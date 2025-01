Conexiones del NYT hoy – mis pistas y respuestas para el sábado, 11 de enero (juego #580)

Buenos días! Vamos a jugar Conexiones, el ingenioso juego de palabras del NYT que te desafía a agrupar respuestas en diversas categorías. Puede ser difícil, así que sigue leyendo si necesitas pistas.

¿Qué debes hacer una vez que hayas terminado? Bueno, jugar más juegos de palabras, por supuesto. También tengo pistas y respuestas diarias de Strands y pistas y respuestas de Quordle si necesitas ayuda para esos también, mientras que la página de Wordle de Marc hoy cubre el juego de palabras viral original.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre las Conexiones del NYT de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

HOY: Olvera de redes

GRID: CIRCULAR

MESA TENNIS:

MATRIX: DESPERTAR

TRAPECIO:

CIRCULAR: MANZANAR

TAEKWONDO:

What are some clues for today’s NYT Connections groups?

Amarillo: Todo en su lugar

Verde: Trabajando la habitación

Azul: Nuevas medallas de oro

Púrpura: Nos vemos en el …

Necesitas más pistas?

¿Cuáles son las respuestas de los grupos de Conexiones del NYT de hoy?

Amarillo: MOSTRAR FILAS Y COLUMNAS

Verde: COSAS QUE HACER EN UN EVENTO LABORAL

Azul: EVENTOS OLÍMPICOS DESDE 2000

Púrpura: -_TRIBUNAL

Perfecto, las respuestas están abajo, así QUE NO AVANCES MÁS SI NO LAS QUIERES VER.