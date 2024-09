Con tasas en descenso, no cometas este “gran error” con tu efectivo.

Si aún no has comenzado a moverte fuera del efectivo, es posible que no quieras esperar mucho más. Los rendimientos están bajando ahora que la Reserva Federal ha iniciado su ciclo de recorte de tasas, disminuyendo la tasa de fondos federales en medio punto porcentual el miércoles. Aún así, hay un récord cercano de $6.3 billones de dólares en cuentas del mercado monetario, un lugar popular para estacionar efectivo y obtener rendimientos superiores al 5%, según el Instituto de la Industria de la Inversión. Mientras que los activos totales de fondos del mercado monetario han disminuido ligeramente en la semana que finalizó el miércoles, se debió a fondos institucionales debido a pagos trimestrales de impuestos corporativos, explicó Shelly Antoniewicz, economista jefe adjunta del ICI. Los fondos minoristas, de hecho, aumentaron en aproximadamente $5 mil millones. “Los recortes de tasas de la Fed probablemente apoyarán las entradas de dinero en los fondos del mercado monetario a lo largo del próximo año”, dijo Antoniewicz. Mientras que los inversores minoristas pueden disminuir su ritmo de inversión, los flujos institucionales tienden a aumentar ya que los rendimientos de los fondos del mercado monetario quedan rezagados con respecto a la tasa de los fondos, señaló. “Los rendimientos siguen siendo bastante altos, pero podría ser realmente un gran error tener demasiado efectivo”, dijo el planificador financiero certificado Chuck Failla, fundador de Sovereign Financial Group. El rendimiento anualizado a 7 días en la lista Crane 100 de los 100 mayores fondos monetarios imponibles se sitúa en el 5.06%. Se espera que ese rendimiento disminuya, reflejando el recorte de 50 puntos base de la Fed, en el próximo mes. “Tu asignación de activos no debería estar guiada por las noticias de ayer, y definitivamente no debería estar guiada por lo que piensas que serán las noticias de mañana”, dijo. “Te estás preparando para el fracaso”. Si esperas a que las tasas bajen antes de mover dinero a bonos, estarás pagando precios más altos por esos activos, explicó. Los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa a los precios. En su lugar, considera cuánto dinero necesitas ahorrar en un fondo de emergencia, típicamente el suficiente para cubrir de seis a 12 meses de gastos, dijo Failla. Ese efectivo puede permanecer en un fondo del mercado monetario, una cuenta de ahorros de alto rendimiento o certificados de depósito. Si hay otras necesidades de flujo de efectivo en el próximo año, como un pago de matrícula universitaria, ese dinero también debería estar en un vehículo de efectivo, dijo. Las tasas de los CD ya han bajado por debajo del 5%. Esta semana, Capital One y Marcus redujeron los rendimientos anuales porcentuales en sus CDs a un año, según el rastreador de tasas de Wells Fargo. Bread Financial sigue siendo el más alto, con su CD a un año con un APY del 4.9%. Dónde estacionar el exceso de efectivo Kathy Jones, estratega principal de renta fija del Schwab Center for Financial Research, ha estado abogando por extender la duración durante el último año. Una vez alrededor del 5%, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ahora ronda el 3.7%. “Todavía no es un lugar terrible para estar si quieres estar en una asignación súper segura”, señaló. Dicho esto, ella favorece los bonos de grado de inversión para el dinero que quieres poner a trabajar en los próximos cinco a 10 años. Los inversores pueden obtener rendimientos superiores al 4% para un bono que tiene aproximadamente una duración de seis años, dijo. Para los inversionistas acaudalados, Jones sugiere bonos municipales, que están exentos de impuestos federales y, en algunos casos, de impuestos estatales. Son de alta calidad crediticia y son buenos para aquellos con un horizonte temporal más largo, ya que la curva de rendimiento es algo ascendente, dijo. “A menos que pienses que las tasas de impuestos van a disminuir significativamente… eso es un elemento básico en las carteras de renta fija para personas en los tramos impositivos altos”, señaló Jones. Failla siempre aconseja a los clientes que tengan compartimentos dentro de su cartera en función de su horizonte temporal y necesidades de flujo de efectivo. El dinero necesario en uno a dos años se encuentra en gran medida en bonos corporativos de alta calidad y baja duración. Alrededor del 15% puede estar en acciones de dividendos de alta calidad y orientadas al valor. El compartimento de tres a cinco años tiene aproximadamente un 70% en renta fija, con una pequeña cantidad de bonos de alto rendimiento añadida que tienen duraciones inferiores a cinco años. Se sumergirá más en bonos de alto rendimiento, así como en crédito privado, en la categoría de renta fija de seis a 10 años. Para 10 años y más, la cartera es más agresiva y se inclina en gran medida hacia las acciones, aunque Failla también incluye bonos de alto rendimiento, fondos de bonos sin restricciones y crédito privado. Sin embargo, se puede obtener diversificación simplemente invirtiendo en un fondo básico de bonos, dijo Jones. “Puede ser desafiante tratar de construir tu propia cartera”, dijo. “Necesitas una cantidad justa de dinero para comprar suficientes bonos y obtener diversificación. Con un fondo, cada dólar invertido proporciona una cantidad justa de diversificación dentro de la cartera”.