Conexiones de NYT hoy – pistas y respuestas para el lunes, 24 de junio (juego #379)

Una nueva semana trae un nuevo conjunto de rompecabezas de Connections para completar. Encontrarás algunas pistas abajo si las necesitas, y mi comentario si no las necesitas.

¿Qué deberías hacer una vez que hayas terminado? ¡Jugar más juegos de palabras, por supuesto! También tengo consejos y respuestas diarias de Wordle, pistas y respuestas de Strands y pistas y respuestas de Quordle si necesitas ayuda con esos también.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre NYT Connections hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Connections

Marc McLaren

Global Editor in Chief

NYT Connections hoy (juego #379) – las palabras de hoy

¡Las palabras de Connections de NYT de hoy son…

DESNUDA

ALFOMBRA

CRUDO

CARNE

NUEVO

DELICADO

DELICIOSO

MOUSSE

QUERIDO

POSTRE

SENSIBLE

LADO

ENTRANTE

CINTA

PRINCIPAL

TIERNO

NYT Connections hoy (juego #379) – pista #1 – pistas de grupo

¿Cuáles son algunas pistas para los grupos de Connections de NYT de hoy?

Amarillo: ¡Ay!

Verde: ¿Tienes hambre?

Azul: Suena como un animal

Morado: Color en blanco

¿Necesitas más pistas?

Estamos firmemente en territorio de spoilers ahora, pero sigue leyendo si quieres saber cuáles son las cuatro respuestas temáticas para los acertijos de Connections de NYT de hoy…

NYT Connections hoy (juego #379) – pista #2 – respuestas de grupo

¿Cuáles son las respuestas para los grupos de Connections de NYT de hoy?

AMARILLO: DOLOROSO AL TACTO

VERDE: PLATOS DE RESTAURANTES

AZUL: HOMÓFONOS DE ANIMALES

MORADO: ROJO ___

¡Las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS!

NYT Connections hoy (juego #379) – las respuestas

¡Las respuestas para Connections de hoy, juego #379, son…

VERDE: PLATOS DE RESTAURANTES POSTRE, PRINCIPAL, LADO, ENTRANTE

AMARILLO: DOLOROSO AL TACTO DELICADO, CRUDO, SENSIBLE, TIERNO

AZUL: HOMÓFONOS DE ANIMALES DESNUDA, QUERIDO, MOUSSE, NUEVO

MORADO: ROJO ___ ALFOMBRA, DELICIOSO, CARNE, CINTA

Mi calificación: Moderado

Mi puntuación: Perfecta

No hay grandes preocupaciones hoy; Connections parece haberse tranquilizado un poco después de los rompecabezas bastante difíciles de la semana pasada. Azul es divertido. Siempre me gustan los homófonos, y el de hoy fue basado en animales, con DESNUDA/OSO, QUERIDO/CIERVO, MOUSSE/ALCE y (presumiblemente) NUEVO/GNU. Me tomó un tiempo descifrar cuál era ese último, honestamente.

No estoy seguro de si hubiera resuelto el morado si no fuera por defecto, pero el verde y el amarillo fueron bastante directos, así que no necesité preocuparme por el último de todos modos.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y hazme saber.

Respuestas de NYT Connections de ayer (domingo, 23 de junio, juego #378)

AMARILLO: ¡TRANQUILO! FÁCIL, SUFICIENTE, TRANQUILO, RELÁJATE

VERDE: SÍNTOMAS MENORES BUG, CHILL, COLD, COUGH

AZUL: LO QUE LAS BALLENAS JOROBADAS HACEN BRINCAR, BUCEAR, CANTAR, SALTER

MORADO: ___ APODOS DE CIUDAD MÁGICA, MOTOR, PECADO, VENTOSA

¿Qué es NYT Connections?

NYT Connections es uno de varios juegos de palabras cada vez más populares hechos por el New York Times. Te desafía a encontrar grupos de cuatro elementos que tengan algo en común, y cada grupo tiene un nivel de dificultad diferente: verde es fácil, amarillo un poco más difícil, azul a menudo bastante difícil y morado suele ser muy complicado.

Por un lado, técnicamente no necesitas resolver el último, ya que podrás responder a ese por proceso de eliminación. Además, puedes cometer hasta cuatro errores, lo que te da un poco de margen de maniobra.

Es un poco más complicado que algo como Wordle, sin embargo, y hay muchas oportunidades para que el juego te confunda con trucos. Por ejemplo, cuidado con los homófonos y otros juegos de palabras que podrían disfrazar las respuestas.

Es jugable de forma gratuita a través del sitio de juegos del NYT en computadora o móvil.