Conductor de Nuevo Brunswick recibe una multa de $4,600 por un accidente ocurrido hace 65 años.

Después de un pequeño accidente de tráfico antes de Navidad, a Ossie Gildart, de 85 años, le dijeron que tendría que hacer un examen de conducir. Pero una sorpresa le esperaba cuando entró en Service New Brunswick en Bathurst.

“Me dijo, ‘Sr. Gildart, lo siento pero no puedes hacer el examen, su licencia ha sido suspendida'”, dijo Gildart.

A Gildart le dijeron que su licencia estaba suspendida hasta que pague $4,661.91 por un accidente no asegurado, un accidente que ocurrió en Toronto en 1960.

“Mis ojos no lo podían creer. No recordaba haber tenido un accidente sin seguro”, dijo.

El fondo de reclamaciones de accidentes de vehículos de Ontario permite a las personas recuperar daños de un accidente con un conductor no asegurado. Pero Gildart no recuerda haber tenido un accidente durante su tiempo en Toronto, mucho menos uno donde no estaba asegurado.

Mientras vivía en Ontario, Gildart trabajaba como técnico de servicio, por lo que estaba obligado a tener seguro y renovar su licencia de conducir cada año. Cuando dejó Ontario en 1971 para regresar a su casa en New Brunswick, obtuvo su licencia de Clase 1, conduciendo camiones para CN Rail.

Recientemente, Ossie Gildart descubrió que debe más de $4,600 por una reclamación por un accidente que ocurrió en otra provincia hace 65 años.

Y en todos los años que ha renovado su licencia, tanto en Ontario como en New Brunswick, este viejo accidente nunca surgió como un problema.

El Ministerio de Seguridad Pública de New Brunswick dijo a CBC News que Service New Brunswick realiza un escaneo en todo Canadá en busca de suspensiones de licencias en otras jurisdicciones.

“Sin embargo, si nuestra investigación prueba que la razón de la suspensión es un fallo judicial de más de 10 años, no tenemos obligación con otra provincia de suspender o cobrar la cantidad pendiente”, dijo Geoffery Downey en un correo electrónico.

La licencia de Gildart ha sido restablecida y su examen de conducir reprogramado, pero aún quedó con la abultada factura del Ministerio de Transporte de Ontario, aunque se le permite pagarla mensualmente.

“Doscientos dólares al mes es un gran golpe”, dijo.

“Tendré que prescindir de algo para pagar eso”.

Gildart y su familia todavía están decidiendo cuáles serán los próximos pasos, que pueden incluir contratar a un abogado para ayudarles a luchar contra el cargo.