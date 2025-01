Compro Bienes Raíces y compro Fondos Mutuos. Eso es todo.

Cuando Jonathan, un hombre de 36 años, heredó $3.5 millones después de que su madre fuera trágicamente asesinada por su nuevo esposo, se enfrentó a un dilema que la mayoría de la gente apenas puede imaginar. Si bien el dinero le brindaba libertad financiera, también llevaba consigo la pesada carga del dolor y la incertidumbre de administrar una suma tan grande. En marzo de 2024, Jonathan llamó al programa de Dave Ramsey en busca de consejo, y lo que siguió fue una conversación que resonó con millones de personas.

“Nunca he ganado más de $85,000 al año”, admitió Jonathan. “Ahora tengo un par de millones de dólares y espero haber hecho lo correcto. Solo necesito algo de tranquilidad.”

Antes de llegar al tema del dinero, el copresentador de Ramsey, el Dr. John Delony, preguntó con delicadeza a Jonathan cómo había estado sobrellevando la pérdida de su madre. Jonathan compartió que el primer año fue una lucha, pero que sus hijos lo motivaron a reponerse.

Cuando la conversación se centró en la inversión, el consejo de Ramsey fue claro pero firme. “Yo compro dos cosas: bienes raíces y fondos mutuos. Eso es todo. Pero no pongas dinero en algo que no comprendas. No lo hagas porque yo lo hago o porque lo leíste en un artículo. Esa es una pesadilla para perder dinero.”

Jonathan ya había comenzado a invertir en bienes raíces, poniendo $1.8 millones en propiedades, incluyendo un alquiler que aún no estaba terminado pero se esperaba que valiera $1.2 millones una vez completado. Además de esa propiedad, mencionó tener otro alquiler y la casa en la que actualmente vive, tres propiedades en total.

Además de sus inversiones en bienes raíces, Jonathan decidió invertir $200,000 en comenzar un negocio de tours en bote. El bote, que se entregaría en abril, no era solo una inversión, sino también una empresa práctica. Jonathan planeaba gestionar el negocio él mismo, aprendiendo los entresijos de operar y mantener el bote mientras construía un servicio que pudiera generar ingresos constantes. Ramsey elogió el esfuerzo, haciendo hincapié en lo importante que era para Jonathan invertir sabiamente, encontrar un propósito y comprometerse con un trabajo que lo mantuviera avanzando.

Ramsey pintó una imagen convincente de lo que una inversión inteligente podría hacer por el futuro de Jonathan. “Si ganas un 10% sobre $3 millones y lo dejas estar, crecerá. Esos $3 millones podrían valer $6 millones en siete años. Siete años más, $12 millones. Para cuando tengas 57 años, podrían ser $24 millones”, dijo, explicando el poder de la capitalización cuando no tocas el dinero. Pero primero, debía comenzar a generar ingresos.

Mientras que el consejo de Ramsey era sólido, vale la pena señalar que otros expertos financieros podrían sugerir un enfoque más diversificado. Limitar las inversiones a bienes raíces y fondos mutuos podría dejar lagunas en una cartera. Por ejemplo, algunos profesionales recomiendan explorar fondos cotizados en bolsa (ETF), bonos o activos alternativos como materias primas para cubrirse contra la volatilidad del mercado. Las inversiones en bienes raíces, aunque lucrativas, a menudo vienen con requisitos de capital significativos y riesgos de mercado que no deben pasarse por alto.

Aun así, la filosofía de Ramsey es clara: la simplicidad y la comprensión son clave. Él enfatizó que su consejo era personal, no universal.

La lección para cualquier persona que herede una suma grande, o simplemente planee su jubilación, es esta: no te apresures. Tómate el tiempo para entender tus opciones, trabajar con profesionales y tomar decisiones reflexivas. Ya sea que manejes $3.5 millones o un modesto plan 401(k), la educación financiera es tu mejor herramienta para asegurar el futuro.

