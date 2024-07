Compra acciones de primera como Apple antes de sus resultados, dice Bank of America

Aún existen muchas oportunidades de compra entre las acciones de tecnología, según el Bank of America. El banco de inversiones afirma que acciones como Apple son compras muy interesantes antes de los resultados trimestrales de esta semana. CNBC Pro analizó la investigación del Bank of America para encontrar acciones tecnológicas con calificación de compra y más potencial de crecimiento. Entre ellas se encuentran: Microsoft, Apple, Micron Technology, Shopify y Sea Limited. Apple Recientemente, el Bank of America elevó su precio objetivo para el fabricante del iPhone a $256 desde $230. El analista Wamsi Mohan dijo que Apple está funcionando a pleno rendimiento antes de lo que él llama un “ciclo de renovación del iPhone”. Las recientes comprobaciones de encuestas realizadas por el banco indican que la base de usuarios de iPhone de Apple está lista para actualizar a productos con características de inteligencia artificial. La lealtad a la marca es fundamental, según el banco. “El 14% de los encuestados en los EE. UU. informaron que planean comprar el Apple Vision Pro,” escribió Mohan. Apple tiene programado presentar sus ganancias el próximo jueves, 1 de agosto. “Reiteramos nuestra calificación de Compra basada en un ciclo esperado de varios años para el iPhone impulsado por GenAI, un fuerte crecimiento de servicios y expansión de márgenes,” dijo. Las acciones han subido un 13,2% este año. Shopify Es momento de comprar acciones de este proveedor canadiense de sitios web para empresas, según el Bank of America. El analista Brad Sills recientemente mejoró la calificación de Shopify a Compra desde Neutral ya que un perfil de crecimiento y margen más equilibrado está tomando forma. La transformación de la empresa bajo un nuevo director financiero también está en marcha, dijo Sills, mientras se acercan los resultados trimestrales a principios de agosto. “El crecimiento de ingresos y el gasto disciplinado apuntan a una sana expansión de márgenes en el futuro,” escribió. Sills ve a Shopify con muchas ventajas competitivas que auguran grandes ganancias de cuota en el futuro. “Shopify parece estar muy bien posicionado para seguir capturando cuota del mercado de comercio electrónico, al mismo tiempo que logra una mejor escala y conversión de flujo de efectivo libre,” continuó. Las acciones han bajado un 23% en los EE. UU. este año. Sea Limited Las acciones de esta empresa de tecnología con sede en Singapur han subido un 61% este año, pero aún tienen potencial al alza, según el Bank of America. El analista Sachin Salgaonkar instó a los clientes a mantener la calma ya que las tendencias muestran una mejora en las divisiones de juegos y Shopee de la empresa. Shopee es la plataforma de comercio electrónico del sudeste asiático de Sea. “En nuestra opinión, está bien posicionada para aprovechar el auge del comercio electrónico en el sudeste asiático dado su cada vez más dominante mercado en línea (Shopee), mientras que su expansión en Brasil ofrece un mayor potencial de crecimiento a largo plazo,” escribió. El banco dice que las pérdidas están tocando fondo, al mismo tiempo que reconoce que la competencia en contra de Sea es real. Sin embargo, la firma de Wall Street reiteró su calificación de compra, instando a los clientes a poseer acciones a largo plazo. “Vemos tendencias de competencia estables en la región y esperamos que las tarifas mejoren,” añadió. Se espera que Sea presente sus ganancias trimestrales en agosto. Micron “La inteligencia artificial impulsa un fuerte aumento de precios, oferta, oportunidad de ventaja por delante. Nos complace haber recibido al director financiero de Micron, Mark Murphy, al vicepresidente corporativo Satya Kumar y al director de Relaciones con Inversores Samir Patodia para reuniones muy concurridas con inversores en Boston y Nueva York. 