¿Comprar acciones de Ford hoy podría asegurarte el futuro?

En las últimas dos décadas, los inversores en Ford (NYSE: F) han visto cómo su capital inicial aumentaba solo un 55% (hasta el 25 de noviembre). Para fines de comparación, el S&P 500, un referente para medir el rendimiento de las acciones en general, ha generado un rendimiento total del 647% durante el mismo período de tiempo.

Claramente, Ford no ha resultado ser un vehículo efectivo para construir riqueza. Pero tal vez el futuro sea diferente. ¿Podría esta acción automotriz de Detroit, que ha quedado rezagada con respecto al mercado en los últimos 20 años, preparar a los inversores para toda la vida?

Ford ha estado presente por más de 100 años. Sin embargo, no dejes que esa larga historia te engañe. Esta empresa enfrenta algunos problemas serios que los inversores deben conocer.

En el segundo trimestre de 2024 (finalizado el 30 de junio), Ford reportó una ganancia neta de $1.8 mil millones, que no solo fue un 9% inferior al año anterior, sino que esa cifra se quedó significativamente por debajo de las previsiones de Wall Street. La razón de la decepción se debió a costos de garantía más altos de lo esperado como resultado de problemas de calidad con los vehículos. Hubo una mejora en el tercer trimestre, pero los problemas aún están afectando las ganancias.

El cambio de la industria hacia un futuro más sostenible ha provocado importantes inversiones por parte de los fabricantes de automóviles para comenzar a vender más vehículos eléctricos (EVs). La estrategia de Ford no es diferente. Sin embargo, hasta ahora, su progreso para construir un segmento de EV financieramente viable no ha sido para presumir.

Durante los primeros tres trimestres de 2024, Ford model e, donde se alojan las operaciones de EV de la compañía, registró una pérdida operativa acumulada de $3.7 mil millones. Esto básicamente compensó el ingreso operativo registrado por la división de automóviles tradicionales de Ford. El equipo directivo simplemente no está viendo una demanda suficientemente fuerte como esperaba inicialmente. Tampoco ayuda que el mercado sea extremadamente competitivo.

Es una buena idea dar un paso atrás y entender que Ford posee cualidades desfavorables que disminuyen las posibilidades de obtener retornos adecuados a largo plazo. Aquí tienes algunas cosas que los inversores potenciales deberían considerar.

Para empezar, la industria automotriz es muy madura, con escasas perspectivas de crecimiento. El número de vehículos de pasajeros vendidos a nivel mundial en 2022 fue apenas un 12% más alto que 10 años antes. El escaso crecimiento unitario no proporciona un marco sólido para que Ford incremente significativamente la línea superior. Según las estimaciones de analistas de consenso, los ingresos de la empresa en 2026 serán solo un 0.8% más altos que el total proyectado para 2024.

La rentabilidad tampoco es nada emocionante. El margen operativo trimestral de Ford ha promediado solo un 2% en el período de los últimos 10 años. Y su retorno sobre el capital invertido del 1.8% revela una organización muy intensiva en capital sin producir un beneficio suficiente.

Poseer empresas con un foso económico es un factor clave que podría impulsar las posibilidades de éxito de tu cartera. Esos indicadores de rentabilidad hacen fácil argumentar que Ford no tiene ventajas competitivas duraderas. Si tuviera una marca fuerte o ventajas en costos, por ejemplo, tal vez el resultado final de Ford sería mucho más elevado de lo que es ahora.

El único punto positivo que puedo identificar para los inversores es la política de retorno de capital de Ford. En los últimos nueve meses, la empresa pagó $4.4 mil millones en dividendos, con un rendimiento actual del 5.27%. Esto puede ofrecer un flujo constante de ingresos que podría resultar atractivo para ciertos inversores.

Sin embargo, ese dividendo no ha compensado el mal rendimiento de la acción, cuyo precio ha bajado un 27% en los últimos 10 años. No veo ninguna razón para que la empresa recompense a sus accionistas ni remotamente cerca de una inversión similar en el más amplio S&P 500. Y no tengo ninguna confianza en que Ford pueda preparar a sus inversores para toda la vida.

