Con un Nuevo Museo del Holocausto, los Países Bajos Enfrentan su Pasado.

Tres rostros miran fijamente desde fotos de pasaporte en tono sepia, pegadas descuidadamente en una tarjeta dirigida a un destinatario desconocido. Probablemente sean dos padres y su hijo, pero nunca lo sabremos con certeza. Debajo de sus fotos, se leen las palabras escritas a mano: “¡No nos olvides!”

No está claro cuándo se envió esta tarjeta. Pero su súplica ha contribuido a dar forma a la colección permanente del Museo Nacional del Holocausto en Ámsterdam, que abrirá al público la próxima semana. La nueva institución ha estado en proceso durante casi 20 años, periodo en el que el proyecto ha superado un escepticismo persistente impulsado en parte por la reticencia a enfrentar esta parte de la historia holandesa.

“Creo que es un vestigio de una incomodidad sentida durante mucho tiempo en los Países Bajos con respecto a asumir lo que sucedió”, dijo Emile Schrijver, director general del Museo Nacional del Holocausto.

Mientras otros museos en los Países Bajos abordan aspectos de la historia del Holocausto, como la Casa de Ana Frank, u otros museos que se centran en la Segunda Guerra Mundial de manera más amplia, el Museo Nacional del Holocausto es la primera institución dedicada a contar la historia completa de la persecución de los judíos en los Países Bajos.

“La aceptación colectiva del hecho de que el destino de los judíos en la Segunda Guerra Mundial difirió sustancialmente del destino de los Países Bajos, eso tomó mucho tiempo”, dijo Schrijver. La apertura del museo, según Schrijver, “es una especie de cierre a un proceso de aceptación”.

En los Países Bajos, los nazis deportaron al 75 por ciento de la población judía del país a campos de concentración, el porcentaje más alto de toda Europa occidental. El nuevo museo tiene como objetivo responder a la pregunta de cómo un grupo tan grande de personas —102,000 judíos, pero también 220 personas romaníes, también conocidas como roma y sinti— podría ser sacado de sus vidas diarias, y cómo eran esas vidas antes y, si sobrevivieron, después de la guerra.

Parte de la respuesta radica en la brutal burocracia instaurada por los nazis durante su ocupación y llevada a cabo por civiles y funcionarios holandeses. En el segundo piso del museo, una abrumadora corriente de palabras que describen leyes contra los judíos holandeses está impresa en las paredes, siendo algo ineludible y abrumador.

Ejemplos saltan a la vista de los visitantes, ya sea que planeen leerlos o no. 11 de noviembre de 1941: Los judíos ya no pueden asistir a clubs de tenis, danza o bridge. 11 de junio de 1942: Los judíos ya no pueden comprar en mercados de pescado. 12 de junio de 1942: Los judíos deben entregar sus bicicletas. 15 de septiembre de 1942: Los estudiantes judíos son excluidos de las universidades.

Caminando por allí, “se siente la opresión y el desmantelamiento del estado de derecho y la libertad para cada judío”, dijo Annemiek Gringold, la curadora principal del museo. “Ese crimen, por más meticulosamente que esté plasmado en texto judicial, siempre está presente”.

En las galerías del museo, se examinan las vidas de los judíos holandeses a través de exhibiciones que incluyen ropa, joyas, maletas y otros elementos. La intención, según Gringold, era presentar a las personas como individuos completos, en lugar de solo como víctimas.

“Esa es la única forma de hacerle justicia a la memoria de alguien”, dijo Gringold. “De lo contrario, la persona se reduce a lo que los nazis los convirtieron en. No queremos eso”.

El proceso de enfrentar la historia se ha convertido lentamente en parte de la sociedad holandesa, incluyendo disculpas del gobierno y la familia real por el Holocausto, así como por el papel del país en la trata de esclavos.

Gringold dijo que propuso por primera vez abrir un museo nacional del Holocausto en 2005, pero en ese momento muchos cuestionaron la necesidad de tal museo. Desde 2015, el Cuarto Cultural Judío, la organización que dirige el museo, ha organizado exposiciones temporales en el espacio que ahora es el museo. Pero las exposiciones temporales no eran suficientes para contar toda la historia, según los líderes del museo. El Cuarto Cultural Judío compró el edificio en 2021, y comenzó a renovarlo para convertirlo en un espacio para presentar una colección permanente.

El edificio —una antigua escuela— está frente a un teatro que los nazis convirtieron en un importante centro de deportación, y al lado de una guardería donde se mantenía a los niños judíos antes de enviarlos a campos de concentración.

Los interiores del museo, que fueron reacondicionados por los arquitectos con sede en Ámsterdam, Office Winhov, están iluminados por luz natural, filtrada a través de persianas grises suaves. Esto hace referencia intencionadamente a cómo los nazis cometieron sus atrocidades a plena luz del día, para que todos pudieran verlas.

El arquitecto y artista Daniel Libeskind, quien no estuvo involucrado en este proyecto, pero quien ha diseñado varios monumentos o museos importantes del Holocausto, como en Berlín y Ámsterdam, dijo que a lo largo de su carrera también se enfrentó al escepticismo. Después de la guerra, durante mucho tiempo fue difícil para las personas enfrentar las sombras de su pasado, dijo Libeskind, y la creación de instituciones de recuerdo quedó en manos de generaciones posteriores.

Los sobrevivientes del Holocausto holandeses dijeron que la apertura del museo era un hito importante.

“Enseño en escuelas sobre la Segunda Guerra Mundial, y siempre escucho cuánto tiempo se le dedica al Holocausto”, dijo Salo Muller, quien sobrevivió escondiéndose durante la guerra cuando tenía seis años en 1942. Fue separado de sus padres después de una redada nazi, y fue llevado a la guardería junto al museo, pero luchadores de la resistencia lo ayudaron a escapar. Nunca volvió a ver a sus padres.

Después de una reciente visita privada al museo antes de su apertura al público, Muller dijo que se sintió muy emocionado. “Cuando camino por allí, tantas cosas pasan por mi cabeza”, dijo. “Mi familia estaba aquí, y fue deportada. Mis padres, mis abuelos, mis tíos y primos. Realmente me conmueve”.

Al final de la colección, que también incluye testimonios en video de sobrevivientes, así como fotos y videos de campos de exterminio, los visitantes finalmente se encuentran con esas fotos de pasaporte de las tres personas anónimas que pidieron que no se les olvidara, pero cuyos nombres se perdieron en la historia de todos modos.

El museo utilizó ese imperativo — “¡recuérdanos!” — como parte de su propio mensaje, dijo Gringold, la curadora. Para cuando un visitante se enfrenta a esas tres personas, es casi imposible no recordar.

“Ya no se puede decir que no sabías”, dijo Gringold. “Ahora lo sabes”.