¿Con una caída del 94% desde su máximo, es esta acción de crecimiento finalmente una buena compra?

Muchos magnates han hecho sus millones (o miles de millones) en bienes raíces, pero por mucho que la industria pueda crear una riqueza fabulosa, también puede pasar por severas caídas. Es un negocio cíclico y con las altas tasas de interés de hoy en día, las acciones inmobiliarias han caído en picado.

Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN), una empresa de tecnología inmobiliaria que pretende perturbar el statu quo, está en horas bajas en este momento. Su acción ha caído un 94% desde el máximo histórico registrado a principios de 2021. ¿Está llegando un rebote?

Sin alivio en el corto plazo

El negocio de Opendoor no luce muy bonito en estos días, y no lo ha hecho durante un tiempo. Con tasas de interés más altas, los propietarios de viviendas son reacios a desprenderse de su propiedad y comprar una nueva a una tasa de interés alta. Eso significa menos compradores de vivienda y menos viviendas en el mercado.

El primer trimestre es una instantánea, pero es representativo de las continuas dificultades en Opendoor. Los ingresos cayeron un 62% interanual en el trimestre, y su pérdida neta totalizó $109 millones. Tenía un inventario de 5,706 viviendas, un 11% menos interanual.

Hubo algunas victorias en el trimestre, o al menos signos de progreso. El margen bruto fue del 9.7%, frente al 5.4% del año anterior. La compañía también compró 3,458 nuevas viviendas, casi duplicando su volumen del trimestre del año anterior.

La gerencia resaltó la mejora interanual de su beneficio de contribución y margen en el primer trimestre, que pasaron de una pérdida de $251 millones y un 7.7% negativo, respectivamente, a una ganancia de $57 millones y un 4.8%. Estas métricas dan una idea de la rentabilidad por unidad de la operación principal de compra y reventa de viviendas de Opendoor, lo que indica a los inversores que hay un modelo de negocio viable aquí.

Sin embargo, Opendoor es una empresa joven y no tiene un largo historial de un rendimiento excepcional para tranquilizar a los inversores preocupados de que no pueda navegar por las caídas del mercado. Pero todavía hay una tesis de inversión convincente aquí.

Más oportunidad en el largo plazo

Opendoor es la plataforma inmobiliaria del futuro. Utiliza inteligencia artificial (IA) para aprovechar años de datos, incluidas 10 millones de ofertas de viviendas, al generar cotizaciones de precios. Ofrece otros servicios a través de su plataforma, incluidas listas de vendedores y un mercado en línea.

Al igual que otros disruptores basados en tecnología, Opendoor tiene una infraestructura digital que podría darle una gran ventaja sobre las compañías inmobiliarias heredadas. Solo el 1% de la industria inmobiliaria está en línea, pero eso está cambiando. Opendoor destaca su automatización, ofertas rápidas en efectivo y proceso de extremo a extremo como beneficios para los usuarios.

La gerencia está aprovechando la información que está obteniendo en el actual clima de tasas de interés altas para mejorar su plataforma y prepararse para todo tipo de condiciones de mercado. Cambió su estructura de costos para sobrellevar el entorno actual y redujo los gastos operativos para satisfacer la demanda cambiante. Cuando la marea vuelva a girar a favor de la industria, Opendoor debería estar en una posición más sólida que anteriormente.

La historia continúa

¿Es este el momento de comprar?

Con pérdidas netas y flujo de caja libre negativo, la acción de Opendoor se negocia a un ratio precio-ventas de 0.3, lo que te da una buena idea sobre el sentimiento del mercado en este momento.

La Reserva Federal ha indicado que podría bajar las tasas en los próximos meses, pero no hay garantía. Hasta que eso ocurra, es poco probable que el negocio de Opendoor se recupere, aunque pueda comenzar a demostrar mejoras interanuales a partir del pobre rendimiento que ha reportado en trimestres recientes.

Pero incluso una vez que las tasas de interés bajen, llevará tiempo para que Opendoor revitalice su negocio. Entre la volatilidad y el mal entorno operativo, yo me saltaría esta acción por ahora, a pesar del precio de ganga.

Jennifer Saibil no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Opendoor Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Down 94% From Its High, Is This Growth Stock Finally a Buy? fue publicado originalmente por The Motley Fool