Con contrabandistas y empresas de fachada, China está eludiendo las prohibiciones estadounidenses de IA.

En la ciudad china del sur de Shenzhen, un mercado laberíntico se extiende por media milla, repleto de puestos que venden todo tipo de aparatos electrónicos imaginables. Es un secreto a voces que los vendedores aquí ofrecen una de las tecnologías más buscadas del mundo: los microchips que crean inteligencia artificial, que Estados Unidos está luchando por evitar que caigan en manos chinas. Uno de los vendedores dijo que podía pedir los chips para su entrega en dos semanas. Otro dijo que las empresas venían al mercado pidiéndole 200 o 300 chips a la vez. Un tercer empresario dijo que recientemente envió un gran lote de servidores con más de 2,000 de los chips más avanzados fabricados por Nvidia, la empresa tecnológica estadounidense, desde Hong Kong a China continental. Como evidencia, mostró fotos y un mensaje con su proveedor organizando la entrega de abril por $103 millones. A pesar de que Estados Unidos ha intentado controlar la exportación de estos chips con cierto éxito, The New York Times encontró un comercio activo de tecnología de inteligencia artificial restringida, como parte de un esfuerzo global para ayudar a China a evitar las restricciones estadounidenses en medio de la creciente rivalidad militar entre los países. Los chips son una innovación estadounidense que impulsa los autos autónomos, los chatbots y la investigación médica. También han llevado a avances rápidos en la tecnología de defensa, lo que ha generado temores en Estados Unidos de que podrían ayudar a China a desarrollar armas superiores, lanzar ciberataques y tomar decisiones más rápidas en el campo de batalla. Los chips de Nvidia y otras tecnologías estadounidenses han ayudado a la investigación china en armas nucleares, torpedos y otras aplicaciones militares, según una revisión de estudios universitarios no reportados anteriormente. A partir de octubre de 2022, Estados Unidos estableció uno de los bloqueos tecnológicos más extensos jamás intentados: prohibiendo la exportación de chips de inteligencia artificial y la maquinaria para fabricarlos a China. La administración Biden también agregó cientos de empresas chinas a una lista de organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional, y pronto podría ampliar las reglas. Estas prohibiciones han dificultado y encarecido el desarrollo de la inteligencia artificial en China. Sin embargo, debido a las enormes ganancias en juego, las empresas de todo el mundo han encontrado formas de eludir las restricciones, según entrevistas con más de 85 funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos, ejecutivos y analistas de la industria, así como revisiones de registros corporativos y visitas a empresas en Pekín, Kunshan y Shenzhen. En un caso, ejecutivos chinos sortearon las restricciones de Estados Unidos cuando crearon una nueva empresa que ahora es uno de los mayores fabricantes de servidores de inteligencia artificial de China y socio de Nvidia, Intel y Microsoft. Las empresas estadounidenses han encontrado formas de seguir vendiendo algunos productos allí. Y un mercado clandestino de contrabandistas, acuerdos secretos y etiquetas de envío fraudulentas está canalizando chips de inteligencia artificial en China, que no considera ilegales tales ventas. Si bien no está claro la escala del comercio, las ventas descritas a periodistas de The Times, incluida la transacción de $103 millones, serían mucho más grandes que cualquier informe anterior en China. Más de una docena de entidades afiliadas al estado han comprado chips restringidos, según documentos de adquisiciones descubiertos por los periodistas y el Center for Advanced Defense Studies, o C4ADS, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. Estados Unidos ha señalado a algunas de esas organizaciones por ayudar al ejército chino. Nvidia y otras empresas estadounidenses dicen que cumplen con las restricciones pero no pueden controlar todo en su cadena de distribución. No hubo evidencia de que ninguno de los chips prohibidos de Nvidia en los mercados proviniera directamente de la empresa. “Cumplimos con todos los controles de exportación de Estados Unidos y esperamos que nuestros clientes hagan lo mismo”, dijo John Rizzo, portavoz de Nvidia. “Aunque no podemos rastrear los productos después de que se venden, si determinamos que algún cliente está violando los controles de exportación de Estados Unidos, tomaremos las medidas adecuadas”, agregó. Las prohibiciones de inteligencia artificial han costado a las empresas estadounidenses miles de millones de dólares en ventas, y algunos ejecutivos argumentan que las restricciones se volverán en su contra al dar a los competidores chinos una ventaja. Los funcionarios estadounidenses defienden las prohibiciones como necesarias, pero también dicen que están probando los límites de sus poderes de aplicación. “Este es un trabajo enormemente difícil y no tengo la ilusión de que lo estemos haciendo perfectamente”, dijo Gina Raimondo, secretaria de Comercio, en una entrevista reciente. Dijo que no era sorprendente que China, con su vasta red en todo el mundo, estuviera obteniendo acceso a algunos chips. Sin embargo, su agencia trabajaba diariamente con la aplicación de la ley, la comunidad de inteligencia y los aliados “para identificar los agujeros y cómo China los sortea, y para tapar esos agujeros”, dijo. ‘Nuevo, pero no nuevo’ Cerca de la Casa Blanca, en una oficina con alfombras desgastadas y sistemas informáticos anticuados, la poco conocida Bureau of Industry and Security supervisa las crecientes restricciones comerciales del gobierno destinadas a limitar el flujo de tecnología estadounidense. Una de las principales herramientas de la oficina es la llamada lista de entidades, creada bajo la administración Clinton para evitar que los adversarios desarrollen armas de destrucción masiva. Las empresas no pueden exportar productos desde Estados Unidos a un negocio en la lista a menos que obtengan una licencia. En los últimos años, Estados Unidos ha utilizado el poder de manera más agresiva. Para limitar el comercio en países que no reconocen la ley estadounidense, el presidente Donald J. Trump amplió la autoridad de la lista, bloqueando los envíos al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei desde empresas de todo el mundo. Si no cumplen, Estados Unidos puede multarlos o impedirles obtener la tecnología estadounidense que necesitan para fabricar sus productos. La administración Biden utilizó la lista para apuntar aún más al sector de defensa de China, y también prohibió la venta de bienes tecnológicos a Rusia debido a su guerra en Ucrania. Pero la inclusión en la lista de entidades se aplica solo a un nombre específico de empresa o dirección, por lo que a veces las empresas crean una nueva compañía o simplemente se mudan al otro extremo de la calle. Algunas empresas pantalla han pasado desapercibidas durante años, según antiguos funcionarios. “Van a la cuadra de al lado, abren la misma empresa con un nombre diferente, con una dirección diferente; simplemente hacen lo mismo”, dijo Craig Phildius, ex funcionario de la oficina. Los funcionarios de Estados Unidos dicen que las empresas estadounidenses generalmente intentan cumplir con las reglas. Pero algunas han encontrado lagunas, como redirigir negocios a través de nuevas asociaciones o filiales en el extranjero. La oficina ha intentado adaptarse, endureciendo sus penalizaciones y creando una llamada Fuerza de Ataque de Tecnología Disruptiva con la aplicación de la ley y la comunidad de inteligencia para perseguir el robo de tecnología y las redes de adquisición ilegal. La Sra. Raimondo, secretaria de Comercio, que supervisa la oficina, dijo que estaba orgullosa del trabajo de su equipo, pero que se veía obstaculizada por recursos limitados. La oficina tiene un presupuesto de $191 millones, menos que el costo de dos aviones de combate. Nettrix, uno de los mayores fabricantes de servidores de inteligencia artificial de China, es un ejemplo de cómo las empresas pueden prosperar a pesar de las restricciones estadounidenses. En su primera presentación de productos en abril de 2020, un ejecutivo de Nettrix describió una de las ventajas de la empresa. “En esta empresa hablamos de ‘nuevo, pero no nuevo’”, dijo, aclarando que sus empleados eran veteranos de la industria. De hecho, Nettrix era un spin-off de Sugon, una empresa que proporcionaba computación avanzada al ejército chino y construyó un sistema que el gobierno usaba para vigilar a minorías perseguidas. En diciembre de 2019, seis meses después de que Estados Unidos pusiera a Sugon en la lista de entidades, un grupo de ex ejecutivos formó Nettrix. Nvidia, Intel y Microsoft, que habían sido socios de Sugon durante años, cuando Estados Unidos fomentaba las relaciones comerciales con China, rápidamente establecieron vínculos con la nueva empresa. Ashok Pandey, el gerente general del negocio de Nvidia en China, dijo en la presentación del producto que Nettrix ya se había convertido en un socio importante, agregando que el personal clave de Nettrix “no era desconocido para nadie”. Los registros obtenidos a través de WireScreen, una plataforma de inteligencia empresarial, muestran que Sugon y Nettrix tienen vínculos con la Academia China de Ciencias, una vasta institución de investigación que desarrolla tecnología de chips. Los propietarios de Nettrix comparten un complejo con Sugon y otras empresas propiedad de la academia en Kunshan, encontró un reportero de Times en una visita, a pesar de tener una dirección registrada diferente. Kevin Wolf, ex funcionario de la Oficina de Industria y Seguridad, dijo que tener ejecutivos en común con una empresa en la lista de entidades era una “bandera roja brillante”. Los documentos de adquisiciones indicaban que Nettrix vendió servidores, algunos de los cuales contenían chips de Nvidia e Intel, a varias de las mismas organizaciones que Sugon, incluida una que luego fue incluida en la lista de entiades. Los clientes de Nettrix también incluyen universidades que albergan laboratorios de defensa y empresas de ciberseguridad que trabajan con el ejército y en el Gran Cortafuegos de China. En un comunicado, Nettrix dijo que cumplía estrictamente con las leyes relevantes. Ninguna empresa posee acciones en la otra, dijo Nettrix, y no forma parte de una red conectada a la Academia China de Ciencias. “No hay situación en la que Nettrix haya ayudado a Sugon a evitar el impacto de la lista de entidades de Estados Unidos”, dijo la compañía. Sugon dijo que después de ser agregado a la lista de entidades, despidió a cientos de empleados y algunos comenzaron sus propios negocios. El Sr. Rizzo dijo que Nvidia realizó una extensa debida diligencia para confirmar que sus clientes no estaban restringidos por la lista de entidades. Sarah Keller, portavoz de Intel, dijo que cumplía con todas las regulaciones de exportación y exigía a sus clientes que hicieran lo mismo. Microsoft se negó a comentar. Un toque de atención Seis meses después del inicio de la administración Biden, China probó un arma que sacudió a los funcionarios de Estados Unidos: un misil hipersónico que circundaba la tierra. El arma, que superaba la tecnología estadounidense, teóricamente podría esquivar los sistemas de defensa de misiles para entregar una ojiva nuclear a Estados Unidos, según media docena de funcionarios actuales y anteriores de seguridad nacional. Aún no está claro mucho sobre la tecnología, pero varios funcionarios dijeron que los chips estadounidenses ayudaron a acelerar el programa de misiles de China. Los funcionarios de la Casa Blanca ya estaban desarrollando restricciones más amplias sobre la venta de equipos de fabricación de chips a China. Más tarde aprendieron más sobre el papel de la tecnología de chips estadounidenses en las operaciones cibernéticas chinas, criptografía, desinformación e investigación valiosa para el ejército. En el sur de China, por ejemplo, los chips A100 restringidos de Nvidia comenzaron a alimentar un clúster de computación de alto rendimiento en la Universidad Sun Yat-sen en noviembre de 2022. Los investigadores allí usaron computación avanzada para modelar misiles y torpedos, según documentos y comunicados de prensa universitarios. En el noreste de China, un centro de supercomputación estableció una de las plataformas de inteligencia artificial y computación más rápidas del mundo en 2019. El centro utiliza chips de Nvidia, Advanced Micro Devices e Intel, según su sitio web, y puede analizar imágenes de satélites del programa de construcción de islas de China en el Mar de China Meridional y la firma radar de aviones furtivos. Y en el centro de China, una universidad afiliada a la Academia China de Ciencias estaba utilizando chips de Nvidia, A.M.D. e Intel para estudiar armas nucleares, según materiales universitarios. En mayo, Estados Unidos agregó la universidad a la lista de entidades. El Sr. Rizzo dijo que los productos de Nvidia estaban “diseñados, comercializados y vendidos para usos beneficiosos y no militares. No permitimos que nuestros productos se utilicen para fines militares prohibidos”. Intel dijo que cumplía con la ley comercial. A.M.D. se negó a comentar. Encontrar el punto de estrangulamiento Los expertos en chips estiman que solo una pequeña parte de los cientos de miles de chips de inteligencia artificial avanzados que Nvidia vendió a China antes de la prohibición se destinaron a ayudar a su ejército. La mayoría se utilizó para alimentar plataformas de redes sociales, gráficos de videojuegos y pronósticos meteorológicos. Pero Nvidia, ahora una de las empresas más valiosas del mundo, atrajo la atención de la Casa Blanca porque dominaba el mercado. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de EE. UU., y sus subalternos vieron los chips avanzados como el punto de estrangulamiento más viable para controlar la inteligencia artificial, ya que eran fabricados por solo un puñado de empresas. Los funcionarios estadounidenses se reunieron con ejecutivos de Nvidia en 2021 y 2022 para discutir cómo se usaban sus chips en China. En agosto de 2022, el gobierno ordenó a la empresa que dejara de enviar la A100, su chip más avanzado en ese momento, a China. Nvidia se adaptó rápidamente. Desactivó parte de las conexiones de la A100 con electricidad, creando un chip ligeramente degradado al que llamó A800. En noviembre, Nvidia estaba vendiendo los chips en China, y las empresas chinas se apresuraron a almacenarlos. Los funcionarios de Estados Unidos creían que los A800 permitirían a China lograr prácticamente los mismos resultados e irritaron a varios ex funcionarios, recordaron varios, hablando bajo condición de anonimato. Tim Teter, consejero general de Nvidia, dijo en una entrevista el año pasado que el chip degradado estaba dentro de los parámetros del gobierno. Si el límite de velocidad es de 65 millas por hora y estoy conduciendo 63, preguntó, “¿estoy violando el espíritu de la regla? Por supuesto que no”. Las empresas tecnológicas intensificaron su cabildeo. En julio de 2023, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, visitó la Casa Blanca junto con los líderes de Intel y Qualcomm. Argumentaron que los controles de exportación excesivos dañarían a las empresas estadounidenses. Los funcionarios de Estados Unidos procedieron de todos modos, prohibiendo la venta de A800 a China en octubre pasado. Al igual que A.M.D. e Intel, Nvidia continúa vendiendo legalmente chips menos potentes a empresas chinas, algunas con vínculos militares. De las 136 empresas chinas que Nvidia mencionó como socios en su sitio web en julio, al menos 24 habían tenido contratos de adquisición con el ejército chino o eran parcialmente propiedad de contratistas de defensa u organizaciones en la lista de entidades, según registros de Wirescreen y Datenna, una plataforma de inteligencia china. Uno de los socios listados de Nvidia había sido agregado a la lista de entidades en mayo por apoyar al globo de gran altitud que atravesó Estados Unidos el año pasado. Los chips de Nvidia son tan demandados que rápidamente compensaron las ventas perdidas en otros lugares. Pero las empresas estadounidenses están preocupadas de que las reglas hayan creado un vacío para empresas chinas como Huawei, que han estado lanzando chips de inteligencia artificial más potentes. Estados Unidos lidera a China en inteligencia artificial por ahora, pero China está avanzando rápidamente ya que ambos países compiten por crear inteligencia artificial que rivalice con la inteligencia humana. Liu Pengyu, portavoz de la embajada china, dijo que China se oponía firmemente a las reglas y que “solo harán que China esté aún más decidida y capaz de impulsar nuestra propia fuerza en tecnología e innovación”. El líder de China, Xi Jinping, lanzó una advertencia similar en una llamada con el Sr. Biden en abril, diciendo que su país no se quedará “sentado y observando”. Un comercio vibr