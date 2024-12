Con una baja del 44%, Esta Acción de IA es una Compra Gritando Ahora Mismo (Pista: No es Nvidia)

Nvidia ha dominado la narrativa de la inteligencia artificial en el mercado de valores, cautivando a inversores y medios de comunicación después de subir un 2,190% en los últimos cinco años y convertirse en la empresa más valiosa del mundo durante un breve período (actualmente es la número 2).

Sin embargo, Nvidia está lejos de ser la única oportunidad en el espacio de la inteligencia artificial o semiconductores. De hecho, un fabricante de chips acaba de informar un crecimiento de ingresos del centro de datos de más del 400% interanual y un crecimiento de ingresos total del 84% a $8.7 mil millones en su último informe de ganancias (para el trimestre que finalizó el 28 de noviembre).

Estoy hablando de Micron Technology (NASDAQ: MU), el especialista en chips de memoria que sorprendentemente ha bajado un 44% desde su máximo reciente, a pesar de ese crecimiento explosivo. Ese descuento y su potencial en inteligencia artificial hacen que la acción sea una compra atractiva en este momento. Vamos a revisar primero los resultados recientes de la compañía y luego entrar en el caso de compra.

Micron es líder en chips de memoria, incluidos DRAM, NAND y memoria de alta velocidad (HBM). La compañía también es un fabricante de dispositivos integrados, lo que significa que diseña y fabrica sus propios chips al igual que Intel y Samsung.

Los chips de memoria son un negocio altamente cíclico, propenso a fluctuaciones de precios y excesos de oferta en la industria, y poseer sus propias fundiciones hace que Micron esté más expuesto al ciclo de auge y caída en semiconductores. Operar fundiciones requiere un alto nivel de capital, pero el modelo de negocio integrado permite a la empresa capturar mejor los márgenes cuando el negocio está funcionando bien.

El gráfico a continuación, que muestra el precio de Micron en comparación con su máximo anterior, da una idea de lo volátil que ha sido la acción. Como se puede ver, en la última década, la acción ha caído más del 40% en cuatro ocasiones antes de alcanzar un nuevo máximo histórico.

La ciclicidad y la volatilidad son parte del riesgo de invertir en Micron, pero no hay duda de que el sector de semiconductores está en auge en este momento, impulsado por el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial, aunque algunos subsectores como PC y teléfonos inteligentes son más débiles. Además del crecimiento explosivo de Nvidia, el referente de la industria, Taiwan Semiconductor Manufacturing, recientemente informó un crecimiento de ingresos del 36% en el tercer trimestre a $23.5 mil millones, mostrando un fuerte crecimiento en el sector.

Notando una fuerte demanda de inteligencia artificial, la gerencia dijo que los ingresos del centro de datos superaron el 50% del total de ingresos por primera vez en el trimestre, siguiendo una tendencia iniciada por Nvidia en el sector de chips. Ahora la gran mayoría de los ingresos de Micron provienen del centro de datos, donde se está llevando a cabo la computación de inteligencia artificial.

Después de informar ganancias del primer trimestre fiscal el miércoles, la acción de Micron cayó hasta un 19% el jueves por su débil orientación para el segundo trimestre. Sin embargo, la empresa tiene antecedentes de ser conservadora con su orientación, y la debilidad se debió a mercados de consumo como teléfonos inteligentes, mientras que el negocio de inteligencia artificial sigue siendo fuerte.

HBM, la parte del negocio vinculada estrechamente a la inteligencia artificial, está experimentando un crecimiento impresionante. La compañía dijo que está en camino de alcanzar su objetivo de HBM para el año fiscal y alcanzar un “récord sustancial” en ingresos de HBM, incluida una “mejora significativa en la rentabilidad y flujo de efectivo libre” en el año fiscal.

Micron espera una disminución secuencial en los ingresos y en las ganancias ajustadas por acción (EPS) en el segundo trimestre, cayendo de $8.7 mil millones a $7.9 mil millones y para que el EPS ajustado disminuya de $1.79 a $1.43.

Sin embargo, la explicación de la gerencia para la débil perspectiva debería tranquilizar a los inversores. El CEO Sanjay Mehrotra dijo que la compañía había advertido previamente que la estacionalidad y las reducciones de inventario de los clientes en segmentos orientados al consumidor como los teléfonos inteligentes afectarían los resultados del segundo trimestre. Agregó: “Ahora estamos viendo un impacto más pronunciado de las reducciones de inventario de los clientes” y continuó: “Esperamos que este período de ajuste sea relativamente breve y anticipamos que los inventarios de los clientes alcanzarán niveles más saludables para la primavera, lo que permitirá un mayor envío de bits en la segunda mitad del año fiscal y calendario 2025”.

En otras palabras, los problemas que causaron la débil orientación para el segundo trimestre parecen ser solo un obstáculo para la empresa en lugar de un viento en contra sostenido, y la administración espera volver al crecimiento secuencial en la segunda mitad del año. Para que una acción caiga un 17% en un solo corte de orientación parece ser una interpretación errónea por parte del mercado y una oportunidad de compra para los inversores.

Una venta motivada por noticias a corto plazo a menudo presenta una buena oportunidad de compra, pero hay más argumentos para comprar Micron que eso. Micron está capitalizando claramente el auge de la inteligencia artificial con el aumento de los ingresos del centro de datos, y con su mayor cliente, que se cree que es Nvidia, representando ahora el 13% de sus ingresos. Una estrecha relación con Nvidia es claramente un viento a favor en esta etapa del auge de la inteligencia artificial, ya que Nvidia acaba de informar un crecimiento del 94% en los ingresos interanuales en su informe del tercer trimestre.

Los resultados de Micron son conocidos por ser irregulares y cíclicos, pero tiene la capacidad de generar enormes beneficios en las circunstancias adecuadas, y esas parecen estar tomando forma a medida que se desarrolla el auge de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Micron espera que el mercado dirigido por HBM salte de $16 mil millones en 2024 a $64 mil millones en 2028 y a $100 mil millones en 2030. Incluso si solo mantiene su participación de mercado en ese segmento, sus ingresos de HBM aumentarán 4 veces en cuatro años y 6 veces en seis años.

Finalmente, la acción de Micron también es mucho más barata que sus pares en acciones de inteligencia artificial y chips, cotizando a un P/E forward de solo 10 según las estimaciones de este año. Si bien esas estimaciones probablemente disminuirán después de su orientación, Micron sigue pareciendo una ganga a cualquier precio cercano a eso.

Los inversores de Micron deben monitorear de cerca el ciclo de chips e inteligencia artificial, pero hay mucho potencial alcista en la acción. Volver a su pico de este verano significaría un aumento del 75% para la acción, y las acciones podrían continuar subiendo aún más en el próximo año o dos, especialmente si continúa viendo un fuerte crecimiento en el centro de datos.

Micron es una de esas acciones de inteligencia artificial que ofrece un crecimiento rápido y un buen valor en este momento.

Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Intel, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Down 44%, Esta Acción de Inteligencia Artificial es una Compra Imperdible en Este Momento (Pista: No es Nvidia) fue publicado originalmente por The Motley Fool