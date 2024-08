Con las convenciones políticas terminadas, las campañas se preparan para la recta final.

Con las convenciones políticas terminadas, las campañas se preparan para la última estirada – CBS News

La carrera hacia la Casa Blanca se ha convertido en una carera tras la conclusión de la Convención Nacional Demócrata. La campaña de Harris quiere construir sobre su momento, expandiendo su atractivo a moderados e independientes, mientras que los partidarios del ex Presidente Donald Trump esperan su propio impulso ahora que Trump tiene a Robert F. Kennedy Jr. en su esquina. Natalie Brand tiene lo último.

