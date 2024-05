Con la llegada rápida de los viajes en carretera del verano, Biden busca reducir los precios de la gasolina.

La administración de Biden anunció el martes que liberará 1 millón de barriles de gasolina de una reserva del noreste establecida después de la Supertormenta Sandy en un intento por reducir los precios en las bombas este verano.

La venta, desde sitios de almacenamiento en Nueva Jersey y Maine, se asignará en incrementos de 100,000 barriles cada vez. El enfoque creará un proceso de licitación competitivo que garantiza que la gasolina pueda fluir hacia los minoristas locales antes del feriado del 4 de julio y que se venda a precios competitivos, dijo el Departamento de Energía.

La medida, que el departamento dijo que está destinada a ayudar a “reducir los costos para las familias y consumidores estadounidenses”, sigue un mandato del Congreso de vender la reserva del noreste de 10 años y luego cerrarla. El lenguaje fue incluido en un acuerdo de gastos aprobado por el Congreso en marzo para evitar un cierre parcial del gobierno.

El Departamento de Energía dijo que la venta de 1 millón de barriles, alrededor de 42 millones de galones, está programada para proporcionar alivio a los automovilistas a medida que empieza la temporada de conducción de verano.

Los precios de la gasolina tienen un promedio de alrededor de $3.60 por galón en todo el país, un aumento de 6 centavos respecto al año pasado, según AAA. Tocar las reservas de gasolina es una de las pocas acciones que un presidente puede tomar por sí mismo para intentar controlar la inflación, un pasivo en un año electoral para el partido en control de la Casa Blanca.

“La administración Biden-Harris está enfocada en reducir los precios en las bombas para las familias estadounidenses, especialmente cuando los conductores salen a la carretera para la temporada de conducción de verano”, dijo la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, en un comunicado. “Al liberar estratégicamente esta reserva entre el Día de los Caídos y el 4 de julio, estamos asegurando suficiente suministro para que fluya hacia los estados tristatales y del noreste en un momento en que los trabajadores estadounidenses más lo necesitan”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la liberación de gasolina de la reserva del noreste se basa en las acciones del presidente Joe Biden “para reducir los costos de la gasolina y energía, incluidas las liberaciones históricas de la Reserva Estratégica de Petróleo y la mayor inversión en energía limpia”.

Biden agotó significativamente la Reserva Estratégica de Petróleo en 2022 después de la invasión de Rusia a Ucrania, reduciendo las existencias a su nivel más bajo desde la década de 1980. La medida del año electoral ayudó a estabilizar los precios de la gasolina que habían estado subiendo tras la guerra en Europa, pero recibió quejas de los republicanos de que el presidente demócrata estaba jugando a la política con una reserva destinada a emergencias nacionales.

La administración Biden ha comenzado a rellenar la reserva de petróleo, que tenía más de 367 millones de barriles de petróleo crudo la semana pasada. El total es menor que los niveles anteriores a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sigue siendo la mayor reserva de petróleo crudo de emergencia del mundo.

La venta del noreste requerirá que los 42 millones de galones de la reserva se transfieran o entreguen a más tardar el 30 de junio, dijo el Departamento de Energía.

Los republicanos del Congreso han criticado durante mucho tiempo la reserva del noreste, que fue establecida por el ex presidente Barack Obama, diciendo que cualquier reserva de este tipo debería haber sido creada por el Congreso. Un informe de 2022 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno dijo que la reserva de gasolina, que nunca ha sido utilizada, proporcionaría un alivio mínimo durante una escasez grave. La reserva cuesta alrededor de $19 millones al año para mantenerla.

Patrick De Haan, analista de GasBuddy, dijo que la venta de la reserva del noreste tendría poco impacto en los precios de la gasolina a nivel nacional, aunque “puede haber una ligera presión a la baja en los precios” en el noreste. La reserva de un millón de barriles equivale solo a alrededor de 2.7 horas del consumo total de gasolina de EE. UU., dijo.

“Como analista, esta reserva nunca tuvo mucho sentido”, dijo De Haan en una entrevista con Associated Press. La reserva es muy pequeña y debe ser rotada con frecuencia, “porque la gasolina tiene una vida útil”, dijo De Haan. “Por eso no hay ninguna nación que tenga una reserva estratégica de gasolina” además de EE. UU.

La Reserva Estratégica de Petróleo tiene cantidades mucho más grandes de petróleo necesarias en una emergencia, dijo.

