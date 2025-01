Compradores de acciones intervienen para casi eliminar pérdidas: Resumen del mercado.

Una renovada ola de compras de gangas impulsó las acciones mucho más allá de los niveles mínimos de la sesión, tras una venta masiva provocada por una recalibración masiva de las apuestas de tasas de la Reserva Federal.

Alrededor de 350 compañías en el S&P 500 avanzaron, con el índice recortando la mayor parte de una caída que se acercó al 1% a principios del lunes. Los productores de energía se unieron a un repunte en el petróleo mientras que los bancos subieron antes del comienzo de la temporada de reportes de ganancias. Sin embargo, las pérdidas en las grandes tecnológicas envolvieron a gigantes como Nvidia Corp. y Apple Inc., impidiendo una recuperación más grande en el índice bursátil de Estados Unidos. Los bonos se estabilizaron después de una caída que vio a los operadores reducir las apuestas en alivio de políticas ante los temores de presiones de precios persistentes.

“Aunque incluso los datos de inflación más frescos de lo esperado esta semana no empujarán a la Fed hacia otro recorte de tasas este mes, podría ayudar a aliviar algo del impulso bajista, al igual que un sólido comienzo de la temporada de ganancias”, dijo Chris Larkin en E*Trade de Morgan Stanley.

Para Callie Cox en Ritholtz Wealth Management, si bien los analistas han estado recortando las expectativas de ganancias “como locos”, el grado de recortes ha sido inusual, y los informes en las próximas semanas podrían ayudar a estabilizar el mercado.

“Si algo, las ganancias son un recordatorio de cómo llegamos a este punto”, dijo. “Es importante recordar lo alentadora que es la historia para la economía en este momento. Las altas expectativas nos han hecho tropezar, pero esta caída podría atraer a muchos compradores simplemente porque los fundamentos son sólidos”.

La Bolsa de Valores cayó un 0.1%. El Nasdaq 100 cayó un 0.6%. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.6%. Un índice de Bloomberg de las siete megacapitales cayó un 1%. El índice Russell 2000 de empresas más pequeñas se retiró un 0.5%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto base al 4.77%. El Bloomberg Dollar Spot Index vaciló. El Banco de Inglaterra vendió con éxito £750 millones ($911 millones) de gilts a pesar de la reciente turbulencia del mercado. El petróleo se encumbró al nivel más alto en cinco meses.

Es probable que la inflación subyacente en Estados Unidos haya bajado apenas un poco al cierre de 2024 en medio de un mercado laboral resistente y una economía firme, respaldando el enfoque pausado de la Fed para futuros recortes de tasas.

Se espera que el índice de precios al consumidor excluyendo alimentos y energía suba un 0.2% en diciembre después de cuatro meses consecutivos de incrementos del 0.3%, según la proyección media en una encuesta de Bloomberg a economistas. Se estima que el IPC central, una mejor instantánea de la inflación subyacente, haya subido un 3.3% respecto al año anterior, igualando las lecturas de los tres meses anteriores.

“La reacción post-datos ha dejado a los bonos sobrevendidos”, dijo Will Compernolle en FHN Financial. “El precio del mercado de bonos refleja demasiada confianza de los inversores en la fortaleza del mercado laboral y una perspectiva de inflación excesivamente pesimista. Puede que no haya nada hoy o mañana en el calendario que haga que los rendimientos de los bonos salgan de su deriva al alza, pero un aumento del 0.2% en el IPC central el miércoles, como espera el consenso, daría un impulso alcista a los bonos al sentimiento del mercado prevaleciente”.