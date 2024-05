Compra estas acciones de dividendos de calidad fuera del radar, dice Bank of America

Los inversores en busca de ingresos deberían mirar hacia las acciones de pequeña capitalización para encontrar algunos pagadores de dividendos de alta calidad, según el Bank of America. En un momento en que el S&P 500 y el Nasdaq Composite están alcanzando nuevos máximos y registrando ganancias de aproximadamente un 11% en lo que va del año, el Russell 2000 palidece en comparación. Solo ha subido un modesto 2.5% en 2024. Pero no se dejen engañar por el bajo rendimiento del índice de pequeña capitalización. Hay nombres dentro de él que ofrecen rendimientos de dividendos de calidad, según Jill Carey Hall, estratega de acciones en el Bank of America, en un informe de investigación del lunes. “Por primera vez en más de 16 años, una mayor proporción de acciones del Russell 2000 ofrecen un rendimiento por encima del rendimiento a 10 años (10%) que las acciones del S&P 500 (7%)”, dijo, señalando que actualmente el 41% de las acciones del Russell 2000 ofrecen un dividendo. Además, una vez que la Reserva Federal comience a reducir las tasas, los rendimientos pagados en efectivo caerán, lo que hará que estos pagadores de dividendos sean aún más atractivos para obtener ingresos. Bank of America filtró el Russell 2000 en busca de pagadores de dividendos de pequeña capitalización que califica como compra y que cumplan con los siguientes criterios: Alta calidad: Esto significa que son empresas rentables y se encuentran en los tres quintiles inferiores en cuanto a variabilidad de ganancias a cinco años. Se espera que los dividendos sean estables o aumenten según la calificación de dividendos del banco. Su valoración los hace baratos: Las acciones están en los tres quintiles inferiores según el precio a las ganancias futuras. Aquí están los nombres que cumplieron con el criterio. La empresa de aperitivos salados Utz Brands está en la lista. Bank of America mejoró la calificación de la acción a comprar desde neutral en marzo. “Tenemos mayor confianza en la hoja de ruta de UTZ para lograr su algoritmo de ventas a largo plazo del 4-5% al salir del cuarto trimestre de 2024 y entrar en 2025, lo que creemos que podría impulsar tanto las ganancias como el múltiplo”, escribió el analista Peter Galbo. Señaló que la expansión de la distribución geográfica de la empresa en el oeste, medio oeste, suroeste y algunas partes del sureste posiciona a Utz para ganar cuota de mercado. La empresa tiene su sede en Hanover, Pennsylvania. Las acciones de Utz han subido casi un 12% en 2024, y la acción paga un rendimiento de dividendos del 1.3%. La cadena de comida rápida Jack in the Box también entró en la lista del Bank of America. Aunque las acciones han bajado un 34% en 2024, varias firmas de Wall Street están señalando una oportunidad. “Recomendamos a los inversores aprovechar la reciente caída de JACK a pesar de un aumento esperado en las ganancias comparables próximamente”, escribió el analista de Loop Capital, Alton Stump en abril. Notó que una combinación de la desaceleración de las ventas en tiendas comparables y la legislación sobre el salario mínimo en el sector de la comida rápida en California han sido los culpables detrás del bajo rendimiento de las acciones. “Sin embargo, en nuestra opinión, estos vientos en contra percibidos son erróneos”, dijo Stump. Califica la acción como compra. La acción paga un dividendo de aproximadamente 3.2%. Finalmente, el Bank of America añadió a Essential Properties Realty Trust a su lista de pagadores de dividendos calificados como compra. El fideicomiso de inversión inmobiliaria se especializa en propiedades de un solo inquilino, y su cartera incluye lavados de autos, centros de educación infantil temprana y restaurantes de servicio rápido. En marzo, Citi mejoró la calificación de EPRT a comprar desde neutral, citando una mayor confianza en la tubería de adquisiciones de la empresa y un apalancamiento que está por debajo de las métricas objetivo, lo que le da flexibilidad al balance de la empresa. “Dado el bajo apalancamiento y una liquidez significativa, consideramos que las previsiones son alcanzables, y señalamos una tasa de crecimiento cercana al 6% hasta 2024, por delante de la mayoría de los REITs de arrendamiento neto bajo nuestra cobertura”, escribió un equipo de analistas de Citi liderado por Nick Joseph. La acción tiene un rendimiento de dividendos del 4.2%, y las acciones han subido un 7.5% en 2024.