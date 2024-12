Condado de California vota para intensificar las políticas de santuario antes del impulso de deportación de Trump: “Política radical”

Únete a Fox News para acceder a este contenido

El condado de San Diego ha votado para bloquear aún más la cooperación del condado con las autoridades federales de inmigración antes de una esperada expulsión por parte de la próxima administración de Trump el próximo año – una medida pronto criticada por un destacado republicano local.

La resolución va más allá de la ley de ‘santuario’ existente en California, que generalmente limita la cooperación policial con ICE. La votación fue aprobada en una votación de 3-1 por la junta de supervisores del condado de San Diego.

La resolución dice que el condado no proporcionará asistencia o cooperación a ICE “incluyendo dar acceso a los agentes de ICE a individuos o permitirles usar instalaciones del condado para entrevistas de investigación u otros fines, utilizar tiempo del condado o recursos en respuesta a consultas de ICE o comunicarse con ICE sobre el estado de encarcelamiento o fechas de liberación de individuos, o participar de alguna manera en actividades civiles de aplicación de inmigración”.

Cuando ICE tiene conocimiento de un presunto inmigrante ilegal detenido a nivel local o estatal, presentará una retención con las autoridades policiales, solicitando generalmente que la agencia sea notificada antes de su liberación y en algunos casos sea retenido hasta que ICE pueda tomar custodia de ellos.

ICE dice que esto ayuda a detener a inmigrantes ilegales sin tener que ir a las comunidades y saca a los delincuentes inmigrantes ilegales de las calles. Los defensores del santuario dicen que tales políticas frenan la cooperación entre las autoridades y los inmigrantes ilegales que por lo demás cumplen la ley.

“Cuando las autoridades federales de inmigración, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, obligan a la aplicación local de la ley a llevar a cabo deportaciones, se separan a miembros de la familia y se destruye la confianza de la comunidad en las autoridades y el gobierno local,” sostiene un resumen de la resolución. “Testigos y víctimas que son indocumentados o que tienen seres queridos que son indocumentados tienen miedo de acudir al condado en busca de ayuda, lo que incluye llamar a las autoridades locales. Esto pone en peligro la seguridad de todos los habitantes de San Diego.”

La votación se produce poco más de un mes antes de que el Presidente electo Trump preste juramento. Ha prometido lanzar una operación de deportación masiva “histórica” una vez en el cargo para expulsar a millones de inmigrantes ilegales del país.

La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nora Vargas, dijo que las leyes de santuario actuales de California que restringen las deportaciones de ICE no van lo suficientemente lejos.

“Mientras que el Acta de Valores de California expandió significativamente la protección contra la deportación a los residentes de California, no protegió a todos los residentes, porque permitía que las agencias aún notificaran a ICE acerca de las fechas de liberación y transfirieran a individuos a ICE sin una orden en algunas circunstancias,” dijo.

La resolución refleja una política similar promulgada en 2019 por el Condado de Santa Clara.