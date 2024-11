¿Compra Warren Buffett acciones de crecimiento? Estas 2 principales acciones de Buffett están aplastando el mercado.

Warren Buffett es conocido por su enfoque en el valor a la hora de invertir, y eso se reflejó nuevamente en las operaciones del tercer trimestre de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B). Tomó nuevas posiciones en Domino’s Pizza y Pool Corp., dos sólidas jugadas de valor.

Ambas acciones encajan en el esquema clásico de Buffett. Son marcas establecidas y líderes en sus industrias. Aunque se dirigen a diferentes estratos demográficos, ambas desempeñan un papel importante en la economía y pueden resistir la presión macroeconómica. Pero si pensabas que estos eran los únicos tipos de acciones en la cartera de Berkshire Hathaway, estarías equivocado. A pesar de que a Buffett le encanta un buen valor, en ocasiones ha tenido acciones de crecimiento en la cartera también.

Hoy en día, hay al menos dos acciones en la cartera de acciones de Berkshire Hathaway que yo colocaría en la categoría de crecimiento y que están superando a Berkshire Hathaway y al S&P 500 en el último año. Veamos cuáles son, por qué Buffett podría poseerlas y si los inversores también deberían considerar comprarlas.

Berkshire Hathaway tomó una posición en Amazon (NASDAQ: AMZN) en 2019, mucho después de que ya hubiera hecho millonarios. No está claro exactamente cuándo la compró, pero ha subido un 126% en los últimos cinco años, que es aproximadamente cuando tomó la posición.

En ese momento, nadie sabía que una pandemia mundial estaba a solo meses de distancia que cambiaría el mundo y la forma en que las empresas hacen negocios. Pero lo que los inversores sí sabían es que Amazon era, y es, la principal empresa de comercio electrónico en los EE. UU. y que ya había desarrollado un segundo negocio que era líder en su industria en la computación en la nube.

Estas son dos industrias que estaban creciendo rápidamente en ese momento y en las que Amazon tenía una ventaja, y todo eso sigue aplicándose hoy. Debido a su intensa cultura de innovación, es probable que mantenga su posición. Y hoy en día su potencial está impulsado por la inteligencia artificial (IA).

A Buffett no le importa mucho la IA. No niega que podría ser algo maravilloso, pero ha dicho que no sabe lo suficiente sobre ella como para evaluarla. Su inversión en Amazon se basa en su posición dominante en industrias que impulsan la economía.

A su precio actual, Amazon cotiza con un ratio P/E de 42, cerca de su nivel más bajo en años. Eso sigue haciéndolo parecer una buena jugada de valor. El crecimiento que viene de la IA podría atraer a otros inversores, y contar con el sello de aprobación de Buffett para los sólidos negocios de la empresa debería dar confianza a los inversores de que esto es más seguro que una estricta apuesta en IA.

La otra acción claramente de crecimiento en la cartera de Berkshire Hathaway es Nu Holdings (NYSE: NU). Nu es una potencia fintech en América Latina que ofrece servicios bancarios y financieros en una aplicación digital. Tiene su sede en Brasil y también presta servicios en México y Colombia con una plataforma más pequeña y en crecimiento.

Nu ha demostrado un crecimiento fenomenal desde su salida a bolsa en 2021, y Berkshire Hathaway fue un inversor temprano, una configuración inusual para la empresa, que se conoce más por comprar empresas completas o tomar posiciones en empresas públicas. Berkshire Hathaway invirtió $500 millones en una ronda de financiación justo antes de la salida a bolsa.

En ese momento, el CEO David Velez dijo: “El nuevo financiamiento en acciones surge como resultado del crecimiento acelerado y sostenible de Nubank”. La clave era que incluso antes de salir a bolsa y reportar beneficios netos positivos, ya era evidente que su crecimiento era sostenible. Ya era el banco totalmente digital más grande del mundo con 40 millones de clientes, y hoy tiene 109,7 millones y sigue creciendo.

Desde entonces, Nu se ha vuelto rentable de forma sostenible, con beneficios netos positivos en cada trimestre desde el tercer trimestre de 2022. Aunque no es la típica acción de Buffett, sigue siendo una acción bancaria que juega un papel importante en la economía donde opera y tiene un sólido negocio crediticio y bancario. Tiene toneladas de efectivo de depósitos que utiliza para impulsar un negocio de préstamos saludable, y eso es más bien un montaje clásico de Buffett.

Tanto Nu como Amazon están superando al S&P 500 y a Berkshire Hathaway en el último año.

datos ^SPX por YCharts

Nu es de lejos la acción de mayor crecimiento, pero ambas acciones se destacan de la acción típica de Buffett porque prosperan en la innovación y tienen vastas oportunidades de crecimiento en lugar de la acción de valor clásica de Buffett que tiene un crecimiento más lento y constante. Si estás buscando candidatos a acciones de crecimiento, tanto Amazon como Nu son excelentes opciones.

