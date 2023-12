Con el fin del alto el fuego, crece la preocupación por los rehenes israelíes más antiguos que han quedado atrás.

Nurit Cooper, de 79 años, es una de los rehenes israelíes liberados por Hamas. Pero su hijo, Rotem Cooper, sigue presionando para la liberación urgente de los rehenes restantes, especialmente aquellos que son ancianos y enfermos.

Él tiene un interés personal en el asunto. Su padre, Amiram Cooper, quien cumplirá 85 años el 11 de diciembre, sigue siendo un rehén.

“Se necesita un arreglo concreto para rescatar a los ancianos y las personas con enfermedades crónicas. Y sabemos que el tiempo es esencial”, dijo Rotem Cooper a principios de esta semana. “Con los ancianos, unas pocas semanas o unos pocos días podrían marcar la diferencia entre sobrevivir o no”.

Mientras Israel reanudaba los ataques aéreos en Gaza el viernes, su preocupación aumentaba.

“Mi familia y yo estamos muy preocupados por la seguridad de mi padre ahora que la guerra arrecia de nuevo”, dijo. “Esperábamos que el alto el fuego y el intercambio de rehenes se reanudaran con la liberación de los rehenes ancianos como mi padre”.

Amiram y Nurit fueron secuestrados del kibutz Nir Oz. Según lo que ha escuchado de su madre, quien fue liberada el 23 de octubre después de 17 días de cautiverio, y otros que han sido liberados en los últimos días, sus padres y otros fueron mantenidos bajo tierra en túneles, cinco prisioneros en una habitación pequeña con poca luz y ventilación. El suelo de arena tenía un débil revestimiento poroso encima. Había un colchón y algunas almohadas.

La comida era escasa. La mayoría de los días les daban pan de pita con aceite de oliva. De vez en cuando había queso y pepinos.

Pero aún más preocupante, dijo el Sr. Cooper, era que le habían dicho tanto que su padre no había estado recibiendo gran parte de su medicación necesaria como que seguía luchando con dolencias no diagnosticadas que experimentaba antes de ser secuestrado.

“Tiene mucho dolor de estómago”, dijo Rotem Cooper, “y no sabemos qué es, pero obviamente no lo van a llevar a un escáner CT”.

La privación de atención médica probablemente afecta a muchos, si no a todos, los rehenes mayores, así como a aquellos con enfermedades crónicas.

Para tratar de prevenir la atrofia muscular o condiciones que pueden surgir por la falta de movimiento mientras estaban encarcelados en una habitación pequeña, los guardias de Hamas animaban a los rehenes mayores a caminar diariamente, dijo Rotem Cooper.

Nurit Cooper. Crédito…Hostages and Missing Families Forum, via Associated Press

Pero navegar por el suelo de arena de los oscuros túneles era un desafío para sus padres envejecidos y sus compañeros de prisión, especialmente porque los pistoleros de Hamas le quitaron los lentes a su padre cuando lo secuestraron y le rompieron el hombro a su madre. Su madre, quien ahora vive con su hija en Israel, está trabajando para recuperar fuerzas a través de terapia física.

El resto de su recuperación es más complicado, dijo su hijo.

“Mentalmente”, dijo, “definitivamente está mejorando. Está más comprometida con la gente y se está volviendo más independiente. Pero una cosa que tienes que poner en contexto es que parte de la recuperación es volver a hacer lo que solías hacer”.

Para Nurit Cooper, esto no es posible. “Mi padre todavía está secuestrado”, dijo Rotem Cooper, “y ella no puede vivir en su casa en el kibutz. Nadie vive allí ya”.