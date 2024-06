¿Con una caída del 46% en 2024, deberías comprar esta acción de crecimiento en la baja?

Con tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite Index en territorio récord, los inversores podrían sorprenderse al saber que no todas las empresas se han beneficiado del fuerte repunte del mercado. Five Below (NASDAQ: FIVE) se encuentra en la categoría de rezagados.

Hasta la fecha de esta escritura, las acciones de Five Below han caído un alarmante 46% en 2024. ¿Significa esto que es el momento de comprar esta acción de crecimiento en la caída?

Resultados decepcionantes

Después de las dos últimas veces que Five Below reportó sus resultados financieros trimestrales, la acción sufrió un gran golpe. Más recientemente, la compañía dio una actualización sobre sus resultados del primer trimestre fiscal 2024. Lo único positivo podría haber sido el aumento del 11,8% en las ventas netas durante el período de 13 semanas que finalizó el 24 de mayo.

Los inversores probablemente vendieron las acciones porque podrían haberse sentido decepcionados por el hecho de que las ventas en tiendas comparables de Five Below disminuyeron un 2,3% en el primer trimestre. Y para empeorar las cosas, los ejecutivos creen que esta métrica caerá entre un 3% y un 5% para todo el año fiscal.

La empresa está enfrentando algunas presiones en el entorno macroeconómico actual. Las personas están visitando menos las tiendas, ya que hubo menos transacciones comparables en el trimestre. Y estos clientes están siendo más selectivos con cómo gastan su dinero, especialmente después de un período prolongado de inflación por encima del promedio.

Potencial de crecimiento

A pesar de sus últimos desafíos para impulsar las ventas en tiendas comparables, los inversores pueden estar algo optimistas. Esto se debe a que históricamente, la empresa aún ha podido hacer crecer sus ingresos y ganancias a tasas saludables. Es fácil concentrarse en los datos financieros recientes, pero es inteligente retroceder y enfocarse en el panorama general.

Expandir la base de tiendas ha sido el principal objetivo estratégico de la gerencia. Después de que se abrieran 61 tiendas nuevas en el primer trimestre, ahora hay 1.605 ubicaciones de Five Below. Esta cifra ha aumentado sustancialmente desde las 552 tiendas hace siete años.

Esa tasa de expansión es impresionante. Sin embargo, el equipo directivo tiene la mirada puesta en un objetivo más ambicioso. Consideran que para 2030, la empresa tendrá al menos 3.500 tiendas abiertas en todo Estados Unidos. Esto implica una expansión de aproximadamente el 118% desde la huella actual. California, Texas, Florida, Nueva York y Pensilvania son los cinco estados que se mencionaron como los que tienen más potencial de crecimiento. No hay duda de que si Five Below alcanza su objetivo de tiendas, sus ventas y beneficios serán significativamente más altos que los de hoy.

Pero los inversores no deben asumir automáticamente que los objetivos a largo plazo de la gerencia, no importa lo alentadores que parezcan, se harán realidad. Hay riesgos a tener en cuenta que pueden interponerse en el camino. En este caso, la naturaleza intensamente competitiva del sector minorista es algo que no podemos ignorar.

Five Below está luchando por atraer la participación de la billetera del consumidor frente a grandes minoristas como Walmart, Amazon y Dollar General. Esa no será una tarea fácil. Pero si las tendencias históricas son una indicación, los inversores podrían querer dar a Five Below el beneficio de la duda.

Valoración deprimida

Gracias a la enorme caída de la acción, las acciones se están negociando a su valoración más baja en los últimos tres años. La acción se puede comprar a un ratio precio-ganancias (P/E) de 21,5. Esto representa un gran descuento sobre el múltiplo P/E de aproximadamente 50 que las acciones tenían a finales de junio de 2021.

Claramente, el mercado se ha desencantado con este negocio. Pero para los inversores que puedan mirar más allá de los problemas recientes y tengan un horizonte temporal que abarque los próximos cinco años, parece haber una oportunidad aquí. Comprar acciones de Five Below hoy podría resultar ser una decisión financiera inteligente.

