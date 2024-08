Con la carga fuera de las vías, raras vías abiertas para trenes de pasajeros.

La huelga del jueves no había cumplido ni 17 horas cuando Steve MacKinnon, el ministro federal de Trabajo, dijo que le había pedido a la Junta de Relaciones Industriales de Canadá que ordenara formalmente a los ferrocarriles reiniciar el servicio y imponer un contrato a través de arbitraje vinculante. Predijo que los trenes en los dos ferrocarriles de carga volverían a funcionar en cuestión de días.

Exactamente cuántos días faltaban para el viernes por la tarde todavía no estaba claro. El sindicato que representa a los 10,000 trabajadores, la Conferencia Ferroviaria de Canadá de los Teamsters, ha dicho que se opone al arbitraje. También presentó un aviso formal a Canadian National de que tenía la intención de ir a la huelga contra ese ferrocarril el lunes y que mantenía piquetes de cierre en su lugar.

Con la excepción de una ruta en el norte de Ontario, sin embargo, ha sido un negocio normal para Via. Sus trenes viajan en su mayoría por la vía de Canadian National y también por las secciones comparativamente pequeñas de vía que posee cerca de Ottawa y Windsor, Ontario.

A diferencia de sus contrapartes en Canadian Pacific Kansas City, los despachadores que controlan el tráfico a lo largo de las vías de Canadian National están cubiertos por un contrato diferente y siguieron trabajando.

La falta de trenes de carga en las vías aliviaba, al menos temporalmente, el factor más importante para mantener los trenes de Via a tiempo. En los Estados Unidos, la ley federal requiere que los trenes de pasajeros de Amtrak tengan preferencia sobre los trenes de carga cuando circulan por las vías de los ferrocarriles de carga. (Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó recientemente a una de las líneas de carga más grandes del país de retrasar ilegalmente los trenes de pasajeros).

El Parlamento no le dio a Via ningún estatus similar. Si bien el clima, los accidentes y los problemas mecánicos juegan un papel, el factor más consistente detrás de los retrasos en Via es la necesidad de que sus trenes se detengan y esperen a que pasen los trenes de carga. El año pasado, solo el 59 por ciento de los trenes de Via llegaron a tiempo. (Air Canada no fue mucho mejor: el 63 por ciento de los vuelos llegaron a tiempo el año pasado).