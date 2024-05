Con vehículos eléctricos, el ‘Detroit de Asia’ quiere ser un seguro de China para los fabricantes de automóviles.

“

Los visitantes inspeccionan un automóvil Tesla Model Y durante la 40ª Feria Internacional del Automóvil de Tailandia en el Impact Challenger Hall en Nonthaburi.

Tesla tiene mucho en juego. Una importante caída en las ventas, que ha generado preocupaciones entre los inversores y analistas de la industria, en un mercado de vehículos eléctricos donde se han necesitado recortes agresivos de precios para estimular la demanda, se han vinculado a decisiones tomadas por la compañía de Elon Musk para despedir trabajadores y reducir el gasto en su red de Supercargadores de vehículos eléctricos. El precio de las acciones de Tesla ha disminuido en más del 30% este año.

Luego, está toda la guerra comercial con China, en la que Musk tiene una posición única.

El gobierno de EE. UU. está decidido a limitar la capacidad de China para, como dice, “inundar” el mercado de EE. UU. con productos de energía renovable, incluida su creciente oferta de vehículos eléctricos, con modelos que tienen precios tan bajos como $10,000. Pero Tesla tiene una gran operación en China, similar en algunos aspectos a Apple, un mercado clave tanto para su fabricación como para la demanda de los consumidores. Todo esto ha puesto a Musk bajo una presión considerable para desbloquear nuevos frentes de crecimiento mientras navega por desafíos de una mayor competencia, interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costos de materia prima.

El gigante de los vehículos eléctricos parece estar prestando más atención al vasto potencial de Asia más allá de China, uno de los mercados de vehículos eléctricos más importantes. Además de su conocido interés en India, Tesla está examinando de cerca Tailandia, la capital de vehículos eléctricos del sudeste asiático, donde la movilidad verde está ganando rápidamente tracción.

Los funcionarios del gobierno tailandés han elogiado las conversaciones con Tesla mientras Musk busca ubicaciones para la próxima gigafábrica — Tailandia ha sido parte de esas deliberaciones desde hace unos años, al igual que India, donde Musk estaba programado para visitar recientemente antes de cancelarlo, citando problemas en Tesla que necesitaban ser resueltos — él sí visitó China poco después. La región del sudeste asiático, sin duda, tiene el potencial de proporcionar a Tesla una base de clientes considerable para diversificarse lejos de la excesiva dependencia de Europa y EE. UU., y una opción distinta para la fabricación aparte de sus operaciones existentes en China y el interés en India.

Tesla no respondió a las solicitudes de comentario.

‘El Detroit de Asia’

Tailandia, conocida como el “Detroit de Asia” durante muchos años debido a su mano de obra calificada y al éxito en atraer a muchas compañías internacionales de automóviles, puede ayudar a Tesla a reducir su dependencia de China. Con una base de fabricación en Tailandia, Tesla también podría atender a los mercados asiáticos y más allá, potencialmente replicando la trayectoria de rápido crecimiento de China.

“Tailandia es un posible camino hacia los costos de piezas de automóviles similares a los de China, lo que permite una producción de bajo costo,” dice Craig Irwin, analista senior de investigación en Roth Capital que cubre a Tesla. “Tailandia es una opción ya que brindará una continuidad de acceso a la cadena de suministro que respalda la instalación de Shanghai, pero no está regulada por Beijing.”

Esto llega en un momento crucial para la nueva demanda, con la administración estadounidense recortando significativamente los créditos fiscales para vehículos eléctricos disponibles para los consumidores basados en el abastecimiento chino en el proceso de fabricación — aunque algunos críticos dicen que las reglas no son lo suficientemente estrictas. El gobierno tailandés ofrece sus propias subvenciones e incentivos fiscales para impulsar la adopción de vehículos eléctricos y atraer a fabricantes extranjeros.

“Hay menos implicaciones políticas de exportar vehículos desde Tailandia a mercados como EE. UU. o la UE en comparación con China,” dijo Seth Goldstein, estratega de valores en Morningstar, quien cubre a Tesla.

Aunque los vehículos fabricados en Tailandia pueden no calificar para las subvenciones de la Ley de Reducción de la Inflación, es menos probable que enfrenten aranceles elevados que se han impuesto a los vehículos chinos en EE. UU., dijo Goldstein, y muchos expertos del mercado se preocupan por los aranceles, que podrían aumentar aún más si Donald Trump es reelegido. Una reelección de Trump ni siquiera es necesaria: la administración de Biden puede introducir aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos la próxima semana, según reportes del viernes.

También hay un mercado muy grande al que vender en el que los aranceles de EE. UU. no importarán en absoluto: los 650 millones de personas en el sudeste asiático que pueden acceder directamente a uno de los mercados automotrices más grandes de la ASEAN, según Tu Le, fundador de la consultoría con sede en Beijing Sino Auto Insights, que ha trabajado desde Detroit hasta China.

Un Tesla más asequible

Lo que se llama la estrategia de cadena de suministro “China Plus One” está ganando impulso en todas las industrias en medio de la incertidumbre geopolítica y la disputa comercial en curso entre EE. UU. y China — incluso antes de los informes más recientes, el presidente Biden ha sido en muchos aspectos tan beligerante como Trump hacia China.

Sin embargo, el vehículo de mercado masivo asequible que hasta ahora ha eludido a Tesla será clave para lograr grandes volúmenes de venta en la región. “Un Modelo 3 o Y seguirá siendo demasiado caro para esos mercados para ser productos de alto volumen para Tesla,” dijo Le.

Tesla dijo en sus recientes ganancias que está acelerando el lanzamiento de “nuevos vehículos, incluidos modelos más asequibles” — con planes para un modelo muy esperado de $25,000 para 2025. Pero la compañía también dejó claro que gran parte de eso se llevará a cabo en las líneas de fabricación actuales antes de invertir en nuevas instalaciones.

Es importante destacar que Tesla lanzó los modelos 3 y Y en Tailandia en 2022, pero ha tenido dificultades frente al embate de rivales chinos como BYD y Xiaomi que ofrecen una amplia gama de productos, desde gama alta hasta económicos. De hecho, BYD fabricó más de tres millones de vehículos eléctricos en 2023, superando la producción de Tesla por segundo año consecutivo.

Modelos que presentan el automóvil eléctrico del fabricante chino BYD, el BYD Song MAX, en la 45ª Exposición Internacional del Automóvil de Bangkok 2024 en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 30 de marzo de 2024.

Un reporte reciente de Nikkei Asia indicó que los precios del sedán Model 3 de Tesla han sido reducidos entre un 9% y un 18% en Tailandia, ya que su mercado automotriz se unió a la recesión global y ya que BYD, Great Wall Motor, y otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos se preparan para iniciar su propia producción en el país. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, incluido BYD, han destinado $1.44 mil millones en nuevas instalaciones de producción en la segunda economía más grande del sudeste asiático.

“La guerra de precios no va a terminar muy pronto,” dijo Naruedom Mujjalinkool en Krungsri Securities a Nikkei Asia.

Tesla Tailandia lanzó recientemente un programa especial de financiamiento para impulsar más ventas.

Tailandia es un importante fabricante de automóviles a nivel global

Steven Dyer, ex ejecutivo de Ford y director general en la filial de Shanghai de la firma de consultoría AlixPartners, dijo que la infraestructura automotriz existente en Tailandia, la fuerza laboral y la política proporcionan el potencial para que se convierta en un gran jugador en la fabricación de vehículos eléctricos. Pero igual de importante es que los fabricantes de automóviles vean suficiente mercado de consumo para abastecer localmente. En la industria automotriz, dijo, una regla general es “fabricar donde vendes,” lo que reduce los costos de flete y aranceles aduaneros, y mitiga los riesgos de la fluctuación de divisas.

El sudeste asiático es un mercado automovilístico en crecimiento, y Tailandia ya es el mayor productor y exportador de automóviles de la región, con Toyota, Honda, Nissan, Ford, GM y Mercedes-Benz ya habiendo adoptado a Tailandia como su sede regional.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier (izquierda) escucha a un empleado explicarle los procesos de producción durante una visita a la planta de Mercedes-Benz cerca de Bangkok. Mercedes-Benz produce 13 modelos de automóviles diferentes en Tailandia con más de 1,000 empleados.

El país se esfuerza por convertirse en una potencia mundial de fabricación líder a través de beneficios fiscales favorables y aranceles de importación, pero aún tiene un largo camino por recorrer para convertir la producción actual de automóviles en vehículos eléctricos. Para 2030, Tailandia tiene como objetivo convertir el 30% de su producción anual de vehículos en vehículos eléctricos, lo que equivale a 725,000 automóviles y 675,000 motocicletas — un mercado donde las motocicletas también son sumamente importantes tanto desde la perspectiva de la fabricación como del consumidor.

Le dice que el país tiene una ventaja, pero aún tendrá que jugar sus cartas de manera correcta. “Todos los países de la ASEAN están buscando reclutar fabricantes de vehículos eléctricos en sus costas, pero diría que Tailandia y Vietnam son dos países que tienen una ventaja sobre los demás debido a su experiencia en la industria automotriz,” dijo.

Los principales fabricantes de automóviles tradicionales, incluidos Honda y Toyota, han comprometido $4.1 mil millones para producir vehículos eléctricos en Tailandia.

El gobierno tailandés está ofreciendo importantes incentivos a los fabricantes extranjeros de vehículos eléctricos, incluidos recortes de hasta el 40% en los aranceles de importación y una tasa de impuesto reducida del 2% para vehículos eléctricos completamente ensamblados importados en 2024 y 2025, siempre que comiencen a producir en Tailandia para 2027, según Narit Therdsteerasukdi, secretario general de la Junta de Inversiones de Tailandia.

Dyer dijo que si un fabricante de automóviles de EE. UU. tiene éxito en mercados lejanos con vehículos eléctricos, “trae familiaridad de las diversas marcas estadounidenses a más consumidores, lo que a menudo ayuda a construir impulso para otros fabricantes de automóviles compatriotas en esos mercados.”

El descubrimiento de Tailandia de casi 15 millones de toneladas de depósitos de litio — una pieza clave en la química de las baterías — podría darle al país otra ventaja sobre rivales asiáticos en la atracción de fabricantes de vehículos eléctricos.

“Si Tailandia se convierte en un mercado donde los vehículos eléctricos o sus componentes se pueden producir de manera económica y exportar libremente, entonces me imagino que muchos de los productores de vehículos eléctricos más grandes considerarían construir operaciones en el país,” dijo Goldstein, incluido Tesla.

Riesgos para los vehículos eléctricos de Musk en Asia

Existen riesgos para Tesla en Asia. Algunos expertos han expresado su preocupación de que si Tesla compite eficazmente con los rivales chinos en China y en el mercado asiático en general, China podría cortar el acceso de Tesla a partes de bajo precio. El surgimiento de Tailandia como un centro de fabricación ayudaría a amortiguar ese golpe.

Además, “si los vehículos eléctricos producidos en Tailandia calificaran para las subvenciones de la Ley de Reducción de la Inflación, eso crearía un fuerte incentivo para producir vehículos o baterías allí para exportar,” dijo Goldstein.

Hasta ahora, las reglas del gobierno de EE. UU. están dando a las compañías estadounidenses tiempo para diseñar, desarrollar y fabricar vehículos eléctricos más competitivos a precios razonables,” dijo Le.

Sin embargo, sin un modelo de nivel de entrada más barato, los fabricantes de vehículos eléctricos de EE. UU. como Tesla podrían tener dificultades contra los rivales chinos que intensifican la producción y lanzan modelos en una gama de precios mucho más amplia.

“Tesla puede competir en segmentos de automóviles de lujo produciendo vehículos localmente en China, pero el mercado de EE. UU. como mercado de vehículos eléctricos está muy rezagado con respecto a China,” dijo Goldstein.

Se prevé que el vehículo de nivel de entrada de $25,000 de Tesla, apodado el Modelo 2, podría ayudar a cambiar la marea en medio de una caída en las ventas y la feroz competencia china, pero como con todas las cosas de Tesla, las promesas y los plazos hacen que los expertos sigan siendo cautelosos, si no escépticos. Le dice que Tesla podría llegar tarde a un mercado asiático que ya se ha vuelto más competitivo con vehículos eléctricos chinos de $11,000. “Europa y EE. UU. siguen siendo prometedores para un Tesla ‘asequible’, pero la importancia para el mercado asiático será mucho más limitada debido a ‘China EV Inc’,” dijo.

Eso no significa que no sea una gran oportunidad: Goldstein cree que un modelo asequible de Tesla podría ayudar a la compañía a crecer hasta cinco millones de entregas en 2030, especialmente en EE. UU. y la UE, donde Tesla puede fabricar localmente para evitar aranceles. Simplemente no es un mercado que podría favorecer una gran jugada para el consumidor del sudeste asiático, incluso si el mercado es demasiado grande para ignorarlo por completo.

“ASEAN y Asia del Sur son mercados clave para el futuro de Tesla, pero los fabricantes de vehículos eléctricos chinos han complicado realmente su camino hacia la dominancia mundial en el futuro,” dijo Le.

Los vehículos eléctricos chinos ya representan el 60% de las ventas mundiales, según la Agencia Internacional de Energía.

“El misticismo de la marca Tesla ha comenzado a desvanecerse globalmente y se debe en parte al hecho de que sus productos más vendidos han estado prácticamente sin cambios durante tres o cuatro años,” dijo Le.

