Comprador indignado encuentra ‘chinche viva’ en paquete de Vinted.

El envío de paquetes de Vinted depende del vendedor, no de Vinted.

Generalmente, la gente usa cualquier caja/bolsa/embase que tengan por ahí, siempre y cuando mantenga el producto seguro, no sea fácil de romper y la etiqueta quepa.

Va sin decir que las chinches definitivamente no son bienvenidas.

He vendido uno de mis abrigos de leopardo en Vinted. ¡Nunca me he sentido más avergonzado en mi vida 😂😂😂 pic.twitter.com/uGL5JJ8lfm

— Tori (@blondietori88) 22 de enero de 2024

Publicando en el hilo de Reddit r/vinted, el comprador publicó una foto de la chinche junto con la leyenda: “Recibí un paquete con una chinche viva. Esto curó mi adicción a las compras”.

Más tarde, publicaron una actualización: “P.D. La chaqueta está en la basura. La vendedora se disculpó y reembolsó. No puedo dejar un comentario; el pedido ha sido cancelado. Ahora tengo problemas pensando solo en rascarme. Ha curado mi adicción a las compras”.

La gente en los comentarios también estaba igualmente disgustada.

Uno dijo: “¿Se disculpó? ¿Como disculparse por enviarte ¡una plaga?! ¿Qué les pasa a las personas? Yo estaría mortificado si le envío a alguien una chinche”.

Otro comentó: “¡NOOOOOOOOO !!!!! ¡Esto es lo peor que he visto o pensado al comprar en Vinted! Normalmente solo son idiotas que enumeran cosas como muy buenas cuando claramente no lo son… ¡Pero esto es aterrador! ¡Mi piel se está erizando!”.

Alguien más sugirió: “Lo congelo todo. Mata a todos los bichos y también es adecuado para telas delicadas, zapatos y bolsos”.

Sin embargo, otro respondió: “Las chinches pueden sobrevivir semanas a meses a temperaturas de congelación desafortunadamente. El calor y el veneno son las mejores opciones para las chinches, y aun así pueden ser difíciles de matar porque se esconden fácilmente detrás de zócalos, en tomas de corriente, básicamente en cualquier lugar donde puedas deslizar una hoja de papel”.