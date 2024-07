Con reparación del canal de Munak aún en proceso, suministro afectado en Dwarka y Bawana | Noticias de la India

La reparación del Canal Munak, que sufrió una filtración el miércoles por la noche, todavía está en curso. La parada de agua causó escasez en algunas partes de la capital. Los funcionarios de la Junta de Agua de Delhi confirmaron el viernes que la filtración había sido sellada y ahora no había fugas. Pero porque la capa de concreto del Canal con Revestimiento Portador aún no había comenzado, el flujo de agua cruda no podía reanudarse. “Se espera que el agua se libere en el canal para el sábado por la tarde”, dijo un funcionario de DJB. “Pero eso solo es possible después de que la capa de concreto haya terminado. Haryana y DJB están trabajando duro para arreglar el canal”. La ministra del agua, Atishi, dijo: “La barrera de 7 metros de ancho y 15 metros se construyó con tierra y ahora se está reforzando con concreto. El trabajo se completará para tarde del viernes por la noche, pero el concreto tomará 5-6 horas para fraguar”. Ella estaba optimista de que Haryana liberaría agua en el Canal Munak desde alrededor de las 7 am del sábado. Dwarka ha sido la más afectada por la escasez de agua. Contra la capacidad habitual de 50 millones de galones por día (MGD) allí, la producción ha disminuido a 14MGD. “Hay alrededor de 350 sociedades de vivienda en Dwarka y casi todas están sufriendo debido a la filtración del Canal Munak. También hubo desbordamiento de aguas residuales en algunas áreas”, dijo Rakesh Gupta, presidente de la Federación de Sociedades de Vivienda de Dwarka. En Dwarka Sector 12, Geeta Sharma dijo: “Hemos estado enfrentando escasez durante los últimos días y esto solo ha empeorado la situación. Hay una grave escasez de agua en nuestra sociedad y los funcionarios de DJB nos informaron que tomaría dos-tres días para el suministro normal. Hasta entonces, tendremos que comprar agua. Los camiones cisterna también están cobrando una cantidad mayor de lo habitual”. Las plantas de tratamiento de Bawana y Nangloi tampoco pudieron procesar suficiente agua, afectando a las colonias en el oeste de Delhi. “No hubo suministro de agua por la mañana hoy”, dijo Sanjay Gupta, presidente de la Asociación de Bienestar de los Residentes de Model Town, el viernes. “En algunos sectores, no ha habido suministro desde el miércoles. Esto se suma al problema del agua sucia y maloliente”. El viernes, la producción de agua acumulativa disminuyó significativamente en 50MGD, con una producción total de 907MGD frente a la demanda promedio de alrededor de 1,290MGD.