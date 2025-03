Con Tregua Inestable, Israel y Hamas Consideran Opciones Diplomáticas y Militares

Cuando el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas fue anunciado en enero, israelíes y palestinos estallaron en celebraciones simultáneas, optimistas después de 15 meses de guerra. Ahora, con la primera fase del acuerdo terminada el domingo y Israel introduciendo una propuesta completamente nueva que Hamas ya ha rechazado, la preocupación aumenta de que los combates que redujeron a Gaza a escombros, mataron a decenas de miles de palestinos y amenazaron la vida de rehenes puedan reanudarse. A medida que el alto el fuego vacila, tanto Hamas como Israel están siguiendo dos caminos, uno diplomático y otro militar. En el frente diplomático, Hamas insiste en la implementación de la segunda fase del acuerdo original, que llama a poner fin a la guerra, una retirada completa de Israel de Gaza y la liberación de más rehenes y prisioneros. Israel, sin embargo, ha hecho una nueva propuesta para una extensión de siete semanas del actual alto el fuego, durante la cual Hamas estaría obligado a liberar la mitad de los rehenes vivos restantes, así como los restos de la mitad de los fallecidos. El primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel atribuyó la propuesta al trabajo del enviado del Medio Oriente del presidente Trump, Steve Witkoff. Durante semanas, Israel ha estado enviando señales de que no está interesado en avanzar con la segunda fase del acuerdo. Aunque ambas partes acordaron la segunda fase en principio, nunca resolvieron los detalles y han defendido visiones irreconciliables. Netanyahu ha dicho repetidamente que el gobierno y la ala militar de Hamas deben ser desmantelados, una posición compartida por sus socios de coalición de derecha en el gobierno. Hamas ha sugerido que estaba dispuesto a renunciar al gobierno civil de Gaza, pero ha rechazado firmemente disolver su ala militar, una fuente crítica de su poder en el enclave. La nueva propuesta, según lo descrito el domingo por Netanyahu, parece ser un intento de reemplazar el acuerdo de alto el fuego con términos que permitirían a Israel traer a casa docenas de rehenes y restos de rehenes sin comprometerse a poner fin a la guerra. Pero la sugerencia, según analistas, podría ser un esfuerzo para sacudir las conversaciones de alto el fuego de una manera que rompa el punto muerto entre Israel y Hamas, al menos temporalmente. “No es realmente factible, pero es una oferta inicial”, dijo Shira Efron, analista del Israel Policy Forum, un grupo de investigación con sede en Nueva York. “Podría forzar una discusión que acerque las posiciones de ambas partes para extender el alto el fuego por un par de semanas o más”. Sin embargo, dijo, no resuelve las diferencias subyacentes entre Hamas e Israel sobre el fin de la guerra. En una reunión de gobierno el domingo, Netanyahu dijo que la propuesta incluía un alto el fuego temporal durante el mes de ayuno musulmán de Ramadán y la festividad judía de la Pascua. La mitad de los rehenes restantes en Gaza, dijo, serían devueltos a Israel al principio del alto el fuego temporal y la otra mitad serían repatriados al final, si se llega a un acuerdo sobre un alto el fuego permanente. En la primera fase del acuerdo de tres etapas acordado en enero, Hamas liberó a 25 rehenes israelíes y entregó los cuerpos de otros ocho a cambio de más de 1.500 palestinos encarcelados por Israel. Pero sin intercambios planificados adicionales de rehenes y prisioneros, Israel tendrá menos incentivos para mantener el alto el fuego. El domingo, Hamas desestimó la nueva propuesta como “un intento descarado de incumplir el acuerdo y evadir las negociaciones para su segunda fase”. Hamas considera que la idea de entregar inmediatamente la mitad de los rehenes es inaceptable, pero podría considerar intercambiar un pequeño número de rehenes o cuerpos por prisioneros palestinos, incluso sin un compromiso de poner fin a la guerra, según analistas. Los rehenes representan la palanca más poderosa de Hamas, y cada vez que intercambia un cautivo israelí por prisioneros palestinos, su mano negociadora se debilita. Dos funcionarios israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas, reconocieron que Hamas probablemente estaría dispuesto a renunciar solo a un pequeño número de rehenes o sus restos, sin garantías para el fin de la guerra. Esa dinámica, dijeron los funcionarios, podría hacer que Israel eventualmente elija entre reiniciar una guerra para derrocar a Hamas o salvar a los rehenes todavía se cree que están vivos. Alrededor de 25 cautivos y los restos de más de 30 personas aún están en Gaza, según el gobierno israelí. “Israel está en un dilema”, dijo Yaakov Amidror, un general retirado que se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Netanyahu. El domingo, Hazem Qassim, portavoz de Hamas, dijo que el grupo armado está insistiendo en negociar la segunda fase porque quería evitar la reanudación de la guerra y asegurarse de que Israel se retire de Gaza. “Esta es una posición fundamental para el movimiento Hamas”, dijo a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. Tanto Israel como Hamas han enviado negociadores para hablar con mediadores egipcios y cataríes. Pero incluso mientras las discusiones diplomáticas continúan, las dos partes se están preparando para la posibilidad de un retorno a la guerra. Hamas ha estado recolectando bombas sin explotar en toda Gaza y reutilizando los explosivos y sus estuches metálicos como dispositivos explosivos improvisados, según un miembro de las Brigadas Qassam, el ala militar de Hamas, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles sensibles. El grupo armado también ha estado reclutando nuevos miembros y reemplazando comandantes muertos en los combates, dijo la persona. Israel se ha preparado extensamente para una nueva e intensa campaña en Gaza, según funcionarios israelíes. Dijeron que cualquier operación nueva incluiría el objetivo de funcionarios de Hamas que desvían suministros de ayuda destinados a civiles, así como la destrucción de edificios e infraestructura utilizados por el gobierno civil dirigido por Hamas. Tal plan aún no ha sido aprobado por el gabinete israelí, dijeron los funcionarios, pero creen que solo Trump podría disuadir a Netanyahu de una guerra renovada. Mientras Israel y Hamas luchan por el futuro de Gaza, los civiles palestinos en el enclave, y las familias de los rehenes, enfrentan un período de angustia. “Se les está dejando en un estado de preocupación perpetua”, dijo Akram Atallah, un columnista palestino con sede en Londres originalmente de Jabaliya en el norte de la Franja de Gaza. “Si la guerra regresa, son los que más pierden.” Patrick Kingsley y Ronen Bergman contribuyeron a la información.