASAJE FILTRO, CALENTADOR, JET, BOMBA

Mi calificación: Difícil

Mi puntuación: 3 errores

¡Uau! Este fue un duro. Un realmente duro. Cometí tres errores al resolverlo, y francamente fue mucho más difícil que los que fallé la semana pasada. El problema aquí (por lo menos para mi) fue que muchas de las respuestas posibles podrían haber ido juntas. Eso siempre (o a menudo) es un factor en Conexiones, por supuesto, pero hoy el problema fue particularmente pronunciado.

Por ejemplo, adiviné los árboles primero, poniendo CEREZA, CENIZA, CASTAÑA y CHICLE juntos. Nada. Así que probé las fuentes de calor, con MADERA, ELÉCTRICO, GAS y CALENTADOR. Pero de nuevo mal. Y luego pensé que tal vez había algo sobre el color del cabello: CASTAÑO, ÉBANO, CENIZA, CEREZA. Pero eso también era incorrecto.

Después de muchos minutos de deliberación, puse el grupo de ‘componentes de bañera de hidromasaje’ juntos y resolví lo que supuestamente era el más difícil de los cuatro. Luego volví a las respuestas relacionadas con el combustible y descubrí que el carbón completaba ese grupo.

Luego me concentré en el REFÁN y la MÁXIMA, que vi que debían ir juntos y que no encajaban tan fácilmente en otro lugar. Pensé que tal vez SIERRA podría estar conectada, luego me di cuenta de que ‘vieja castaña’ también encajaba, y resolví el grupo amarillo. Y eso dejó el grupo de árboles azules para que lo resolviera por defecto; mi respuesta faltante antes había sido ÉBANO, que sabía que era un tipo de madera así que no sé por qué no lo pensé en ese momento.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y déjame saber.

Respuestas de las Conexiones del NYT de ayer (sábado 29 de junio, juego #384)

AZUL: COLOCADO ABAJO PUESTO, COLOCADO, PUSO, SENTADO

VERDE: CONECTAR PAREJA, LAZO, UNIR, CASARSE

AMARILLO: HOMÓFONOS TU, TOO, MAR, DOS

MORADO: ___FLOR MAYO, SOL, MURO, SALVAJE

¿Qué es NYT Conexiones?

NYT Conexiones es uno de varios juegos de palabras cada vez más populares hechos por el New York Times. Te desafía a encontrar grupos de cuatro elementos que comparten algo en común, y cada grupo tiene un nivel de dificultad diferente: verde es fácil, amarillo un poco más difícil, azul a menudo bastante duro y morado usualmente muy difícil.

Por otro lado, técnicamente no necesitas resolver el último, ya que podrás responder eso por eliminación. Además, puedes cometer hasta cuatro errores, lo que te da un poco de margen de maniobra.

Es un poco más complicado que algo como Wordle, sin embargo, y hay muchas oportunidades para que el juego te haga tropezar con trucos. Por ejemplo, cuidado con los homófonos y otros juegos de palabras que podrían disfrazar las respuestas.

Es jugable de forma gratuita a través del sitio de juegos NYT en ordenador o móvil.