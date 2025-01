Con TikTok eliminado de las tiendas de aplicaciones estadounidenses, los teléfonos usados con la aplicación se están vendiendo hasta por $50,000 en eBay.

“

Si eras lector de PhoneArena a principios de 2014, quizás recuerdes nuestra cobertura sobre la sensación de Flappy Bird. El juego fue un gran éxito y requería que el jugador navegara a Flappy Bird a través de una variedad de tuberías. Si calculabas mal la distancia de Flappy Bird a través de las tuberías, ¡BUZZ! El juego terminaba. Decir que Flappy Bird fue popular a principios de 2014 sería como llamar a The Beatles solo otra banda de rock.

En su apogeo, Flappy Bird estaba generando $50,000 al día en ingresos por publicidad y ventas de accesorios dentro de la aplicación. Para enero de 2014, Flappy Bird era el juego gratuito más descargado en la App Store. Menos de dos semanas después de que el juego fuera listado en la Google Play Store, el desarrollador Dong Nguyen retiró la aplicación de todas las plataformas. Como resultado de este movimiento sorprendente, Flappy Bird ya no estaba disponible en la App Store o en la Play Store, creando una dinámica realmente única. Modelos usados de iOS y Android con Flappy Bird preinstalado se vendían a precios realmente asombrosos. Por ejemplo, un iPhone 5 con 16GB de almacenamiento precargado con Flappy Bird recibió ofertas de cinco y seis dígitos en eBay!

Este fenómeno se está repitiendo gracias al gran pasatiempo estadounidense de TikTok. Cuando dejamos por última vez la aplicación de videos cortos, una ley estadounidense firmada por el ex presidente Joe Biden obligó al propietario de TikTok, ByteDance, a cerrar la aplicación en los EE. UU. a menos que se encontrara un comprador estadounidense antes del 19 de enero. El sábado pasado, TikTok comenzó a desaparecer de los teléfonos en los EE. UU. así como de las tiendas de aplicaciones de los EE. UU. como la App Store de Apple y la Google Play Store.

Los teléfonos con TikTok preinstalado se están vendiendo a precios muy altos en los EE. UU. | Crédito de la imagen: eBay

TikTok volvió a la vida al día siguiente después de que el recién instalado presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva solicitando a su fiscal general que no hiciera cumplir la prohibición de TikTok durante 75 días. Durante este período, la administración Trump determinará “el curso apropiado hacia adelante de manera ordenada que proteja la seguridad nacional evitando un cierre abrupto” de la aplicación. “Dado que Apple y Google han decidido no listar TikTok en sus tiendas de aplicaciones de EE. UU. hasta que la aplicación encuentre un ‘papá’ estadounidense, aquellos que no instalaron la aplicación en sus teléfonos antes del fin de semana pasado están en apuros. Es decir, a menos que no les importe rebuscar profundamente en sus bolsillos para comprar un teléfono que ya tenga TikTok instalado en él. Es Flappy Bird todo de nuevo. En eBay, se ofrecían una amplia variedad de teléfonos con TikTok preinstalado a precios que iban desde $340 hasta $50,000. Un Galaxy A54 de gama media, de segunda mano, bloqueado a T-Mobile con 128GB de almacenamiento y TikTok tiene un precio de $10,000 en eBay. El teléfono se vende por alrededor de $450 sin TikTok. La ridiculosidad de estos precios dependerá de cuánto estén dispuestos a pagar algunos propietarios de teléfonos de EE. UU. para tener TikTok en sus dispositivos.

