Conexiones del NYT de hoy – pistas y respuestas para el sábado, 15 de junio (juego #370)

Conexiones es el tipo de juego que te puede tropezar si no prestas atención, como descubrí hoy. No dejes que eso te pase a ti, aprovechando mis consejos útiles.

¿Qué debes hacer una vez que hayas acabado? ¡Por supuesto, jugar más juegos de palabras! También tengo pistas y respuestas diarias para Wordle, Strands y Quordle, si necesitas ayuda con esos también.

ADVERTENCIA DE SPOILERS: La información sobre las Conexiones del NYT de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Hoy las palabras de NYT Connections son…

Flor

Flotador

Botar

Tres

Cuerpo

Problema

Póster

Elevación

Clavada

Solo

Patineta

Percha

Volumen

Tiro al aro

Lucio

¿Cuáles son algunas pistas para los grupos de hoy en las Conexiones del NYT?

Amarillo: Habilidad en la cancha

Verde: Seres acuáticos

Azul: Compartido por cabellos lustrosos

Morado: _persona joven

¡Necesitas más pistas?

¿Cuáles son las respuestas para los grupos de hoy en las Conexiones del NYT?

AMARILLO: TIROS DE BALONCESTO

VERDE: PECES

AZUL: CUALIDADES DEL CABELLO GRUESO

MORADO: ___ NIÑO

Las respuestas están abajo, así que NO SIGAS BAJANDO SI NO QUIERES VERLAS.

Mi calificación: Moderado

Mi puntuación: Dos errores

Hoy fui un poco descuidado en mi juego, adivinando incorrectamente un par de veces antes de ponerme serio y tachándolas una por una.

El primer grupo que vi fue el de los TIROS DE BALONCESTO (amarillo), por cuenta de CLAVADA y TIRO AL ARO. Pero no soy un gran fanático del baloncesto, e inicialmente probé esos dos con BOTAR y ELEVACIÓN (pensando que eran solo ‘cosas asociadas con baloncesto’, en lugar de tiros específicamente), luego pensé que estaba relacionado con el voleibol y cambié por LUCIO en su lugar.

Con dos errores busqué en otro lado, e identifiqué el grupo de los PECES, verde. Luego vi _NIÑO, que resultó ser mucho más fácil de lo que el morado sugeriría. Regresando al baloncesto ahora que las opciones se redujeron, obtuve las respuestas: FLOTADOR y TRES fueron los dos faltantes. Y por una vez, fui capaz de resolver el último grupo antes de jugarlo, identificando correctamente que estaba relacionado con las cualidades del cabello.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y cuéntame.

Respuestas de Conexiones del NYT de ayer (viernes, 14 de junio, juego #369)

AMARILLO: ASIGNACIONES DE ESCRITURA ARTÍCULO, ENSAYO, PAPEL, INFORME

VERDE: COSAS QUE SON ROSA CHICLE, CLAVEL, BORRADOR, FLAMENCO

AZUL: ALFABETO FONÉTICO DE LA OTAN FOXTROT, HOTEL, VÍCTOR, YANQUI

MORADO: ASOCIADO CON #2 SUBOFICIAL, DEREK JETER, LÁPIZ, MEDALLA DE PLATA

¿Qué es NYT Connections?

NYT Connections es uno de varios juegos de palabras cada vez más populares de New York Times. Te desafía a encontrar grupos de cuatro elementos que comparten algo en común, y cada grupo tiene un nivel de dificultad diferente: verde es fácil, amarillo un poco más difícil, azul a menudo bastante complicado y morado normalmente muy difícil.

Por un lado positivo, técnicamente no necesitas resolver el último, ya que podrás responder ese por eliminación. Además, puedes cometer hasta cuatro errores, lo que te da un poco de margen de maniobra.

Es un poco más complicado que algo como Wordle, sin embargo, y hay muchas oportunidades para que el juego te confunda con trucos. Por ejemplo, cuidado con los homófonos y otros juegos de palabras que podrían disfrazar las respuestas.

Se puede jugar gratis a través del sitio de juegos del NYT en escritorio o móvil.