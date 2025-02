Con Gafas Explosivas, Ucrania Intentó Explotar Operadores de Drones Rusos

Fue una trama novel ucraniana de espionaje, inspirada en lo que la inteligencia israelí había logrado con dispositivos inalámbricos explosivos y combatientes de Hezbollah: Ocultar pequeñas bombas en las gafas que los soldados rusos utilizan para controlar los drones. Donar esas gafas al ejército ruso, bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Luego esperar las explosiones.

La agencia de noticias rusa TASS informó sobre el presunto sabotaje de las gafas a principios de este mes, y el jueves, un alto funcionario ucraniano confirmó que la agencia de inteligencia militar de Ucrania, conocida como HUR, desarrolló el plan. El medio de comunicación ucraniano Suspilne informó sobre las explosiones el jueves anterior.

La trama ucraniana no tuvo los mismos resultados públicos que la israelí, que mató a docenas de personas y dejó heridos a miles en todo Líbano, incluidos civiles. Aunque se informaron muchas explosiones de gafas este mes, la trama pareció hacer que los soldados rusos fueran cautelosos al usar gafas en el futuro, al menos según las publicaciones en redes sociales.

No se informó de heridos o muertos, aunque el ejército ruso no suele divulgar cifras de bajas. El alto funcionario ucraniano, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de inteligencia, dijo al New York Times que hubo víctimas, pero no revelaría números porque la operación está en curso.

Las gafas trampa fueron solo el último salvo en una larga batalla de espías entre Rusia y Ucrania. Ambos bandos han sido acusados de utilizar agentes para matar a líderes militares y activistas.

Los funcionarios ucranianos han afirmado que Rusia mantiene una amplia red de agentes durmientes, y han acusado variamente a una enfermera, un diácono de iglesia, un alto funcionario de la agencia de inteligencia de Ucrania. Rusia ha acusado a Ucrania de orquestar el asesinato de figuras prominentes, incluido un general muerto por una bomba en Moscú y un comentarista ultranacionalista.

El alto funcionario ucraniano dijo que los ucranianos idearon la idea de las gafas después de que Israel pareciera lanzar su propia operación del Caballo de Troya en septiembre, formando compañías ficticias para suministrar buscapersonas a Hezbollah que luego explotaron, matando a 20 e hiriendo a unos 2,700. Al día siguiente, los walkie-talkies pertenecientes a miembros de Hezbollah explotaron, matando a una docena más.

Los ucranianos sabían que los rusos no usaban buscapersonas ni walkie-talkies. En su lugar, usaban muchos drones de vista en primera persona, o drones FPV, y los pilotos necesitaban gafas especiales para volarlos.

El 7 de febrero, Igor Potapov, un empresario ruso y partidario vocal del ejército ruso, que dice trabajar para una empresa que desarrolla y suministra equipos de guerra electrónica, se quejó en Telegram sobre un lote de gafas de drones Skyzone Cobra X V4 modificadas fabricadas en China. El Sr. Potapov, que fue citado anteriormente por la agencia de noticias rusa, afirmó que un hombre llamado Román las donó.

En una entrevista con el New York Times el jueves, el Sr. Potapov dijo que había oído hablar de las gafas el día anterior en que publicó en Telegram, y que había confirmado el rumor con un voluntario que ayudaba al ejército ruso. Las gafas Skyzone Cobra eran populares entre los operadores rusos porque eran económicas.

Aunque no está claro cómo se detonan las gafas, el Sr. Potapov dijo que explotaban al encenderse.

“Ha surgido información sobre sabotaje humanitario”, escribió, publicando fotos de la etiqueta de envío de las gafas y fotos de los dispositivos. “Las gafas para drones FPV fueron recibidas, cuando se encienden, ocurre la detonación.”

El Sr. Potapov también dijo en la entrevista que nadie resultó herido.

Un video que muestra los dispositivos siendo desmontados había aparecido anteriormente en un canal proguerra ruso de Telegram, llamado “Ingenieros al Frente”. Los operadores del canal afirmaron que las gafas se distribuyeron a través de voluntarios “sin su conocimiento”, y calificaron el intento de ataque de “masivo”. Según ellos, el ejército ruso se quejó de “múltiples casos” de gafas que explotaron.

El canal informó que cada dispositivo contenía hasta 15 gramos de explosivos plásticos y detonadores. Los explosivos se empaquetaron en cajas fabricadas con impresoras 3D que se instalaron en lugar de un ventilador. Los autores de Ingenieros al Frente dijeron que las cajas de las gafas “mostraron signos sutiles de haber sido abiertas.”

Oleksandra Mykolyshyn contribuyó con reportajes desde Kiev, y Alina Lobzina desde Londres.