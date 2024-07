Conexiones de NYT hoy – pistas y respuestas para el sábado, 20 de julio (juego #405)

¡Es fin de semana! Y eso significa que tienes otra oportunidad para resolver un rompecabezas de Conexiones de fin de semana: son iguales que los rompecabezas de Conexiones de la semana, pero en fin de semana. ¡Yay! Sigue leyendo para mis pistas y comentarios sobre el juego de hoy.

¿Qué deberías hacer una vez que hayas terminado? Bueno, jugar más juegos de palabras, por supuesto. También tengo pistas y respuestas diarias de Wordle, pistas y respuestas de Strands y pistas y respuestas de Quordle si necesitas ayuda para esos también.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre las Conexiones del NYT de hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Conexiones

Marc McLaren

Enlaces sociales de navegación

Editor en jefe global

NYT Conexiones hoy (juego #405) – palabras de hoy

¡Las palabras de Conexiones del NYT de hoy son …

NATURAL SWEAT SODA WORK JUICE MAINSTREAM DAD FLUID BURST CHARGE BATTERY SMOOTH LABOR POWER GRACEFUL EFFORT

NYT Conexiones hoy (juego #405) – pista #1 – pistas de grupo

¿Cuáles son algunas pistas para los grupos de Conexiones del NYT de hoy?

Amarillo: Sin problema

Verde: Ponle ganas

Azul: Esencial para un dispositivo electrónico

Morado: Sinónimos de una palabra palíndroma específica que tiene tres letras

¿Necesitas más pistas?

Estamos firmemente en territorio de spoiler ahora, pero sigue leyendo si quieres saber cuáles son las cuatro respuestas temáticas para los rompecabezas de Conexiones del NYT de hoy…

NYT Connections hoy (juego #405) – pista #2 – respuestas de grupo

¿Cuáles son las respuestas para los grupos de Conexiones del NYT de hoy?

AMARILLO: FLUIDO SIN ESFUERZO

VERDE: ESFUERZO

AZUL: ENERGÍA PARA UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

MORADO: LO QUE PODRÍA SIGNIFICAR “POP”

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS MIRANDO SI NO QUIERES VERLAS.

La mejor ofertas de Mejora en Wordle de hoy

NYT Connections hoy (juego #405) – las respuestas

Las respuestas a las Conexiones de hoy, juego #405, son…

AMARILLO: FLUIDO SIN ESFUERZO, GRACIOSO, NATURAL, SUAVE

VERDE: ESFUERZO EJERCICIO, TRABAJO, SUDOR

AZUL: ENERGÍA PARA UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO BATERÍA, CARGA, JUGO, PODER

MORADO: LO QUE PODRÍA SIGNIFICAR “POP” EXPLOSIÓN, PAPÁ, CORRIENTE PRINCIPAL, SODA

Mi calificación: Fácil

Mi puntuación: Perfecta

Este fue uno de los rompecabezas de Conexiones más fáciles que he jugado en un tiempo. Todo el proceso solo me llevó unos minutos, y creo que incluso habría resuelto el grupo morado más difícil si hubiera sido necesario (no lo fue).

No los resolví en orden; el grupo azul de ‘energía’ me llamó la atención inmediatamente, seguido por el verde de ‘esfuerzo’ y luego el amarillo de ‘sin esfuerzo’. Todo muy sencillo.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y déjame saber.

Las respuestas de Conexiones del NYT de ayer (viernes 19 de julio, juego #404)

AMARILLO: COMPAÑERO ROMÁNTICO LLAMA, AMANTE, ESTABLE, AMORCITO

VERDE: INSULTO QUEMAR, PICAR, GOLPEAR, OFENDER

AZUL: OPCIONES DE GASOLINA DIÉSEL, MÁS, PREMIUM, NORMAL

MORADO: ___ MESA CAFÉ, PERIÓDICO, PISCINA, AGUA

¿Qué es NYT Connections?

NYT Connections es uno de varios juegos de palabras cada vez más populares hechos por el New York Times. Te desafía a encontrar grupos de cuatro elementos que comparten algo en común, y cada grupo tiene un nivel de dificultad diferente: el verde es fácil, el amarillo un poco más difícil, el azul a menudo bastante difícil y el morado generalmente muy difícil.

Por otro lado, técnicamente no necesitas resolver el último, ya que podrás responder a ese por un proceso de eliminación. Además, puedes cometer hasta cuatro errores, lo cual te da un poco de margen de error.

Es un poco más complicado que algo como Wordle, sin embargo, y hay muchas oportunidades para que el juego te engañe con trucos. Por ejemplo, cuidado con los homófonos y otros juegos de palabras que podrían disfrazar las respuestas.

Es jugable de forma gratuita a través del sitio de juegos del NYT en escritorio o móvil.