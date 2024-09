Concierto en Manchester del cantante fue más que un espectáculo pop

Getty Images

La estrella, retratada en Boston en mayo, estaba tocando el cuarto concierto del Reino Unido de su carrera

¿Cómo se llama cuando el primer álbum de un artista es una colección de grandes éxitos?

Esa es la pregunta que me formulaba durante el primer concierto en el Reino Unido de Chappell Roan en 2024 el viernes.

Normalmente, los conciertos suben y bajan, pero la audiencia en el Manchester Academy sabía más que solo los sencillos. Cantaron cada palabra, cada adorno, de cada canción, algunos con máscara corriendo, otros con las manos en el pecho.

A veces, Chappell misma era sobrepasada. En otros momentos, simplemente se detenía y escuchaba, mientras los fanáticos le cantaban sus letras de regreso.

Es un fenómeno – o, para usar la terminología de Chappell, un Femininomenon – que solo ocurre de vez en cuando.

Lo vi cuando Olivia Rodrigo tocó por primera vez en el Reino Unido en 2022. Lo vi cuando One Direction llegó al estadio de Wembley. Y lo vi en la primera etapa de la gira Back To Black de Amy Winehouse, antes de que la emoción se convirtiera en preocupación.

Sucede cuando un artista habla directamente a sus fanáticos. Más precisamente, sucede cuando los fanáticos sienten que un artista está hablando en su nombre.

Para la audiencia de Chappell, la devoción es particularmente potente por lo que ella representa.

La cantante de 26 años es la primera estrella pop en lograr el éxito mainstream como una persona abiertamente queer, en lugar de salir como parte de su narrativa posterior a la fama.

Su álbum debut, The Rise And Fall Of A Midwest Princess, es una historia de crecimiento en la vida real, llena de relaciones complicadas y experimentación sexual tentativa.

Ella hizo la primera mitad de eso mientras salía con un hombre, hasta que se dio cuenta de que sus letras habían expuesto sus verdaderos sentimientos.

“Escribí muchas canciones queer mientras salía con él, aunque ni siquiera había besado a una chica”, dijo en un podcast de Q con Tom Power el año pasado.

“Era algo que deseaba tanto, pero no sabía cómo hacerlo realidad”, agregó en una entrevista de la BBC en abril.

En esas canciones, Roan se inspira en los sonidos de power-pop de Lady Gaga y Britney Spears, desviándolos con coros con ambiente de porristas y comentarios sexuales descarados.

Su carta de presentación es Pink Pony Club, la historia semi-autobiográfica de la transformación de una chica de pueblo en una bailarina gogo, escrita después de su primera visita a un club gay de Los Ángeles en sus primeros 20 años.

Pero su éxito fue Good Luck Babe de este año, sobre un romance con una chica que insiste en que no es gay.

Getty Images

Roan es natural en el escenario, y sus trajes elaborados se han vuelto instantáneamente memeables

‘Lo está rompiendo’

Al principio, la canción provoca un gran gesto de fastidio: solo cállate y admite la verdad, insiste Chappell, antes de que te quedes atrapado en un matrimonio heterosexual sin amor por conveniencia.

Luego, en los últimos compases, la canción se ralentiza como un juguete cuyas pilas se han agotado. Es el final del argumento. Chappell ha gritado su caso hasta el agotamiento. Baja una octava y canta: “tendrías que parar el mundo solo para detener este sentimiento”, y su voz es tranquila y resignada. Esta es una última súplica, y ella sabe que caerá en oídos sordos.

Es una escritura de canciones soberbia: puntiaguda y específica, llena de significado.

Los fanáticos en Manchester dijeron que letras como esas la hacen más importante que otros cantantes pop.

“Ser una artista queer grande y mainstream es realmente importante”, dijo la fan de Manchester Sarah. “Es lo que hemos estado esperando en la música pop por mucho tiempo.”

“Cuando la escuché por primera vez, la busqué y pensé, ‘Se parece a mí, es queer como yo y está rompiendola'”, coincidió Bethan, quien había viajado al espectáculo desde Bristol.

“Pensé, esa es mi chica.”

“Si fuera más joven, como adolescente, mirando hacia Chappell Roan, eso habría sido realmente inspirador”, agregó Kim, una fan de Newcastle que estaba en el concierto para celebrar su tercer aniversario de bodas con su esposa, Jules.

“Es algo en lo que realmente me habría aferrado. Nos habría ayudado en la fase de salir del armario.”

Un éxito nocturno de 10 años

Getty Images

Chappell Roan firmó su primer contrato discográfico a los 16 años y había estado actuando durante años antes de su éxito “nocturno”

Para los no iniciados, Chappell Roan nació como Kayleigh Rose Amstutz en la ciudad conservadora de Willard, Missouri, en 1998.

La mayor de cuatro hijos, creció en un parque de casas rodantes y asistía a la iglesia tres veces por semana, donde le enseñaron que ser gay era un pecado.

Tímida y torpe, su vida cambió en 2014 cuando una canción que había escrito en un campamento de verano y que había subido a YouTube llamó la atención de varias discográficas.

Llevada a Los Ángeles y firmada por Atlantic Records, lanzó su primer EP, un asunto melancólico de cantautora, en 2017.

Se vendió poco y cuando llegó la pandemia, fue despedida en medio de una ronda de despidos para ahorrar dinero. Desanimada, regresó a Missouri y consiguió un trabajo sirviendo café en una tienda de donas con drive-through.

Pero se mantuvo en contacto con uno de sus colaboradores, Daniel Nigro, quien trabajaba simultáneamente con otra estrella pop emergente llamada Olivia Rodrigo.

Cuando la carrera de Rodrigo despegó, Nigro aprovechó el caché para firmar a Chappell con su propio sello y escribieron su álbum juntos, descartando la seriedad de su material adolescente y sumergiéndose de lleno en el hedonismo.

“Una gran parte está basada en la participación del público”, me dijo a principios de este año. “Solo intenté pensar, qué es realmente pegajoso y qué sería divertido cantar con una multitud. Esos fueron mis parámetros.”

Chappell Roan

Chappell escribió su álbum con Daniel Nigro, quien también ayudó a guiar a Olivia Rodrigo hacia el éxito en las listas

El álbum salió con casi ningún interés universal en septiembre pasado, vendiendo solo 3,000 copias en su primera semana. Pero terminó en algunas listas de fin de año de críticos y, a medida que la palabra comenzó a correr, Roan salió como acto de apertura en la gira de Rodrigo, Guts.

Después de los primeros conciertos, los fanáticos comenzaron a ir a los shows temprano solo para ver su actuación.

Pero la racha caliente realmente despegó con su presentación televisada en el Festival de Coachella en California en abril. Cuando Chappell se acercó a las cámaras de televisión y declaró: “Soy la artista favorita de tu artista favorita”, el espectáculo se volvió viral. Desde entonces ha sido visto más de un millón de veces.

Luego dominó el Governors Ball de Nueva York, donde memorablemente se cubrió a sí misma con pintura corporal verde y se vistió como la Estatua de la Libertad; y el Lollapalooza de Chicago, donde atrajo la mayor multitud del festival – alrededor de 80,000 personas – a pesar de que no era cabeza de cartel.

Para verano, The Rise And Fall Of A Midwest Princess había ascendido a la cima de las listas de álbumes del Reino Unido. A principios de esta semana, ganó el premio al mejor artista nuevo en los premios MTV.

Como suele suceder, sin embargo, el éxito ha tenido un precio.

Chappell recurrió a las redes sociales el mes pasado, pidiendo a algunos fanáticos que dejaran de ser obsesivos y “aterradores”, después de que uno la agarrara y le diera un beso en un bar. En otro incidente, la policía en el Aeropuerto LAX tuvo que intervenir cuando un fan que quería un autógrafo no aceptaba un “no” por respuesta.

“He estado en demasiadas interacciones físicas y sociales no consensuadas y solo necesito exponerlo y recordarte, las mujeres no te deben nada,” escribió la cantante en Instagram.

La audiencia en Manchester no se tomó tales libertades. Eran fanáticos del “día uno” – personas que habían comprado sus entradas en enero, antes del ascenso meteórico de la cantante a la fama – y querían celebrar con ella.

Revendedores estaban ofreciendo más de £1,000 por entradas que tenían un valor nominal de £19.50, pero nadie estaba vendiendo.

En su lugar, vinieron vestidos con los atuendos de sirena que Chappell había pedido. Había colas, bikinis y coronas dignas de la Princesa Ariel. Un fan valiente se disfrazó de medusa. Una pareja que se describía como lesbianas de “presentación masculina” llevaba trajes de marinero.

Chappell también se unió a la diversión, luciendo un traje de una pieza incrustado con perlas y conchas marinas.

Y dedicó el espectáculo a los fanáticos, diciendo que su aceptación era tan importante para ella como su música para ellos.

“Gracias por disfrazarse”, dijo. “Gracias por estar aquí y apoyar a la comunidad LGBTQ+.

“Realmente necesitaba esto cuando tenía 15 años. Lo necesitaba tanto estar en una habitación llena de gente que se pareciera a mí.

“La gente en mi ciudad natal llamaba payasos a los gays. Es por eso que realmente me pongo la cara blanca [maquillaje drag], por cómo esos tipos nos llamaban payasos.

“Pensaba, ‘Bitch, te mostraré a un payaso’.”

Aplausos atronadores.

Getty Images

La estrella atrajo a una multitud récord en el festival Lollapalooza de este verano en Chicago

Y eso es antes de siquiera discutir el espectáculo en sí.

Como artista, Chappell es el paquete completo. Ella no tiene el presupuesto (todavía) para un escenario espectacular, pero ella misma es una pirotécnica – un despliegue de energía asombroso, un torbellino de naturaleza.

Respaldada por una banda en vivo completa, sus vocales son impecables. Se mueve sin problemas entre sus registros más bajos y más altos, cantando las notas altas con un leve tono country, pero igualmente capaz de bajar a un susurro acallado y desgarrador.

Los puntos destacados incluyeron Coffee – una balada tentativa sobre reunirse con un ex – y el amargamente ácido My Kink Is Karma, que recibió una revitalizante transformación rock ligeramente grungy.

Los momentos de participación del público que la estrella imaginó en el estudio de grabación también se plasmaron de manera fructífera.

Hot To Go, que ella ha descrito como “YMCA, pero más gay”, vino con grandes movimientos de baile tontos; y el estribillo de Red Wine Supernova hizo que se me erizaran literalmente los vellos.

Divertidamente, la cantante